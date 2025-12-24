TMW scrive: “Dragusin vuole tornare in Serie A, piace a tante squadre tra cui la Fiorentina”

Radu Dragusin (23 anni) potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire da gennaio, visto che il difensore rumeno è in cerca di una nuova sistemazione per dare l’addio al Tottenham, con l’Italia che rimane in cima ai suoi pensieri. Sabato scorso è tornato tra i convocati per la partita contro il Liverpool, manca però dai campi da gioco ormai da gennaio 2025 per via di un infortunio grave come la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

In Serie A non mancano gli ammiratori per Dragusin, che come vi abbiamo anticipato è stato messo nel mirino dalla Roma, lo apprezza da tempo anche il Napoli così come la Fiorentina (dove ritroverebbe Paratici) e non hanno mai smesso di seguirlo neppure l’Inter e quella stessa Juventus in cui il rumeno è cresciuto come calciatore, prima di affermarsi al Genoa dopo la cessione a titolo definitivo, chiusa tra l’altro dallo stesso Ottolini che sta per essere nominato nuovo direttore sportivo della società bianconera. Chissà che non ci pensi pure il Milan, a caccia di un centrale.

Come è andata l’avventura di Dragusin al Tottenham? Gli inglesi lo hanno acquistato nel gennaio del 2024, pagandolo 25 milioni di euro dal Genoa. Nei quasi due anni di permanenza a Londra, Dragusin ha cominciato piano, esordendo da titolare solo due mesi dopo il suo arrivo. Conquistatosi nei mesi un posto più stabile, il rumeno si stava imponendo come titolare fisso degli Spurs di Postecoglou, che pochi mesi più tardi avrebbero sollevato al cielo l’Europa League, quando è subentrato il grave infortunio, che lo ha fermato di fatto fino a oggi. I momenti peggiori sembrano però ormai alle spalle, Dragusin è pronto a ripartire: nella sua testa, dalla Serie A. Lo scrive TMW