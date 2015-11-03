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Notizie Pablo Mari Fiorentina

Clamoroso Pablo Marì: dopo sole 6 partite Inzaghi lo esclude dalla lista per il campionato arabo

12 febbraio 2026 16:42

Commosso addio di Pablo Marí: “Ringrazio per il privilegio di aver indossato la maglia viola"

11 gennaio 2026 18:39

Ufficiale la cessione di Pablo Marì all'Al-Hilal, confermata l'operazione a titolo definitivo

11 gennaio 2026 18:19

Pablo Marì ha lasciato stasera il ritiro, si chiude in silenzio la sua esperienza a Firenze

10 gennaio 2026 22:57

Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore

10 gennaio 2026 11:25

Pedullà chiarisce: "Pablo Marì si trasferirà all'Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni"

09 gennaio 2026 23:54

TMW: "La Fiorentina non ha attivato la clausola per il rinnovo di Pablo Marì, adesso è in scadenza"

09 gennaio 2026 11:11

Il Secolo XIX: "Il Genoa ha messo gli occhi su Pablo Marì e su un difensore ex Viola, Martinez Quarta"

08 gennaio 2026 13:34

Nazione: “Finita l’emergenza in difesa: Pablo Marì ha smaltito la lesione al soleo”

03 gennaio 2026 09:39

Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata

26 dicembre 2025 18:18

Convocati Fiorentina: out Pablo Marì per un risentimento al soleo, Fazzini e Gosens non recuperano

21 dicembre 2025 13:57

Probabile formazione Fiorentina: "Si riparte col 3-5-2, davanti Gudmundsson-Kean. Marì titolare"

14 dicembre 2025 12:24

Probabili formazioni: In difesa torna Pablo Marì, davanti ballottaggio tra Gudmundsson e Piccoli

29 novembre 2025 12:17

Graziani: "Vanoli vive di calcio, ha una passione innata e crede molto in questa squadra"

26 novembre 2025 14:22

Cesari: "Secondo la UEFA e la FIFA è giusto revocare il calcio di rigore su Vlahovic, non c'è fallo di Pablo Marì"

24 novembre 2025 16:58

Tuttosport insiste: “Pablo Marì atterra Vlahovic, il primo intervento falloso è del centrale viola”

24 novembre 2025 08:58

Valcareggi: "Commisso non può permettersi di stare così lontano, questa è una patata bollente che deve gestirsi da solo"

21 novembre 2025 14:01

Borghi: "Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole. Pongracic e Marì non sono a livello"

21 novembre 2025 11:55

Galbiati: "La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti"

13 novembre 2025 14:41

La Repubblica: "Comuzzo ora è pronto a riprendersi la Fiorentina, potrebbe fargli spazio Pablo Marí"

10 ottobre 2025 11:09

Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"

06 ottobre 2025 11:58

Pablo Mari: "Questa è stata una settimana di grandi allenamenti, infatti si è visto qualcosa in più"

28 settembre 2025 17:39

Pablo Marì: "Volevamo vincere per i tifosi, siamo dispiaciuti. Oggi siamo stati più compatti in difesa"

28 settembre 2025 17:25

Pablo Marì scalpita per un posto dal 1’, Corriere Fiorentino: “Comuzzo e Pongracic stanno facendo fatica”

17 settembre 2025 09:06

Nazione: "Dentro Pablo Marì e fuori Comuzzo o Pongracic, troppe difficoltà in questo inizio"

16 settembre 2025 09:13

TMW rivela: "La Fiorentina ha respinto le diverse richieste per Pablo Marì, resterà a Firenze"

01 settembre 2025 11:42

Nazione: "Pablo Marì ha offerte da Grecia e Brasile, Beltran è stato offerto allo Sportin Lisbona"

28 agosto 2025 11:46

TMW rivela: "Per la fascia destra spunta Hateboer del Rennes. Pablo Marì può lasciare la Fiorentina"

26 agosto 2025 14:22

Dal Brasile: "Pablo Marì è stato contattato da 4 club in Brasile, difficile che resti alla Fiorentina"

16 agosto 2025 11:11

TuttoSport titola: "Su Pablo Marì ci sono l'Olympiakos e l'Alavés, il difensore può partire"

15 agosto 2025 20:50

Cioffi su Pablo Marì: "È un centrocampista aggiunto. Un grande lavoratore e attento ai dettagli"

28 luglio 2025 16:56

Pablo Marì: "Importante far bene in ritiro per partire in campionato. Stiamo imparando i concetti di Pioli"

24 luglio 2025 22:30

Pablo Marì: "Il mister ci sta dando una bella energia, abbiamo grandi ambizioni. I tifosi ci sosterranno"

