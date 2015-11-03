Notizie Zaniolo Fiorentina

Zaniolo: “Alla Fiorentina non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di difficile”
05 maggio 2026 23:12
Zaniolo: “Fiorentina? Quanti rimpianti, speravo andasse diversamente. Io e Kean qualche ritardo di troppo”
12 marzo 2026 08:56
Sentite Davis: "Con la Fiorentina non ero al 100% fisicamente. Zaniolo è un giocatore di alto livello"
07 marzo 2026 12:36
Malusci: "La Fiorentina non è guarita, la gara dell'andata è stata falsata dall'espulsione del portiere"
01 marzo 2026 15:07
Mattei shock: "Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio"
01 marzo 2026 13:19
Marchiol: "Su Zaniolo c'erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti"
28 febbraio 2026 15:30
Zaniolo è rinato ad Udine dopo l'esperienza horror alla Fiorentina, occhio al gol dell'ex
21 dicembre 2025 13:42
Marco Amelia su Zaniolo: "La gente si sbagliava su di lui, ora illumina Udine e dimostra il suo valore"
06 dicembre 2025 11:54
Zaniolo è rinato a Udine, terzo gol in campionato e vittoria a Parma: "Udine è una piazza bellissima, sono felice"
29 novembre 2025 19:36
Ricordate gli atteggiamenti di Zaniolo? Ha sorpreso Runjaić: ”È più serio di quanto pensassi"
16 novembre 2025 14:56
Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"
12 novembre 2025 17:00
Zaniolo segna e l'Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica
20 ottobre 2025 23:01
Sentite Zaniolo: “Fiorentina? Non ho fatto bene, ho accettato il mancato riscatto”
16 ottobre 2025 09:34
Zaniolo fa mea culpa: "Nella mia carriera ho fatti tanti sbagli, dovuti alla troppa esposizione mediatica"
03 ottobre 2025 11:55
Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"
26 settembre 2025 11:46
Zaniolo: "Ruolo? Posso giocare un po' ovunque. Udine tappa importante, qui sento la fiducia di tutti"
25 settembre 2025 20:49
Zaniolo: "Udine è il passo più importante della mia carriera, se non ho reso è solo colpa mia"
13 settembre 2025 13:10
Bucchioni: "Cataldi non riscattato per scelta tecnica. Fiorentina società che ha comprato di più in Italia"
04 settembre 2025 16:24
Criscitiello: "Come si fa a dare la 10 dell'Udinese a Zaniolo dopo il brutto episodio al Viola Park?"
04 settembre 2025 12:13
Tuttosport: “L’Udinese ha avviato i contatti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo”
23 agosto 2025 15:13
Da Udine riportano: "Zaniolo valutato per il post Thauvin, l'ex viola piace ai bianconeri"
08 agosto 2025 22:24
TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"
23 luglio 2025 21:29
Multa salata per Zaniolo: patteggiata ammenda da 15 mila euro dopo l'aggressione ai giocatori della Roma
14 luglio 2025 16:11
Zaniolo dalla Turchia: "Ho detto a Buruk che voglio restare al Gala e dimostrare il mio valore"
07 luglio 2025 22:41
Multa da 15 mila euro a Zaniolo per i fatti del Viola Park. Nessuna rissa per la Procura
03 luglio 2025 17:20
Sky Sport: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina Zaniolo potrebbe tornare all'estero, su di lui il Psv"
03 luglio 2025 11:15
"Zaniolo a Firenze penalizzato dal modulo di Palladino, Kayode in Premier scelta ideale"
30 giugno 2025 22:51
La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"
