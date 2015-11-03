Notizie Hellas Verona Fiorentina

Corriere dello Sport evidenzia: "Valentini forse non sarà un esubero"
03 maggio 2026 10:21
Da Verona riportano: "Aquilani è il nome preferito come nuovo tecnico dell'Hellas l'anno prossimo"
29 aprile 2026 21:24
Aggressione Orban, il Verona: "Condanniamo con fermezza ogni comportamento violento"
19 aprile 2026 23:03
Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol
04 aprile 2026 19:57
Vanoli: "Oggi gara pericolosa, mi aspetto una grande reazione da Moise perchè è indispensabile per noi"
04 aprile 2026 17:28
Fiorentina rimaneggiata a Verona: troppa qualità resta a casa, serve prova di carattere
03 aprile 2026 22:31
Verona-Fiorentina: niente settore ospiti per i tifosi viola al Bentegodi, accesso solo ai non residenti
26 marzo 2026 19:21
Il Genoa espugna Verona e conquista tre punti fondamentali per la salvezza, notte fonda per il Verona
15 marzo 2026 14:38
Zanzi (presidente Verona) accusa la Fiorentina su Kouamé: “C’è stata una mancanza dalla controparte”
04 febbraio 2026 16:19
Fiorentina, che incubo! La doppietta di Orban mette al tappeto i viola, il Verona vince 2-1
14 dicembre 2025 17:04
Zazzaroni e Caressa sono sicuri e d'accordo: "Domani la Fiorentina batterà il Verona"
13 dicembre 2025 14:09
La Fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi: maxi sconti per il match decisivo contro l'Hellas Verona
01 dicembre 2025 18:11
Serie A, Un grande Hellas blocca la Juventus: finisce 1-1 al Bentegodi con le reti di Conceicao e Orban e brivido finale
20 settembre 2025 20:05
TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"
01 settembre 2025 15:23
Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"
12 agosto 2025 18:21
Anche i tifosi del Verona omaggiano Celeste Pin con uno striscione: "Hai davvero voluto bene al Verona"
27 luglio 2025 18:52
Pedullà: "Gasperini vuole Ghilardi, l'Hellas spara alto perché il 50% andrà alla Fiorentina"
22 luglio 2025 23:45
Valentini lascia la Fiorentina e torna al Verona in prestito con diritto di riscatto e il 50% sulla rivendita
22 luglio 2025 11:56
TMW, Valentini al Verona: prestito con diritto di riscatto a 3/4 milioni. Alla Fiorentina il 50% sulla rivendita
17 luglio 2025 18:07
Il Betis continua il pressing per Ghilardi del Verona. La Fiorentina guarda interessata per il 50% sulla rivendita
16 luglio 2025 17:59
La Nazione: “Per Valentini probabile un nuovo prestito, per Sabiri si valuta la rescissione”
12 luglio 2025 11:42
Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"
11 luglio 2025 16:53
Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"
01 luglio 2025 19:53
Tuttosport scrive: "La Fiorentina è su Tchatchoua del Verona, c'è la concorrenza di Torino e Inter"
12 giugno 2025 12:22
Tuttosport: "Tchatchoua nel mirino della Fiorentina. Concorrenza Inter e Torino"
12 giugno 2025 08:14
Verona, Zanetti loda Valentini: "Incide per la sua garra. Lui incarna perfettamente la nostra piazza"
05 aprile 2025 16:40
Bernede: "Sono cresciuto al PSG con Adli, Weah e Ikoné. Jorko era il più forte di tutti"
26 febbraio 2025 13:48
Zanetti: "Con la Fiorentina nostra miglior prestazione stagionale, fatto un'impresa"
23 febbraio 2025 18:41
La Fiorentina perde ancora, e non approfitta dei passi falsi di Milan, Lazio e Bologna
23 febbraio 2025 17:51
Ancora un ko per la Fiorentina che cade al Bentegodi. Al 95' il Verona vince 1-0
23 febbraio 2025 17:05
Parisi: "Campo ostico, sarà una partita molto fisica ma noi siamo la Fiorentina, vogliamo vincere"
23 febbraio 2025 15:05
Ferrari: "A gennaio abbiamo aggiunto qualità, adesso tocca a noi. Non dobbiamo mollare"
23 febbraio 2025 14:58
Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"
20 febbraio 2025 14:32
