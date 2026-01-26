26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:41

Dragusin ripenserà alla Fiorentina? Nazione: "Paratici in attesa. Roma saltata, offerto al Milan"

Rassegna Stampa

Dragusin ripenserà alla Fiorentina? Nazione: “Paratici in attesa. Roma saltata, offerto al Milan”

26 Gennaio · 09:52

Nel mercato in quindici giorni gli scenari cambiano

Occhio però alle sorprese. Perché se è vero che la Fiorentina potrebbe puntare su un Mister X mai uscito a livello mediatico, è altrettanto vero che una collocazione debba ancora trovarla Radu Dragusin. Nome depennato qualche settimana fa, però ancora in attesa di una squadra che ci punti per dargli continuità dopo l’operazione al ginocchio. I rapporti tra il Tottenham, Paratici e lo stesso calciatore sono noti da tempo. Sembrava tutto fatto con la Roma, poi si è registrata una retromarcia che sa di stop definitivo alla trattativa.

Nelle ultime ore è stato offerto al Milan, ma fra gli addetti ai lavori è forte la sensazione che l’ipotesi viola possa venir buona negli ultimi giorni di mercato. Che Paratici e Goretti stiano aspettando di capire il futuro di Dragusin prima di prendere un altro giocatore? Possibile. Anzi, probabile. Questo al di là delle parole dell’agente («La Fiorentina non sarebbe la soluzione giusta per lui»), arrivate comunque due settimane fa. E nel calciomercato in quindici giorni gli scenari cambiano. Eccome. Lo riporta La Nazione.