16 luglio 2025 21:41

Pablo Marí saluta Palladino: "Un onore condividere questa tappa della carriera. Grazie per la fiducia"

02 giugno 2025 14:25

Marelli: “Non c è il rosso a Bijol, il secondo giallo è un errore grave perché prende solo il pallone”

26 maggio 2025 11:12

Contro l'Udinese Fagioli e Pablo Marì diffidati. Comuzzo e Cataldi da valutare per il rientro

19 maggio 2025 23:47

Pablo Marí: "Tre punti fondamentali, non pensiamo ad altro. Abbiamo una grande opportunitá"

12 maggio 2025 18:10

Ferrara: "Palladino non è riuscito a dare un gioco chiaro alla Fiorentina, si è vista la differenza con Pellegrini"

10 maggio 2025 18:21

Baldini: "Parisi non è un giocatore da Fiorentina, follia non aver Pablo Marì in lista Uefa"

02 maggio 2025 23:45

Pablo Marí esulta su Instagram: "Tre punti fondamentali, orgoglioso del gruppo. Mancano 5 finali"

24 aprile 2025 15:50

Pablo Marì: "Abbiamo provato di tutto, ma dobbiamo avere più fame. Erano tre punti importanti"

13 aprile 2025 18:56

Pablo Marì: "Il Parma è una grande squadra, ci è mancata lucidità. Vogliamo fare sempre di più"

13 aprile 2025 17:32

Flachi: "Se Kean avesse fatto i muscoli ai miei tempi, avrebbe preso calci da qualche vecchio difensore"

31 marzo 2025 13:24

Pablo Marì: "Incontrato tante volte Retegui e conosco bene Maldini. Io leader? Porto la mia esperienza"

30 marzo 2025 14:38

Amoruso critico su Pablo Mari: "Soffre sempre con attaccanti di livello ed è troppo lento"

28 marzo 2025 22:48

Probabili formazioni: torna Marì in difesa, davanti confermati Gud e Kean. Vlahovic in panchina nella Juve

16 marzo 2025 12:08

Pablo Mari: "Non abbiamo problemi, siamo una grande squadra. Oggi grande prestazione"

09 marzo 2025 19:10

Graziani: "Non capisco perché Fagioli non gioca. L'idea di alternare i portieri non mi è mai piaciuta"

05 marzo 2025 18:40

Pablo Marì celebra la prima da titolare con la Fiorentina: "Una grande serata per tutta la squadra"

01 marzo 2025 22:11

Palladino ha diramato la lista dei convocati per il Como: prima volta per Mari

15 febbraio 2025 18:25

Adli non recupera, anche Pablo Mari fuori dai convocati per Inter-Fiorentina. Ci sono Zaniolo e Fagioli

09 febbraio 2025 18:02

Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"

08 febbraio 2025 19:22

Pablo Mari: "Trattativa lunga, non vedo l'ora di giocare con Comuzzo. Ho sempre giocato a quattro"

30 gennaio 2025 13:59

Palladino ha ritrovato il suo soldato: Pablo Marì porta esperienza, forza fisica e precisione nei passaggi

29 gennaio 2025 13:14

Pablo Marì: "Sono molto contento di essere qui. Ho grandi prospettive. Non vedo l'ora di giocare"

28 gennaio 2025 19:47

Inizia l'avventura alla Fiorentina di Pablo Marí: è arrivato al Viola Park. Primo incontro con Palladino

28 gennaio 2025 14:45

Bocci: "Palladino ha finalmente capito che la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista in più per vincere"

28 gennaio 2025 13:55

Di Marzio rivela: "La Fiorentina chiuderà domani per Pablo Marì, trattativa senza contropartite"

27 gennaio 2025 14:16

TMW conferma: "Fiorentina pronta a chiudere per Pablo Marì, il Monza ha già trovato il sostituto"

27 gennaio 2025 11:36

La Nazione: "Pradè potrebbe mettere a segno 3 colpi. In arrivo Pablo Marì, occhio a Cristante"

26 gennaio 2025 13:57

Pablo Mari arriverà alla Fiorentina dopo la Lazio. Nessuna contropartita, piccolo conguaglio al Monza

26 gennaio 2025 12:39

TMW: "Fiorentina e Monza hanno accelerato i contatti per Pablo Mari, si pensa ad un conguaglio"

25 gennaio 2025 11:45

Di Marzio: "No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite"

24 gennaio 2025 22:23

Galliani: "Pablo Marí è un giocatore forte, quindi è richiesto. Ma non abbiamo chiuso con nessuno"

24 gennaio 2025 13:40

Da Monza: Pablo Marí sarà un calciatore della Fiorentina. Mancano da definire gli ultimi dettagli

