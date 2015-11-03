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Notizie Moreno Fiorentina

Moreno: “Alla Fiorentina ho giocato poco. Futuro? Non dipende da me, qui al Levante sono felice”

28 marzo 2026 09:26

Moreno: "Il passaggio dalla Fiorentina al Levante è stato l’ideale: la squadra è una grande famiglia"

16 gennaio 2026 11:37

Moreno: "Lo scorso anno? Forse non piacevo a Palladino. Ero stato chiamato per fare la difesa a 3"

13 ottobre 2025 11:45

Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante

23 luglio 2025 23:12

Moreno saluta Firenze e va al Levante in prestito con diritto. I viola mantengono il controriscatto

11 luglio 2025 12:33

Moreno è atterrato in Spagna, sarà un nuovo giocatore del Levante: "Sono molto felice di essere qui"

10 luglio 2025 11:29

Pedullà: "È fatta tra Fiorentina e Levante per Moreno. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni"

05 luglio 2025 23:27

Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"

03 luglio 2025 22:48

Repubblica: "Moreno e Valentini possono lasciare la Fiorentina. C'è il Verona ma anche una pista in Spagna"

02 luglio 2025 09:07

Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"

01 luglio 2025 19:53

Malusci: "Centrocampo rivoluzionato ogni anno. In passato non si è voluto costruirne uno di livello"

28 giugno 2025 16:32

Di Marzio: "La prossima settimana incontro tra Fiorentina e Verona per Valentini e Moreno"

27 giugno 2025 21:21

Di Marzio: "Levante ed Espanyol hanno fatto un sondaggio per Moreno della Fiorentina"

24 giugno 2025 10:48

Nazione: “Moreno via? Può partire anche Dodò. Dubbi su Parisi. Assalti per Comuzzo?”

23 maggio 2025 07:57

Gazzetta: “Da Richardson a Moreno, Venezia grande chance per riflettere sulla loro permanenza o meno”

11 maggio 2025 09:31

Chi può sostituire Dodò contro Empoli e Betis? Folorunsho favorito su Moreno e Comuzzo

25 aprile 2025 12:49

Le indicazioni dalla Slovenia per la Fiorentina: "Moreno non può fare l'ala destra e Zaniolo il bomber"

12 aprile 2025 10:41

Zaniolo, Moreno e Dodo erano in diffida e salteranno il ritorno, Fiorentina in emergenza sulla destra

10 aprile 2025 23:17

Repubblica: “Dodò può riposare oggi, idea Moreno a tutta fascia nella testa di Palladino”

10 aprile 2025 09:00

Sky Sport rivela: "Pongracic out perché ha rimediato una botta al gluteo, al suo posto c'è Moreno"

06 marzo 2025 18:44

Repubblica svela: “Moreno in vantaggio su Pongracic per una maglia dal 1’ nel 3-5-2 di Palladino”

06 marzo 2025 08:19

Gazzetta: “L’idea di Palladino? Comuzzo squalificato, può giocare Moreno al suo posto”

10 febbraio 2025 08:51

Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"

24 gennaio 2025 23:03

Gazzetta: “Moreno e quella deroga difficile. Può diventare il vice Dodò nella Fiorentina”

24 gennaio 2025 09:05

Moreno, video-indizio su IG: "Imparare e migliorare". Sarà lui il vice Dodò sulla destra?

23 gennaio 2025 23:40

Chi al posto di Kayode? Corriere dello Sport: “Fortini oppure Moreno, Palladino riflette e cerca il vice-Dodò”

23 gennaio 2025 08:34

TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"

22 gennaio 2025 13:11

Nazione: “Pablo Marì? Pronto un indennizzo. Bondo? Serve investimento importante, prestito con obbligo”

14 gennaio 2025 09:19

Nazione: “Marì-Fiorentina si farà. Al Monza un indennizzo oppure Moreno in prestito?”

