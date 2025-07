Come scrive l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Verona continua a lavorare per rinforzare la propria difesa. C’è stato un incontro tra il club gialloblù e la Fiorentina per parlare di Nicolas Valentini e Matias Moreno.

Per quanto riguarda il primo, si continua a lavorare positivamente per il suo al Verona, mentre per il secondo la fase è al momento interlocutoria.

Moreno, infatti, è più orientato verso la Liga: in particolare, al momento il Levante è in vantaggio sull’Espanyol.