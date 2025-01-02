Corriere dello Sport: “Pablo Marì è una richiesta di Palladino. Moreno la contropartita per il Monza?”

Con una contropartita forse l'affare con il Monza potrebbe sbloccarsi

Pablo Marì del Monza, una richiesta di Palladino. Al momento, l'argentino ha il contratto in scadenza al prossimo giugno, ma il tecnico dei brianzoli Bocchetti lo ritiene primario. Possibile che con una contropartita da inserire tutto possa sbloccarsi: l'idea potrebbe essere Moreno (ai margini) e Monza-Fiorentina del 13 gennaio è una occasione di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-contro-il-napoli-tre-giocatori-in-dubbio-cataldi-rischia-il-forfait-ha-linfluenza/283016/