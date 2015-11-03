Notizie Ghilardi Fiorentina

Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni
09 febbraio 2026 22:35
Ghilardi sicuro: "Nessun rancore verso la Fiorentina, mi hanno cresciuto. Sono scelte di calcio"
08 agosto 2025 21:37
Sky Sport: "Manca ancora l'accordo tra Roma e Hellas per Ghilardi: balla un bonus da 300 mila euro"
30 luglio 2025 21:47
Pedullà: "La Roma alza di due milioni la propria offerta per Ghilardi. La Fiorentina riceverà 6 milioni"
28 luglio 2025 17:00
Da Verona: "Oggi può essere il giorno di Ghilardi alla Roma, la Fiorentina incasserà 6 milioni"
28 luglio 2025 12:19
Nazione, il retroscena: "Contatto Verona-Fiorentina per Ghilardi, no dei viola al riacquisto"
27 luglio 2025 09:50
Ghilardi va alla Roma e fa felice anche la Fiorentina: 5 milioni per i gigliati dal Verona per il difensore
26 luglio 2025 14:18
Pedullà: "Gasperini vuole Ghilardi, l'Hellas spara alto perché il 50% andrà alla Fiorentina"
22 luglio 2025 23:45
Il Messaggero: "Roma vuole chiudere per Ghilardi, Verona chiede 12 milioni". La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita
20 luglio 2025 17:23
Nazione: “Fiorentina pronta ad incassare 5,5 milioni per Ghilardi al Betis grazie al 50% sulla rivendita”
18 luglio 2025 08:59
Il Betis continua il pressing per Ghilardi del Verona. La Fiorentina guarda interessata per il 50% sulla rivendita
16 luglio 2025 17:59
Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"
11 luglio 2025 16:53
Di Marzio: "Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita"
11 luglio 2025 14:44
Corriere della Sera, non solo la Fiorentina su Ghilardi per la difesa: ci sono Inter, Bologna e Udinese
14 giugno 2025 14:10
TMW: "Anche il Bologna entra nella corsa per Ghilardi che, da tempo, interessa alla Fiorentina per la difesa"
10 aprile 2025 13:53
Tuttosport: “Ghilardi seguito da gennaio, valutato 10 milioni. In estate può tornare alla Fiorentina”
05 aprile 2025 09:26
Nazione: “Cessione di Comuzzo a giugno? Sì ma alla Juventus. Ghilardi piace alla Fiorentina”
04 febbraio 2025 08:28
Pedullà: "Il Como si è inserito per Ghilardi, tuttavia il 50 per cento del cartellino è della Fiorentina. Si prova a chiudere"
01 febbraio 2025 19:31
Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"
01 febbraio 2025 00:30
Radio Bruno rivela: "L'agente di Comuzzo e di Ghilardi al Viola Park. Situazione da monitorare"
31 gennaio 2025 15:34
Zanetti: "Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto"
31 gennaio 2025 13:29
TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"
31 gennaio 2025 12:11
Nazione: “Ghilardi potrebbe tornare alla Fiorentina attraverso uno scambio. Così le liste sorridono”
31 gennaio 2025 08:42
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