30 giugno 2025 11:09
TuttoSport riporta: "Il Torino pensa seriamente a rilanciare Zaniolo dopo una brutta stagione tra Atalanta e Fiorentina"
26 giugno 2025 14:30
Zaniolo giramondo, nuovo tentativo per rinascere in Olanda? ESPN: "Gli agenti lo hanno offerto al PSV"
25 giugno 2025 15:22
Caso Zaniolo, la Procura vuole andare fino in fondo: il calciatore sarà sentito la prossima settimana
30 maggio 2025 13:30
Zaniolo: “Non ci sto, non ho colpito nessuno. Anzi, ho preso una tacchettata”
28 maggio 2025 09:22
La ricostruzione del Corriere dello Sport: “Zaniolo sa di averla fatta grossa, ha pianto dopo l’episodio”
28 maggio 2025 09:19
Gazzetta svela: “Zaniolo rischia una maxi squalifica in mesi. Più denuncia per lesioni personali”
28 maggio 2025 09:16
Zaniolo manda all'ospedale due primavera della Roma, comunicato durissimo dei giallorossi
27 maggio 2025 22:41
La Procura della FIGC ha aperto un inchiesta sulla rissa tra Zaniolo e la Roma primavera al Viola Park
27 maggio 2025 11:02
Zaniolo: "Entrato nello spogliatoio della Roma per salutare, mi hanno insultato, ho scelto di andarmene"
26 maggio 2025 23:49
Comunicato ufficiale della Roma: "Zaniolo ha aggredito fisicamente due tesserati giallorossi"
26 maggio 2025 23:40
Sportitalia rivela: "Zaniolo ha aggredito un giovane calciatore della Roma al Viola Park"
26 maggio 2025 23:08
TMW riporta: "Zaniolo ha finito la sua esperienza alla Fiorentina, non verrà riscattato in estate"
25 maggio 2025 15:21
Report Fiorentina: Zaniolo out per lombalgia. Fastidio al ginocchio sinistro per Folorunsho
24 maggio 2025 18:00
La Fiorentina ha speso quasi 20 milioni per i prestiti dei calciatori che ancora non è certa di riscattare
23 maggio 2025 13:30
Gazzetta: “La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, già avvertito il Galatasaray”
22 maggio 2025 08:39
Dalla Turchia annunciano: "La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, tornerà al Galatasaray a giugno"
21 maggio 2025 19:43
Palladino: “Vogliamo chiudere nei migliori dei modi. E’ stata una settimana complicata”
18 maggio 2025 20:33
Gazzetta: "Gudmundsson? 17 milioni sono troppi, la Fiorentina ritratterà. Zaniolo non verrà riscattato"
14 maggio 2025 08:58
Corriere dello Sport: "Zaniolo, la pazienza è finita! Col Betis ultima alla Fiorentina prima dell'addio"
11 maggio 2025 09:40
Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video
10 maggio 2025 22:22
Quella con il Betis potrebbe essere stata l'ultima presenza di Zaniolo con la Fiorentina
10 maggio 2025 12:29
L'ingresso choc di Zaniolo: in 15 minuti 0 palloni toccati, 0 contrasti e solo un duello aereo perso
09 maggio 2025 17:09
Corriere dello Sport: "Palladino, l'impiego di Zaniolo a Roma un atto provocatorio ma non per i tifosi giallorossi"
07 maggio 2025 09:21
Corriere dello Sport duro: "Zaniolo? Avventura a Firenze fallimentare. Tre mesi di niente"
07 maggio 2025 09:13
Stangata per Zaniolo: due giornate di squalifica e 15 mila euro di multa. Salterà Venezia e Bologna
06 maggio 2025 15:30
Repubblica riporta: "Zaniolo non sarà riscattato, 19 milioni è una cifra lontanissima dalla realtà"
06 maggio 2025 13:37
Scugnizzo Viola: "Campionato finito. Speranza Conference. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?"
