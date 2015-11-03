Notizie Moreno Fiorentina

Moreno: “Alla Fiorentina ho giocato poco. Futuro? Non dipende da me, qui al Levante sono felice”
28 marzo 2026 09:26
Moreno: "Il passaggio dalla Fiorentina al Levante è stato l’ideale: la squadra è una grande famiglia"
16 gennaio 2026 11:37
Moreno: "Lo scorso anno? Forse non piacevo a Palladino. Ero stato chiamato per fare la difesa a 3"
13 ottobre 2025 11:45
Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante
23 luglio 2025 23:12
Moreno saluta Firenze e va al Levante in prestito con diritto. I viola mantengono il controriscatto
11 luglio 2025 12:33
Moreno è atterrato in Spagna, sarà un nuovo giocatore del Levante: "Sono molto felice di essere qui"
10 luglio 2025 11:29
Pedullà: "È fatta tra Fiorentina e Levante per Moreno. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni"
05 luglio 2025 23:27
Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"
03 luglio 2025 22:48
Repubblica: "Moreno e Valentini possono lasciare la Fiorentina. C'è il Verona ma anche una pista in Spagna"
02 luglio 2025 09:07
Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"
01 luglio 2025 19:53
Malusci: "Centrocampo rivoluzionato ogni anno. In passato non si è voluto costruirne uno di livello"
28 giugno 2025 16:32
Di Marzio: "La prossima settimana incontro tra Fiorentina e Verona per Valentini e Moreno"
27 giugno 2025 21:21
Di Marzio: "Levante ed Espanyol hanno fatto un sondaggio per Moreno della Fiorentina"
24 giugno 2025 10:48
Nazione: “Moreno via? Può partire anche Dodò. Dubbi su Parisi. Assalti per Comuzzo?”
23 maggio 2025 07:57
Gazzetta: “Da Richardson a Moreno, Venezia grande chance per riflettere sulla loro permanenza o meno”
11 maggio 2025 09:31
Chi può sostituire Dodò contro Empoli e Betis? Folorunsho favorito su Moreno e Comuzzo
25 aprile 2025 12:49
Le indicazioni dalla Slovenia per la Fiorentina: "Moreno non può fare l'ala destra e Zaniolo il bomber"
12 aprile 2025 10:41
Zaniolo, Moreno e Dodo erano in diffida e salteranno il ritorno, Fiorentina in emergenza sulla destra
10 aprile 2025 23:17
Repubblica: “Dodò può riposare oggi, idea Moreno a tutta fascia nella testa di Palladino”
10 aprile 2025 09:00
Sky Sport rivela: "Pongracic out perché ha rimediato una botta al gluteo, al suo posto c'è Moreno"
06 marzo 2025 18:44
Repubblica svela: “Moreno in vantaggio su Pongracic per una maglia dal 1’ nel 3-5-2 di Palladino”
06 marzo 2025 08:19
Gazzetta: “L’idea di Palladino? Comuzzo squalificato, può giocare Moreno al suo posto”
10 febbraio 2025 08:51
Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"
24 gennaio 2025 23:03
Gazzetta: “Moreno e quella deroga difficile. Può diventare il vice Dodò nella Fiorentina”
24 gennaio 2025 09:05
Moreno, video-indizio su IG: "Imparare e migliorare". Sarà lui il vice Dodò sulla destra?
23 gennaio 2025 23:40
Chi al posto di Kayode? Corriere dello Sport: “Fortini oppure Moreno, Palladino riflette e cerca il vice-Dodò”
23 gennaio 2025 08:34
TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"
22 gennaio 2025 13:11
Nazione: “Pablo Marì? Pronto un indennizzo. Bondo? Serve investimento importante, prestito con obbligo”
14 gennaio 2025 09:19
Nazione: “Marì-Fiorentina si farà. Al Monza un indennizzo oppure Moreno in prestito?”
