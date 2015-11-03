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Notizie Ghilardi Fiorentina

Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni

09 febbraio 2026 22:35

Ghilardi sicuro: "Nessun rancore verso la Fiorentina, mi hanno cresciuto. Sono scelte di calcio"

08 agosto 2025 21:37

Sky Sport: "Manca ancora l'accordo tra Roma e Hellas per Ghilardi: balla un bonus da 300 mila euro"

30 luglio 2025 21:47

Pedullà: "La Roma alza di due milioni la propria offerta per Ghilardi. La Fiorentina riceverà 6 milioni"

28 luglio 2025 17:00

Da Verona: "Oggi può essere il giorno di Ghilardi alla Roma, la Fiorentina incasserà 6 milioni"

28 luglio 2025 12:19

Nazione, il retroscena: "Contatto Verona-Fiorentina per Ghilardi, no dei viola al riacquisto"

27 luglio 2025 09:50

Ghilardi va alla Roma e fa felice anche la Fiorentina: 5 milioni per i gigliati dal Verona per il difensore

26 luglio 2025 14:18

Pedullà: "Gasperini vuole Ghilardi, l'Hellas spara alto perché il 50% andrà alla Fiorentina"

22 luglio 2025 23:45

Il Messaggero: "Roma vuole chiudere per Ghilardi, Verona chiede 12 milioni". La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita

20 luglio 2025 17:23

Nazione: “Fiorentina pronta ad incassare 5,5 milioni per Ghilardi al Betis grazie al 50% sulla rivendita”

18 luglio 2025 08:59

Il Betis continua il pressing per Ghilardi del Verona. La Fiorentina guarda interessata per il 50% sulla rivendita

16 luglio 2025 17:59

Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"

11 luglio 2025 16:53

Di Marzio: "Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita"

11 luglio 2025 14:44

Corriere della Sera, non solo la Fiorentina su Ghilardi per la difesa: ci sono Inter, Bologna e Udinese

14 giugno 2025 14:10

TMW: "Anche il Bologna entra nella corsa per Ghilardi che, da tempo, interessa alla Fiorentina per la difesa"

10 aprile 2025 13:53

Tuttosport: “Ghilardi seguito da gennaio, valutato 10 milioni. In estate può tornare alla Fiorentina”

05 aprile 2025 09:26

Nazione: “Cessione di Comuzzo a giugno? Sì ma alla Juventus. Ghilardi piace alla Fiorentina”

04 febbraio 2025 08:28

Pedullà: "Il Como si è inserito per Ghilardi, tuttavia il 50 per cento del cartellino è della Fiorentina. Si prova a chiudere"

01 febbraio 2025 19:31

Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"

01 febbraio 2025 00:30

Radio Bruno rivela: "L'agente di Comuzzo e di Ghilardi al Viola Park. Situazione da monitorare"

31 gennaio 2025 15:34

Zanetti: "Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto"

31 gennaio 2025 13:29

TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"

31 gennaio 2025 12:11

Nazione: “Ghilardi potrebbe tornare alla Fiorentina attraverso uno scambio. Così le liste sorridono”

31 gennaio 2025 08:42

Pedullà: "Fiorentina su Ghilardi o Coppola del Verona se verrà perfezionata cessione di Comuzzo"

30 gennaio 2025 17:17

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