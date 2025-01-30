Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini"

Zaniolo potrebbe lasciare l'Atalanta: la Fiorentina tratterebbe per un prestito con diritto di riscatto con il Galatasaray

La Fiorentina ha intensificato l'interesse per Nicolò Zaniolo, uno degli obiettivi principali per la prossima finestra di mercato estiva. L'ex Roma è alla ricerca di maggiori opportunità di gioco, ma l'Atalanta non è in grado di garantirgli quanto desiderato, quindi si è reso disponibile per un trasferimento. Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, la Fiorentina è ottimista riguardo la possibilità di concludere l'affare che porterebbe Zaniolo a Firenze. Il giocatore tornerebbe di fatto al Galatasaray, club che detiene il suo cartellino, e i viola starebbero trattando un prestito con diritto di riscatto. Intanto l'Atalanta aspetta di chiudere per Daniel Maldini dal Monza.

Sulla situazione Comuzzo: "Nuovi contatti con il Napoli. Circa 5M di distanza tra domanda e offerta".

Moretto: “Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta per Comuzzo, che non ha ancora deciso il suo futuro”

https://www.labaroviola.com/moretto-il-napoli-e-pronto-ad-alzare-lofferta-per-comuzzo-che-non-ha-ancora-deciso-il-suo-futuro/286810/