Pedullà: "Fiorentina su Ghilardi o Coppola del Verona se verrà perfezionata cessione di Comuzzo"

Napoli vuole portare Comuzzo da Conte: occhi su Ghilardi e Coppola per la difesa della Fiorentina in caso di cessione

Il Napoli è fortemente intenzionato a regalare Pietro Comuzzo ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, se l'affare dovesse concludersi con successo e il Napoli riuscisse a soddisfare le richieste economiche della Fiorentina per il difensore classe 2005, allora il club di Commisso potrebbe considerare nuovi profili per il reparto difensivo. L'esperto di mercato aggiunge che la Fiorentina avrebbe già messo nel mirino Daniele Ghilardi e Diego Coppola, entrambi difensori del Verona.

Accomando: “Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini”

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