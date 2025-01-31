TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"

La Fiorentina è alle prese con diverse trattative negli ultimi giorni di mercato. Il club di Rocco Commisso sta lavorando a un doppio scambio con l'Hellas Verona, con Cristiano Biraghi e Nicolas Valen...

La Fiorentina è alle prese con diverse trattative negli ultimi giorni di mercato. Il club di Rocco Commisso sta lavorando a un doppio scambio con l'Hellas Verona, con Cristiano Biraghi e Nicolas Valentini che dovrebbero trasferirsi in Veneto, mentre Marco Davide Faraoni e Daniele Ghilardi farebbero il percorso inverso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW però, i due affari non stanno procedendo di pari passo.

Il terzino sinistro e capitano dei viola preferisce prendersi ancora del tempo prima di accettare l'offerta del club gialloblù perché vuole aspettare Inter e Napoli, le due principali candidate alla vittoria dello Scudetto. Marotta, presidente dei campioni d'Italia in carica, ha spiegato che preferirebbe puntare su un profilo giovane, con Zalewski nome molto gettonato, ma tutto è ancora possibile.

In Campania invece ritroverebbe Antonio Conte, con cui in passato ha lavorato proprio in nerazzurro, disputando una stagione importante, conclusa con il secondo posto in Serie A e la finale di Europa League persa contro il Siviglia 3-2 a Colonia in una calda serata di fine agosto.

Contatti avviati invece per quanto riguarda Nicolas Valentini e Daniele Ghilardi. La Fiorentina per quest'ultimo, che ha un passato nelle giovanili della società gigliata, vanta anche il 50% sulla futura rivendita. Lo scrive Tuttomercatoweb

KOUAME A EMPOLI

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