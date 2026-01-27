27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:34

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non molla Dragusin. Ma il difensore vuole una squadra che punti all'Europa"

Corriere dello Sport: “La Fiorentina non molla Dragusin. Ma il difensore vuole una squadra che punti all’Europa”

27 Gennaio

Sembra più una missione impossibile per la Fiorentina

L a Fiorentina dedicherà gli ultimi giorni di calciomercato alla ricerca del difensore centrale chiesto da Paolo Vanoli. Serve un elemento che completi il reparto e che lo rinforzi dando respiro ai due titolari attuali, Comuzzo e Pongracic. La priorità va a un mancino, motivo per cui resta d’attualità il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Ma la società viola sta lavorando a fari spenti e in assoluta riservatezza sul panorama internazionale nel tentativo di individuare l’occasione giusta. La speranza della dirigenza è ancora quella di convincere Radu Dragusin. Ma sembra più una missione impossibile che uno scenario plausibile. Il classe 2002 aspetta una squadra che punti all’Europa e non alla salvezza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

