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Notizie Hellas Verona Fiorentina

Corriere dello Sport evidenzia: "Valentini forse non sarà un esubero"

03 maggio 2026 10:21

Da Verona riportano: "Aquilani è il nome preferito come nuovo tecnico dell'Hellas l'anno prossimo"

29 aprile 2026 21:24

Aggressione Orban, il Verona: "Condanniamo con fermezza ogni comportamento violento"

19 aprile 2026 23:03

Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol

04 aprile 2026 19:57

Vanoli: "Oggi gara pericolosa, mi aspetto una grande reazione da Moise perchè è indispensabile per noi"

04 aprile 2026 17:28

Fiorentina rimaneggiata a Verona: troppa qualità resta a casa, serve prova di carattere

03 aprile 2026 22:31

Verona-Fiorentina: niente settore ospiti per i tifosi viola al Bentegodi, accesso solo ai non residenti

26 marzo 2026 19:21

Il Genoa espugna Verona e conquista tre punti fondamentali per la salvezza, notte fonda per il Verona

15 marzo 2026 14:38

Zanzi (presidente Verona) accusa la Fiorentina su Kouamé: “C’è stata una mancanza dalla controparte”

04 febbraio 2026 16:19

Fiorentina, che incubo! La doppietta di Orban mette al tappeto i viola, il Verona vince 2-1

14 dicembre 2025 17:04

Zazzaroni e Caressa sono sicuri e d'accordo: "Domani la Fiorentina batterà il Verona"

13 dicembre 2025 14:09

La Fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi: maxi sconti per il match decisivo contro l'Hellas Verona

01 dicembre 2025 18:11

Serie A, Un grande Hellas blocca la Juventus: finisce 1-1 al Bentegodi con le reti di Conceicao e Orban e brivido finale

20 settembre 2025 20:05

TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"

01 settembre 2025 15:23

Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"

12 agosto 2025 18:21

Anche i tifosi del Verona omaggiano Celeste Pin con uno striscione: "Hai davvero voluto bene al Verona"

27 luglio 2025 18:52

Pedullà: "Gasperini vuole Ghilardi, l'Hellas spara alto perché il 50% andrà alla Fiorentina"

22 luglio 2025 23:45

Valentini lascia la Fiorentina e torna al Verona in prestito con diritto di riscatto e il 50% sulla rivendita

22 luglio 2025 11:56

TMW, Valentini al Verona: prestito con diritto di riscatto a 3/4 milioni. Alla Fiorentina il 50% sulla rivendita

17 luglio 2025 18:07

Il Betis continua il pressing per Ghilardi del Verona. La Fiorentina guarda interessata per il 50% sulla rivendita

16 luglio 2025 17:59

La Nazione: “Per Valentini probabile un nuovo prestito, per Sabiri si valuta la rescissione”

12 luglio 2025 11:42

Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"

11 luglio 2025 16:53

Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"

01 luglio 2025 19:53

Tuttosport scrive: "La Fiorentina è su Tchatchoua del Verona, c'è la concorrenza di Torino e Inter"

12 giugno 2025 12:22

Tuttosport: "Tchatchoua nel mirino della Fiorentina. Concorrenza Inter e Torino"

12 giugno 2025 08:14

Verona, Zanetti loda Valentini: "Incide per la sua garra. Lui incarna perfettamente la nostra piazza"

05 aprile 2025 16:40

Bernede: "Sono cresciuto al PSG con Adli, Weah e Ikoné. Jorko era il più forte di tutti"

26 febbraio 2025 13:48

Zanetti: "Con la Fiorentina nostra miglior prestazione stagionale, fatto un'impresa"

23 febbraio 2025 18:41

La Fiorentina perde ancora, e non approfitta dei passi falsi di Milan, Lazio e Bologna

23 febbraio 2025 17:51

Ancora un ko per la Fiorentina che cade al Bentegodi. Al 95' il Verona vince 1-0

23 febbraio 2025 17:05

Parisi: "Campo ostico, sarà una partita molto fisica ma noi siamo la Fiorentina, vogliamo vincere"

23 febbraio 2025 15:05

Ferrari: "A gennaio abbiamo aggiunto qualità, adesso tocca a noi. Non dobbiamo mollare"

23 febbraio 2025 14:58

Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"

20 febbraio 2025 14:32

Il retroscena di La Nazione: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito al Verona”

19 febbraio 2025 09:34

Verona, Zanetti: "Valentini dimostra di avere voglia e carattere. Può partire titolare contro il Milan"