Il retroscena di La Nazione: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito al Verona”
19 febbraio 2025 09:34
Verona, Zanetti: "Valentini dimostra di avere voglia e carattere. Può partire titolare contro il Milan"
14 febbraio 2025 15:55
Pedullà: "Fiorentina, per il centrocampo occhi su Belahyane del Verona, Ndour resta un'opzione"
01 febbraio 2025 00:49
TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"
31 gennaio 2025 12:11
Nazione: “Ghilardi potrebbe tornare alla Fiorentina attraverso uno scambio. Così le liste sorridono”
31 gennaio 2025 08:42
Hellas Verona, sta per chiudersi l'era Setti: Presidio Investors pronto all'acquisizione, cifre da definire
19 dicembre 2024 16:41
Kean con la sua tripletta schianta il Verona, finisce 3-1 al Franchi. La Fiorentina continua a correre in A
10 novembre 2024 16:55
Stadio già tutto esaurito per Fiorentina-Hellas. 24 mila tifosi allo stadio. Altre 48 ore e poi la sosta
08 novembre 2024 08:52
Nzola verso Verona? L'Hellas punta Dany Mota, si complica la pista per l'attaccante della Fiorentina
17 luglio 2024 13:26
TMW: "Sondaggio dell'Hellas Verona per Nzola, si potrebbe lavorare sulla base di un prestito"
14 luglio 2024 10:36
Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente
20 maggio 2024 21:33
Christensen e Ikoné un disastro contro l'Hellas Verona e protagonisti della Flop 11 di giornata
07 maggio 2024 14:11
Serdar: "Fiorentina grande squadra, ma lo stadio ci ha aiutato molto. Vogliamo restare in questo campionato"
06 maggio 2024 20:09
Cade la Fiorentina contro il Verona, finisce 2-1 per gli scaligeri. Sorride Castrovilli che torna al gol
05 maggio 2024 16:56
Domani il Verona-Fiorentina con più spettatori dal 1985/86: oltre 27.000. Circa 1800 i viola
04 maggio 2024 22:23
I convocati per Hellas Verona-Fiorentina: Sottil unico assente, ci sono anche Fortini e Caprini
04 maggio 2024 16:32
Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"
04 maggio 2024 16:15
L'uomo che non ti aspetti, Nzola decide Fiorentina-Brugge! Esplode il Franchi al 91'
02 maggio 2024 23:03
Al Bentegodi una bolgia per raggiungere la salvezza: 21mila presenti per Hellas Verona-Fiorentina
30 aprile 2024 17:47
35esima giornata di Serie A: Hellas Verona-Fiorentina si giocherà Domenica 5 Maggio alle ore 15
23 aprile 2024 20:18
DS Verona svela i retroscena: "Ngonge voleva restare qui, abbiamo ricevuto molte richieste dai club"
08 febbraio 2024 15:41
Fiorentina Primavera raggiunta sul pareggio dal Verona all'ultimo minuto dopo un finale convulso
04 febbraio 2024 16:48
Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni
29 gennaio 2024 18:48
Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia
28 gennaio 2024 18:27
Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per Ngonge"
15 gennaio 2024 18:14
Nazione, Fiorentina all-in per Ngonge, ha dato l’ok al trasferimento. Nella trattativa inserito anche Faraoni?
05 gennaio 2024 08:29
TMW, Intesa Verona-Aston Villa per Ngonge. L'attaccante preferisce rimanere in Italia
02 gennaio 2024 19:28
Il presidente del Verona Setti indagato per bancarotta. Il club chiarisce: "Il sequestro non riguarda il club"
20 dicembre 2023 15:35
Beltran decisivo con il gol al 78', Verona ko! Terracciano pasticcia poi si supera in diverse occasioni
17 dicembre 2023 16:55
Probabile formazione: Lopez al centro, torna Jack. Tridente Kouame-Nzola-Sottil
17 dicembre 2023 09:11
Saponara al Verona è un mistero. Baroni lo bacchetta: "Pretendo di più, può dare una mano"
01 dicembre 2023 19:08
Saponara si presenta a Verona: "Alla Fiorentina ho trovato nuova linfa. Con Italiano è scattata la scintilla"
25 luglio 2023 17:58
TMW, Fiorentina interessata a Montipò ma l'Hellas non lo lascia partire: serve offerta irrinunciabile
12 luglio 2023 18:00
Da Verona: "L'Hellas mette nel mirino Saponara. Nuova avventura in Serie A per l'ex Fiorentina?"
