Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore

Con la cessione a sorpresa di Pablo Marì all’Al-Hilal per 2 milioni la Fiorentina ha una nuova priorità sul mercato: il difensore centrale. Non che prima non servisse acquistarne uno per alzare il livello, ma adesso è diventata una vera e propria esigenza numerica. Anche perchè pure Viti lascerà la Fiorentina. Mercoledì non è stato convocato per la Lazio per motivi di mercato e gli è già stato comunicato che non fa più parte del progetto.

Così in rosa oltre ai titolari Pongracic e Comuzzo è rimasto solo capitan Ranieri. Che al momento è diventato anche la riserva di Gosens come terzino sinistro. Di conseguenza tutto fa pensare che in questa sessione di mercato arriverà anche un difensore centrale. O quantomeno il club viola lavorerà per portarlo a Firenze, difficile pensare che in questa situazione si scelga di dar più spazio a Kuoadio o Kospo.

In tal senso c’è solo una certezza: non arriverà Dragusin dal Tottenham. Il difensore rumeno era stato accostato alla Fiorentina complice l’imminente arrivo di Paratici. Ma ieri il suo procuratore è stato netto: “Aspetto che il Tottenham dica di sì all’ASRoma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l’Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25M”