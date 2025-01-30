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Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini"

Zaniolo potrebbe lasciare l'Atalanta: la Fiorentina tratterebbe per un prestito con diritto di riscatto con il Galatasaray

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 15:17
Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini" -
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La Fiorentina ha intensificato l'interesse per Nicolò Zaniolo, uno degli obiettivi principali per la prossima finestra di mercato estiva. L'ex Roma è alla ricerca di maggiori opportunità di gioco, ma l'Atalanta non è in grado di garantirgli quanto desiderato, quindi si è reso disponibile per un trasferimento. Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, la Fiorentina è ottimista riguardo la possibilità di concludere l'affare che porterebbe Zaniolo a Firenze. Il giocatore tornerebbe di fatto al Galatasaray, club che detiene il suo cartellino, e i viola starebbero trattando un prestito con diritto di riscatto. Intanto l'Atalanta aspetta di chiudere per Daniel Maldini dal Monza.

Sulla situazione Comuzzo: "Nuovi contatti con il Napoli. Circa 5M di distanza tra domanda e offerta".

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