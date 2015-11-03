Labaro Viola

Notizie Dragusin Fiorentina

TMW rivela: “Primi sondaggi per il giocatore del Tottenham Dragusin, possibile approdo a giugno”

03 aprile 2026 16:55

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ci proverà fino all'ultimo per Dragusin. Un piccolo spiraglio resta aperto"

01 febbraio 2026 10:42

Corriere dello Sport: "Nuovo tentativo Fiorentina per Dragusin. Ma è destinato a restare al Tottenham"

01 febbraio 2026 10:23

Nazione: “In queste ore la Fiorentina capirà se può arrivare a Dragusin. Paratici ha ottimi rapporti”

01 febbraio 2026 09:59

Repubblica svela: "Dragusin apre alla Fiorentina. Il nodo? Il Tottenham chiede 20-25 milioni"

31 gennaio 2026 10:01

Nazione: “Dragusin? Se nelle prossime 48 ore nessun club interviene, le chance della Fiorentina aumentano”

31 gennaio 2026 09:32

La Fiorentina non molla Dragusin. Nazione: “L’all in finale su di lui. I viola aspetteranno fino a lunedì”

30 gennaio 2026 09:24

Nazione svela: “Col passare dei giorni aumentano le chance di Paratici di portare Dragusin alla Fiorentina”

29 gennaio 2026 08:59

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non molla Dragusin. Ma il difensore vuole una squadra che punti all'Europa"

27 gennaio 2026 10:46

Nazione: “Non solo mister X per la difesa. Il preferito della Fiorentina resta Dragusin”

27 gennaio 2026 09:51

TMW scrive: "Il Tottenham chiede un prestito con obbligo per Dragusin, lo vuole il Milan"

26 gennaio 2026 12:28

Dragusin ripenserà alla Fiorentina? Nazione: “Paratici in attesa. Roma saltata, offerto al Milan”

26 gennaio 2026 09:52

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina potrebbe inserirsi per Dragusin solo nelle ultime ore di mercato”

26 gennaio 2026 09:38

Gazzetta: “Bijol e Dragusin sono due pallini di Paratici. La Fiorentina resta alla finestra”

26 gennaio 2026 09:29

Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore

10 gennaio 2026 11:25

Agente Dragusin: "Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui"

09 gennaio 2026 23:38

Flachi: "Dragusin alla Fiorentina sarebbe un signor giocatore poi servono due esterni che saltano l'uomo"

09 gennaio 2026 22:25

Pedullà: "Per Dragusin serve un prestito con obbligo di riscatto, è un'operazione che costa"

09 gennaio 2026 15:40

Di Marzio: “Nuovi contatti tra Roma e Tottenham per Dragusin, si cerca la quadra su formula e numeri”

08 gennaio 2026 17:06

Corriere dello Sport: "Dragusin primo obiettivo della Fiorentina. Paratici farà un altro tentativo"

08 gennaio 2026 10:22

Corriere dello Sport: "Paratici proverà a convincere Dragusin. Ma serve limare l'ingaggio"

06 gennaio 2026 10:31

Nazione: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin ma c’è da convincerlo. Il Tottenham lo cede in prestito”

06 gennaio 2026 10:04

Repubblica svela: "Il grande sogno di Paratici è piazzare il colpo Dragusin"

02 gennaio 2026 12:38

Nazione: “La Fiorentina monitora Coppola del Brighton. Più complicato arrivare a Dragusin”

29 dicembre 2025 09:31

Gazzetta: “Idea Coppola per la Fiorentina. Sullo sfondo Dragusin ma la concorrenza è forte”

27 dicembre 2025 08:56

Romano: ”La Fiorentina pensa a Dragusin. Calciatore da convincere vista la situazione in classifica”

26 dicembre 2025 14:31

Agente Dragusin: “Il Tottenham non vuole cederlo, ma io ci penserò. Italia opzione migliore”

24 dicembre 2025 16:14

TMW scrive: "Dragusin vuole tornare in Serie A, piace a tante squadre tra cui la Fiorentina"

24 dicembre 2025 12:00

Corriere Fiorentino: “Paratici potrebbe fare un tentativo per Dragusin alla Fiorentina”

24 dicembre 2025 09:38

Corriere dello Sport: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin del Tottenham. Quarta felice del ritorno in patria”

28 dicembre 2024 10:35

TMW: "Il grande sogno per la difesa è Dragusin, la Fiorentina ha chiesto informazioni al Tottenham"

15 dicembre 2024 12:43

Juventus, ci risiamo? La Consob rivela irregolarità nello scambio Dragusin-Cambiaso con il Genoa

11 novembre 2023 14:08

Archivio

Esplora l'archivio di Dragusin

Sett. 14 Sett. 5 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52
Sett. 52 Sett. 50
Sett. 45