14 febbraio 2025 15:55

Pedullà: "Fiorentina, per il centrocampo occhi su Belahyane del Verona, Ndour resta un'opzione"

01 febbraio 2025 00:49

TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"

31 gennaio 2025 12:11

Nazione: “Ghilardi potrebbe tornare alla Fiorentina attraverso uno scambio. Così le liste sorridono”

31 gennaio 2025 08:42

Hellas Verona, sta per chiudersi l'era Setti: Presidio Investors pronto all'acquisizione, cifre da definire

19 dicembre 2024 16:41

Kean con la sua tripletta schianta il Verona, finisce 3-1 al Franchi. La Fiorentina continua a correre in A

10 novembre 2024 16:55

Stadio già tutto esaurito per Fiorentina-Hellas. 24 mila tifosi allo stadio. Altre 48 ore e poi la sosta 

08 novembre 2024 08:52

Nzola verso Verona? L'Hellas punta Dany Mota, si complica la pista per l'attaccante della Fiorentina

17 luglio 2024 13:26

TMW: "Sondaggio dell'Hellas Verona per Nzola, si potrebbe lavorare sulla base di un prestito"

14 luglio 2024 10:36

Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente

20 maggio 2024 21:33

Christensen e Ikoné un disastro contro l'Hellas Verona e protagonisti della Flop 11 di giornata

07 maggio 2024 14:11

Serdar: "Fiorentina grande squadra, ma lo stadio ci ha aiutato molto. Vogliamo restare in questo campionato"

06 maggio 2024 20:09

Cade la Fiorentina contro il Verona, finisce 2-1 per gli scaligeri. Sorride Castrovilli che torna al gol

05 maggio 2024 16:56

Domani il Verona-Fiorentina con più spettatori dal 1985/86: oltre 27.000. Circa 1800 i viola

04 maggio 2024 22:23

I convocati per Hellas Verona-Fiorentina: Sottil unico assente, ci sono anche Fortini e Caprini

04 maggio 2024 16:32

Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"

04 maggio 2024 16:15

L'uomo che non ti aspetti, Nzola decide Fiorentina-Brugge! Esplode il Franchi al 91'

02 maggio 2024 23:03

Al Bentegodi una bolgia per raggiungere la salvezza: 21mila presenti per Hellas Verona-Fiorentina

30 aprile 2024 17:47

35esima giornata di Serie A: Hellas Verona-Fiorentina si giocherà Domenica 5 Maggio alle ore 15

23 aprile 2024 20:18

DS Verona svela i retroscena: "Ngonge voleva restare qui, abbiamo ricevuto molte richieste dai club"

08 febbraio 2024 15:41

Fiorentina Primavera raggiunta sul pareggio dal Verona all'ultimo minuto dopo un finale convulso

04 febbraio 2024 16:48

Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni

29 gennaio 2024 18:48

Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia

28 gennaio 2024 18:27

Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per Ngonge"

15 gennaio 2024 18:14

Nazione, Fiorentina all-in per Ngonge, ha dato l’ok al trasferimento. Nella trattativa inserito anche Faraoni? 

05 gennaio 2024 08:29

TMW, Intesa Verona-Aston Villa per Ngonge. L'attaccante preferisce rimanere in Italia

02 gennaio 2024 19:28

Il presidente del Verona Setti indagato per bancarotta. Il club chiarisce: "Il sequestro non riguarda il club"

20 dicembre 2023 15:35

Beltran decisivo con il gol al 78', Verona ko! Terracciano pasticcia poi si supera in diverse occasioni

17 dicembre 2023 16:55

Probabile formazione: Lopez al centro, torna Jack. Tridente Kouame-Nzola-Sottil 

17 dicembre 2023 09:11

Saponara al Verona è un mistero. Baroni lo bacchetta: "Pretendo di più, può dare una mano"

01 dicembre 2023 19:08

Saponara si presenta a Verona: "Alla Fiorentina ho trovato nuova linfa. Con Italiano è scattata la scintilla"

25 luglio 2023 17:58

TMW, Fiorentina interessata a Montipò ma l'Hellas non lo lascia partire: serve offerta irrinunciabile

12 luglio 2023 18:00

Da Verona: "L'Hellas mette nel mirino Saponara. Nuova avventura in Serie A per l'ex Fiorentina?"