29 giugno 2023 16:30
Corriere dello Sport, Ngonge-Fiorentina? C'è la Lazio in pole, su di lui spunta anche il Bologna
26 giugno 2023 07:57
Pedullà: "La Lazio ha chiesto Ngonge al Verona, nei giorni scorsi interesse anche del Bologna"
23 giugno 2023 17:29
Di Marzio: "Fiorentina interessata a Ngonge dell'Hellas Verona: 5 gol in 15 presenze in A"
14 giugno 2023 20:13
Il Torino vince 1-0 a Verona con un grande gol di Vlasic. Granata a +3 sulla Fiorentina
14 maggio 2023 14:30
Zaffaroni torna sul gol di Biraghi: "Ho visto grande astuzia nel capitano della Fiorentina, noi leggerini"
03 marzo 2023 17:50
Faraoni dopo sconfitta con la Fiorentina: "Non dobbiamo attaccarci agli episodi. Differenza nell'atteggiamento"
28 febbraio 2023 18:00
Convocati Fiorentina per il Verona: Milenkovic stringe i denti e recupera, tutti a disposizione
26 febbraio 2023 18:11
Qui Verona: Faraoni può partire titolare, davanti Ngonge e Lazovic punti fermi, più Gaich di Lasagna
25 febbraio 2023 19:37
Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a pagare 10 milioni per Tameze. Frenata per Sabiri
30 dicembre 2022 09:21
Da Verona, La Fiorentina segue con attenzione il giovane difensore Coppola dell'Hellas
29 novembre 2022 19:08
Verdi avverte la Fiorentina: "Giocano in coppa giovedì e li metteremo in difficoltà"
13 settembre 2022 21:24
Di Marzio conferma: "La Fiorentina ha avviati i contatti per Barak: chiesto il prestito all'Hellas"
19 agosto 2022 00:51
TMW, Ferrarini potrebbe restare in Serie A: ci pensa l'Hellas Verona. Piace anche al Brescia in Serie B
29 luglio 2022 19:01
Sky Sport, sfuma Djuric per la Fiorentina? Il centravanti bosniaco ad un passo dall'Hellas Verona
27 giugno 2022 00:01
TMW, sondaggio della Fiorentina per Cancellieri. L'esterno potrebbe lasciare Verona nel mercato estivo
22 giugno 2022 21:18
Lunga fila per Tameze, c'è anche la Fiorentina. L'Hellas Verona fissa il prezzo: servono almeno 10 milioni
22 giugno 2022 18:42
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l'Hellas lo blinda: è incedibile
18 giugno 2022 22:35
Ds Verona chiude la porta alla Fiorentina per Tameze: "Mi ha impressionato: è incedibile"
15 giugno 2022 18:27
Pres. Verona smentisce: "Tameze alla Fiorentina? Per ora non c'è nulla, ma non potrò tenere tutti"
27 maggio 2022 15:49
Torreira carica: "Le scuse non servono. Dobbiamo lavorare il doppio per tornare a vincere"
07 marzo 2022 22:33
Duncan: "Avevamo preso la partita in mano, volevamo vincere a tutti i costi. Serve più concretezza"
06 marzo 2022 21:48
Verso il Verona, Biraghi chiama i tifosi: "Vi aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno di voi"
04 marzo 2022 21:41
Le probabili formazioni per l'Hellas, Italiano con diversi ballottaggi. Dubbio Barak per Tudor
04 marzo 2022 17:28
Lazovic: "Fiorentina grande squadra, ma vogliamo imporre il nostro gioco e fare punti"
22 dicembre 2021 18:40
Terzic: "Italiano mi aiuta e mi osserva. Dobbiamo prendere i tre punti: l'Europa è l'obiettivo"
22 dicembre 2021 18:16
La Salernitana pareggia grazie al gol dell'ex Fiorentina Gondo e alle giocate di Ribery
23 settembre 2021 11:00
TMW, Ribery, c'è l'Hellas Verona su di lui: il francese ha aperto al trasferimento
01 settembre 2021 11:48
Sportitalia, il River Plate fissa il prezzo per Jorge Carrascal: servono 10 milioni più commissioni
29 luglio 2021 08:36
Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso
28 luglio 2021 08:16
Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona
11 luglio 2021 09:41
Nazione, Zaccagni, Fiorentina pronta all'assalto. Offerta da 8-10 milioni più Saponara e Monteanu
10 luglio 2021 09:16
Da Verona, sondaggio dell'Hellas per Duncan, non verrà riscattato dal Cagliari. Si aspetta Di Francesco
05 giugno 2021 23:40
CorSport, risale la candidatura di Juric: vorrebbe portarsi alla Fiorentina Lazovic, suo fedelissimo
20 maggio 2021 09:49
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