13 gennaio 2025 10:18
Nazione: “Pablo Marì-Fiorentina, lunedì la chiusura. Al Monza va Moreno”
10 gennaio 2025 09:20
Corriere Fiorentino: “Pablo Marì in stand-by. Indennizzo e inserimento di Moreno? Il Monza ha dubbi”
07 gennaio 2025 08:21
Scugnizzo Viola: "Napoletani, fatevi raccontare da chi vi conosce molto bene"
06 gennaio 2025 15:33
Di Marzio: "Moreno potrebbe andare a Monza nell'operazione Marí. Fiorentina deciderà in settimana"
05 gennaio 2025 14:05
Repubblica: “Moreno, che errore! Prestazione a due facce. La Fiorentina tratta per Pablo Marì”
05 gennaio 2025 09:54
TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"
02 gennaio 2025 11:25
Corriere dello Sport: “Pablo Marì è una richiesta di Palladino. Moreno la contropartita per il Monza?”
02 gennaio 2025 09:51
TMW: "Pablo Marì la prima scelta di Palladino per la difesa della Fiorentina, Moreno possibile contropartita"
01 gennaio 2025 12:35
Corriere dello Sport: “Kayode-Biraghi-Moreno, è presto per le bocciature ma serve svoltare. Non hanno convinto”
09 novembre 2024 10:31
Nazione: “Difesa, uomini contati. Comuzzo a rischio stop, Moreno verso il forfait, Pongracic ancora out”
30 ottobre 2024 09:05
Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili
16 ottobre 2024 23:27
De Santis: "Beltrán può davvero tornare al River Plate, in Argentina lo rivogliono subito"
03 ottobre 2024 14:27
Corriere dello Sport duro: “Fiorentina tenuta insieme con lo scotch. Ora tocca a Moreno”
03 ottobre 2024 09:04
Colasanto (ag. Fifa) svela: "Beltran è forte, stavo per portarlo al Milan ma la Fiorentina mi anticipò"
02 ottobre 2024 13:54
Corriere Fiorentino: “Moreno spera nel debutto, Kayode e Parisi puntano al riscatto”
02 ottobre 2024 08:38
Nazione: "Moreno pronto all'esordio con la Fiorentina. Palladino chiama Kouadio e Baroncelli"
02 ottobre 2024 08:27
Scugnizzo Viola: "Empoli-Fiorentina: Il Nulla Perfetto. E Palladino Nasconde la Polvere Sotto il Tappeto"
30 settembre 2024 13:28
De Gea, Moreno e Martinelli testimonial per Corri la Vita. Le info sulla manifestazione
21 settembre 2024 12:16
Fiorentina, continua la rivoluzione. Con Gud e Moreno sale a 59 calciatori schierati dal 2022-23
20 settembre 2024 08:44
Nazione: “Con questa difesa a tre Comuzzo e Moreno sono più utili di Biraghi”
17 settembre 2024 09:57
Corriere Fiorentino: “Il mercato solleva dubbi. Pongracic? Ancora insufficiente. Moreno è un’incognita”
16 settembre 2024 09:19
D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"
13 settembre 2024 10:24
Moreno: "Scelto subito la Fiorentina anche per Passarella e Batistuta. Sempre giocato con la difesa a 3"
05 settembre 2024 14:20
Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”
05 settembre 2024 09:25
Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato
05 settembre 2024 09:19
Cm.com: "La Fiorentina ci aveva provato per Diogo Leite dell'Union Berlino. Poi la virata su Moreno"
04 settembre 2024 16:05
Oggi la Fiorentina presenta Adli, domani tocca a Cataldi mentre Moreno verrà presentato giovedì
03 settembre 2024 11:53
Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"
01 settembre 2024 09:43
Ufficiale: Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo
30 agosto 2024 16:00
Di Marzio conferma: "Moreno si unirà alla squadra di Palladino, per lui la Fiorentina pagherà 5 milioni"
27 agosto 2024 13:18
Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"
27 agosto 2024 00:03
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