29 giugno 2023 16:30

Corriere dello Sport, Ngonge-Fiorentina? C'è la Lazio in pole, su di lui spunta anche il Bologna

26 giugno 2023 07:57

Pedullà: "La Lazio ha chiesto Ngonge al Verona, nei giorni scorsi interesse anche del Bologna"

23 giugno 2023 17:29

Di Marzio: "Fiorentina interessata a Ngonge dell'Hellas Verona: 5 gol in 15 presenze in A"

14 giugno 2023 20:13

Il Torino vince 1-0 a Verona con un grande gol di Vlasic. Granata a +3 sulla Fiorentina

14 maggio 2023 14:30

Zaffaroni torna sul gol di Biraghi: "Ho visto grande astuzia nel capitano della Fiorentina, noi leggerini"

03 marzo 2023 17:50

Faraoni dopo sconfitta con la Fiorentina: "Non dobbiamo attaccarci agli episodi. Differenza nell'atteggiamento"

28 febbraio 2023 18:00

Convocati Fiorentina per il Verona: Milenkovic stringe i denti e recupera, tutti a disposizione

26 febbraio 2023 18:11

Qui Verona: Faraoni può partire titolare, davanti Ngonge e Lazovic punti fermi, più Gaich di Lasagna

25 febbraio 2023 19:37

Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a pagare 10 milioni per Tameze. Frenata per Sabiri

30 dicembre 2022 09:21

Da Verona, La Fiorentina segue con attenzione il giovane difensore Coppola dell'Hellas

29 novembre 2022 19:08

Verdi avverte la Fiorentina: "Giocano in coppa giovedì e li metteremo in difficoltà"

13 settembre 2022 21:24

Di Marzio conferma: "La Fiorentina ha avviati i contatti per Barak: chiesto il prestito all'Hellas"

19 agosto 2022 00:51

TMW, Ferrarini potrebbe restare in Serie A: ci pensa l'Hellas Verona. Piace anche al Brescia in Serie B

29 luglio 2022 19:01

Sky Sport, sfuma Djuric per la Fiorentina? Il centravanti bosniaco ad un passo dall'Hellas Verona

27 giugno 2022 00:01

TMW, sondaggio della Fiorentina per Cancellieri. L'esterno potrebbe lasciare Verona nel mercato estivo

22 giugno 2022 21:18

Lunga fila per Tameze, c'è anche la Fiorentina. L'Hellas Verona fissa il prezzo: servono almeno 10 milioni

22 giugno 2022 18:42

Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l'Hellas lo blinda: è incedibile

18 giugno 2022 22:35

Ds Verona chiude la porta alla Fiorentina per Tameze: "Mi ha impressionato: è incedibile"

15 giugno 2022 18:27

Pres. Verona smentisce: "Tameze alla Fiorentina? Per ora non c'è nulla, ma non potrò tenere tutti"

27 maggio 2022 15:49

Torreira carica: "Le scuse non servono. Dobbiamo lavorare il doppio per tornare a vincere"

07 marzo 2022 22:33

Duncan: "Avevamo preso la partita in mano, volevamo vincere a tutti i costi. Serve più concretezza"

06 marzo 2022 21:48

Verso il Verona, Biraghi chiama i tifosi: "Vi aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno di voi"

04 marzo 2022 21:41

Le probabili formazioni per l'Hellas, Italiano con diversi ballottaggi. Dubbio Barak per Tudor

04 marzo 2022 17:28

Lazovic: "Fiorentina grande squadra, ma vogliamo imporre il nostro gioco e fare punti"

22 dicembre 2021 18:40

Terzic: "Italiano mi aiuta e mi osserva. Dobbiamo prendere i tre punti: l'Europa è l'obiettivo"

22 dicembre 2021 18:16

La Salernitana pareggia grazie al gol dell'ex Fiorentina Gondo e alle giocate di Ribery

23 settembre 2021 11:00

TMW, Ribery, c'è l'Hellas Verona su di lui: il francese ha aperto al trasferimento

01 settembre 2021 11:48

Sportitalia, il River Plate fissa il prezzo per Jorge Carrascal: servono 10 milioni più commissioni

29 luglio 2021 08:36

Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso

28 luglio 2021 08:16

Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona

11 luglio 2021 09:41

Nazione, Zaccagni, Fiorentina pronta all'assalto. Offerta da 8-10 milioni più Saponara e Monteanu

10 luglio 2021 09:16

Da Verona, sondaggio dell'Hellas per Duncan, non verrà riscattato dal Cagliari. Si aspetta Di Francesco

05 giugno 2021 23:40

CorSport, risale la candidatura di Juric: vorrebbe portarsi alla Fiorentina Lazovic, suo fedelissimo

20 maggio 2021 09:49

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