13 gennaio 2025 10:18

Nazione: “Pablo Marì-Fiorentina, lunedì la chiusura. Al Monza va Moreno”

10 gennaio 2025 09:20

Corriere Fiorentino: “Pablo Marì in stand-by. Indennizzo e inserimento di Moreno? Il Monza ha dubbi”

07 gennaio 2025 08:21

Scugnizzo Viola: "Napoletani, fatevi raccontare da chi vi conosce molto bene"

06 gennaio 2025 15:33

Di Marzio: "Moreno potrebbe andare a Monza nell'operazione Marí. Fiorentina deciderà in settimana"

05 gennaio 2025 14:05

Repubblica: “Moreno, che errore! Prestazione a due facce. La Fiorentina tratta per Pablo Marì”

05 gennaio 2025 09:54

TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"

02 gennaio 2025 11:25

Corriere dello Sport: “Pablo Marì è una richiesta di Palladino. Moreno la contropartita per il Monza?”

02 gennaio 2025 09:51

TMW: "Pablo Marì la prima scelta di Palladino per la difesa della Fiorentina, Moreno possibile contropartita"

01 gennaio 2025 12:35

Corriere dello Sport: “Kayode-Biraghi-Moreno, è presto per le bocciature ma serve svoltare. Non hanno convinto”

09 novembre 2024 10:31

Nazione: “Difesa, uomini contati. Comuzzo a rischio stop, Moreno verso il forfait, Pongracic ancora out”

30 ottobre 2024 09:05

Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili

16 ottobre 2024 23:27

De Santis: "Beltrán può davvero tornare al River Plate, in Argentina lo rivogliono subito"

03 ottobre 2024 14:27

Corriere dello Sport duro: “Fiorentina tenuta insieme con lo scotch. Ora tocca a Moreno”

03 ottobre 2024 09:04

Colasanto (ag. Fifa) svela: "Beltran è forte, stavo per portarlo al Milan ma la Fiorentina mi anticipò"

02 ottobre 2024 13:54

Corriere Fiorentino: “Moreno spera nel debutto, Kayode e Parisi puntano al riscatto”

02 ottobre 2024 08:38

Nazione: "Moreno pronto all'esordio con la Fiorentina. Palladino chiama Kouadio e Baroncelli"

02 ottobre 2024 08:27

Scugnizzo Viola: "Empoli-Fiorentina: Il Nulla Perfetto. E Palladino Nasconde la Polvere Sotto il Tappeto"

30 settembre 2024 13:28

De Gea, Moreno e Martinelli testimonial per Corri la Vita. Le info sulla manifestazione

21 settembre 2024 12:16

Fiorentina, continua la rivoluzione. Con Gud e Moreno sale a 59 calciatori schierati dal 2022-23

20 settembre 2024 08:44

Nazione: “Con questa difesa a tre Comuzzo e Moreno sono più utili di Biraghi”

17 settembre 2024 09:57

Corriere Fiorentino: “Il mercato solleva dubbi. Pongracic? Ancora insufficiente. Moreno è un’incognita”

16 settembre 2024 09:19

D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"

13 settembre 2024 10:24

Moreno: "Scelto subito la Fiorentina anche per Passarella e Batistuta. Sempre giocato con la difesa a 3"

05 settembre 2024 14:20

Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

05 settembre 2024 09:25

Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato 

05 settembre 2024 09:19

Cm.com: "La Fiorentina ci aveva provato per Diogo Leite dell'Union Berlino. Poi la virata su Moreno"

04 settembre 2024 16:05

Oggi la Fiorentina presenta Adli, domani tocca a Cataldi mentre Moreno verrà presentato giovedì

03 settembre 2024 11:53

Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"

01 settembre 2024 09:43

Ufficiale: Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo

30 agosto 2024 16:00

Di Marzio conferma: "Moreno si unirà alla squadra di Palladino, per lui la Fiorentina pagherà 5 milioni"

27 agosto 2024 13:18

Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"

27 agosto 2024 00:03

Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"

26 agosto 2024 23:10

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