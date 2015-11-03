Notizie Dragusin Fiorentina

TMW rivela: “Primi sondaggi per il giocatore del Tottenham Dragusin, possibile approdo a giugno”
03 aprile 2026 16:55
Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ci proverà fino all'ultimo per Dragusin. Un piccolo spiraglio resta aperto"
01 febbraio 2026 10:42
Corriere dello Sport: "Nuovo tentativo Fiorentina per Dragusin. Ma è destinato a restare al Tottenham"
01 febbraio 2026 10:23
Nazione: “In queste ore la Fiorentina capirà se può arrivare a Dragusin. Paratici ha ottimi rapporti”
01 febbraio 2026 09:59
Repubblica svela: "Dragusin apre alla Fiorentina. Il nodo? Il Tottenham chiede 20-25 milioni"
31 gennaio 2026 10:01
Nazione: “Dragusin? Se nelle prossime 48 ore nessun club interviene, le chance della Fiorentina aumentano”
31 gennaio 2026 09:32
La Fiorentina non molla Dragusin. Nazione: “L’all in finale su di lui. I viola aspetteranno fino a lunedì”
30 gennaio 2026 09:24
Nazione svela: “Col passare dei giorni aumentano le chance di Paratici di portare Dragusin alla Fiorentina”
29 gennaio 2026 08:59
Corriere dello Sport: "La Fiorentina non molla Dragusin. Ma il difensore vuole una squadra che punti all'Europa"
27 gennaio 2026 10:46
Nazione: “Non solo mister X per la difesa. Il preferito della Fiorentina resta Dragusin”
27 gennaio 2026 09:51
TMW scrive: "Il Tottenham chiede un prestito con obbligo per Dragusin, lo vuole il Milan"
26 gennaio 2026 12:28
Dragusin ripenserà alla Fiorentina? Nazione: “Paratici in attesa. Roma saltata, offerto al Milan”
26 gennaio 2026 09:52
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina potrebbe inserirsi per Dragusin solo nelle ultime ore di mercato”
26 gennaio 2026 09:38
Gazzetta: “Bijol e Dragusin sono due pallini di Paratici. La Fiorentina resta alla finestra”
26 gennaio 2026 09:29
Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore
10 gennaio 2026 11:25
Agente Dragusin: "Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui"
09 gennaio 2026 23:38
Flachi: "Dragusin alla Fiorentina sarebbe un signor giocatore poi servono due esterni che saltano l'uomo"
09 gennaio 2026 22:25
Pedullà: "Per Dragusin serve un prestito con obbligo di riscatto, è un'operazione che costa"
09 gennaio 2026 15:40
Di Marzio: “Nuovi contatti tra Roma e Tottenham per Dragusin, si cerca la quadra su formula e numeri”
08 gennaio 2026 17:06
Corriere dello Sport: "Dragusin primo obiettivo della Fiorentina. Paratici farà un altro tentativo"
08 gennaio 2026 10:22
Corriere dello Sport: "Paratici proverà a convincere Dragusin. Ma serve limare l'ingaggio"
06 gennaio 2026 10:31
Nazione: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin ma c’è da convincerlo. Il Tottenham lo cede in prestito”
06 gennaio 2026 10:04
Repubblica svela: "Il grande sogno di Paratici è piazzare il colpo Dragusin"
02 gennaio 2026 12:38
Nazione: “La Fiorentina monitora Coppola del Brighton. Più complicato arrivare a Dragusin”
29 dicembre 2025 09:31
Gazzetta: “Idea Coppola per la Fiorentina. Sullo sfondo Dragusin ma la concorrenza è forte”
27 dicembre 2025 08:56
Romano: ”La Fiorentina pensa a Dragusin. Calciatore da convincere vista la situazione in classifica”
26 dicembre 2025 14:31
Agente Dragusin: “Il Tottenham non vuole cederlo, ma io ci penserò. Italia opzione migliore”
24 dicembre 2025 16:14
TMW scrive: "Dragusin vuole tornare in Serie A, piace a tante squadre tra cui la Fiorentina"
24 dicembre 2025 12:00
Corriere Fiorentino: “Paratici potrebbe fare un tentativo per Dragusin alla Fiorentina”
24 dicembre 2025 09:38
Corriere dello Sport: “Il sogno della Fiorentina è Dragusin del Tottenham. Quarta felice del ritorno in patria”
28 dicembre 2024 10:35
TMW: "Il grande sogno per la difesa è Dragusin, la Fiorentina ha chiesto informazioni al Tottenham"
15 dicembre 2024 12:43
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