23 gennaio 2025 14:30

Pedullà: "Pablo Mari vuole la Fiorentina, contatti vanno avanti. Comuzzo al Napoli è speculazione"

22 gennaio 2025 20:08

Di Marzio: "Ancora in piedi lo scambio Pablo Marì-Valentini. Palladino spinge per il difensore spagnolo"

16 gennaio 2025 23:35

TMW: "Per Pablo Marì c'è anche il Fenerbahce, ma la vittoria contro la Fiorentina ha bloccato tutto"

15 gennaio 2025 11:42

Nazione: “Pablo Marì? Pronto un indennizzo. Bondo? Serve investimento importante, prestito con obbligo”

14 gennaio 2025 09:19

Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Prima Palladino dovrà valorizzare i difensori già in rosa”

14 gennaio 2025 09:15

TMW: "Pablo Marì non vuole lo scontro con Galliani, la trattativa può iniziare dopo la partita di oggi"

13 gennaio 2025 11:31

Amoruso: "No a Pablo Mari, Colpani è un flop. Folorunsho va al posto di Sottil. Luiz male al Betis"

12 gennaio 2025 23:29

Bocchetti: "Sono amico di Palladino. Pablo Marí è un giocatore del Monza a tutti gli effetti"

12 gennaio 2025 13:50

TMW: "Lunedì l'occasione per parlare con il Monza di Pablo Marì, chissà che non si parli anche di Bondo"

12 gennaio 2025 12:56

Corriere dello Sport: "Marì farebbe carte false per trasferirsi a Firenze: è in rotta con il Monza"

12 gennaio 2025 10:16

Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina? È una richiesta esplicita di Palladino, verrà accontentato”

12 gennaio 2025 09:48

Nazione: “Pablo Marì? La smentita di Ferrari sa di pretattica. Rispunta l’idea Bondo”

11 gennaio 2025 09:44

Ferrari: "Abbiamo tanti ottimi difensori e per Pablo Marì non c'è nulla, Frendrup è impossibile"

10 gennaio 2025 12:41

Amoruso: "Ma a cosa serve Pablo Marí? Mica è Beckenbauer. Abbiamo preso Valentini e abbiamo 7 centrali"

07 gennaio 2025 14:12

Corriere Fiorentino: “Pablo Marì in stand-by. Indennizzo e inserimento di Moreno? Il Monza ha dubbi”

07 gennaio 2025 08:21

Corriere dello Sport: “Pablo Marì vuole andarsene dal Monza, ha già detto sì alla Fiorentina”

06 gennaio 2025 09:54

Di Marzio: "Moreno potrebbe andare a Monza nell'operazione Marí. Fiorentina deciderà in settimana"

05 gennaio 2025 14:05

Bucchioni: "Arriverà un altro centrocampista oltre a Folorunsho. Può tornare difesa a 3 con Pablo Marí"

03 gennaio 2025 18:55

Nazione: “Indennizzo al Monza pronto per Pablo Marì? E per Bocchetti? Moreno probabile contropartita”

03 gennaio 2025 10:00

Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Intanto ha messo in vendita la casa. I due club parleranno il 13 gennaio”

03 gennaio 2025 09:42

TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"

02 gennaio 2025 11:25

Corriere dello Sport: “Pablo Marì è una richiesta di Palladino. Moreno la contropartita per il Monza?”

02 gennaio 2025 09:51

TMW: "Pablo Marì la prima scelta di Palladino per la difesa della Fiorentina, Moreno possibile contropartita"

01 gennaio 2025 12:35

Pedullà: "La Fiorentina ha il sì di Pablo Marì, gli accordi verranno definiti al ritorno di Galliani dalle vacanze"

31 dicembre 2024 13:03

Gazzetta: “Pablo Marì non rinnova, c'è Palladino. Piace Coulibaly del Parma"

31 dicembre 2024 11:16

TMW, Palladino ha scelto Pablo Marí come sostituto di Quarta. Anche Moreno nell'operazione?

30 dicembre 2024 19:42

Conterio: "Fiorentina, oltre Folorunsho Palladino chiede Pablo Mari. Può arrivare un esterno d'attacco"

30 dicembre 2024 17:14

Di Marzio: "Palladino non si accontenta di Valentini, vuole Pablo Mari per sostituire Quarta"

29 dicembre 2024 00:22

Milenkovic costa troppo per la Roma, il club giallorosso vira su Pablo Mari del Monza e Dragusin

20 novembre 2023 15:10

Gazzetta dello Sport, Fiorentina su Pablo Mari. Concorrenza di Hellas Verona e Napoli

08 luglio 2022 19:21

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