05 maggio 2025 14:59
Bocci su Zaniolo: "Palladino puntava sulla sua voglia di riscatto, invece è stato impalpabile e completamente assente"
05 maggio 2025 14:06
Zaniolo è troppo irruento: ha lo stesso numero di cartellini e di tiri in porta, più falli fatti che dribbling
05 maggio 2025 12:55
Di Gennaro duro: "Zaniolo è un calciatore in meno per la Fiorentina, sembra sempre disconnesso"
05 maggio 2025 11:52
Gazzetta: “Zaniolo fischiato ed espulso a fine partita per proteste contro la terna arbitrale”
05 maggio 2025 08:53
Scintille nel finale all'Olimpico: espulso Zaniolo per proteste dopo il 90'. Salta la trasferta di Venezia
04 maggio 2025 20:38
L'ultima sconfitta della Roma all'Olimpico porta la firma di Zaniolo, era il 2 Dicembre 2024
04 maggio 2025 12:08
Dalla Turchia: “Nessuna notizia da Firenze”. Il Galatasaray si prepara al ritorno di Zaniolo
29 aprile 2025 23:14
Viviano: "Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina"
26 aprile 2025 18:54
Zaniolo insultato e offeso a Cagliari. Palladino: "Bravo a non cadere nelle provocazioni". Da dove nasce
24 aprile 2025 13:53
Il Corriere dello Sport titola: "Zaniolo andrà via dalla Fiorentina, riscatto ormai impossibile da esercitare"
20 aprile 2025 14:42
Pedullà: "Zaniolo, la Fiorentina non è convinta. Fagioli e De Gea restano, anche senza Europa"
18 aprile 2025 16:24
"Zaniolo è inguardabile, Palladino ha fatto bene a non metterlo col Parma. È in pessime condizioni"
17 aprile 2025 15:00
Repubblica: "Il riscatto di Zaniolo è difficilissimo. Fagioli resterà, la Fiorentina ha già deciso"
13 aprile 2025 09:12
Monti: "La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra"
12 aprile 2025 18:26
Le indicazioni dalla Slovenia per la Fiorentina: "Moreno non può fare l'ala destra e Zaniolo il bomber"
12 aprile 2025 10:41
Il Corriere dello Sport: "La Fiorentina potrebbe prendere Zaniolo ancora in prestito l'anno prossimo"
12 aprile 2025 10:31
Dialogo tra Zaniolo e Fagioli: "Gli ho chiesto come iscrivermi perchè volevo giocare a poker e black jack"
12 aprile 2025 10:05
La Fiorentina tranquilla con Fagioli, non rischia più nulla ed ha già pagato. Zaniolo posizione marginale
12 aprile 2025 09:13
Ferrara: "Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere"
11 aprile 2025 21:07
Valcareggi: "Zaniolo ha bisogno di fiducia, deve giocare 5 partite di fila prima di essere giudicato"
11 aprile 2025 13:06
Zaniolo e Fagioli indagati per scommesse clandestine, ci sono altri 12 calciatori di Serie A
11 aprile 2025 12:27
Continua il momento difficile di Zaniolo, con il Celje 0 tiri verso la porta avversaria e un giallo pesante
11 aprile 2025 11:35
Zaniolo, Moreno e Dodo erano in diffida e salteranno il ritorno, Fiorentina in emergenza sulla destra
10 aprile 2025 23:17
Ferrari: "È la Fiorentina più forte dell'era Commisso. Zaniolo? Siamo contenti, ci crediamo"
10 aprile 2025 20:50
Zaniolo, il riscatto passa dalla Conference: con il Celje un'occasione per iniziare la sua storia in viola
10 aprile 2025 00:08
Cagni: "Zaniolo non può fare l'attaccante, è un'ala. A Palladino serve tempo per fare bene"
09 aprile 2025 19:52
Graziani: "Non capisco la gestione di Gudmundsson, deve giocare di più per avere continuità in viola"
09 aprile 2025 14:32
Dal Viola Park: De Gea verso la maglia da titolare, in panchina nuovamente Terracciano in Slovenia
09 aprile 2025 13:51
Gazzetta: “Palladino dà ancora spazio a Zaniolo, si gioca la permanenza alla Fiorentina”
09 aprile 2025 09:48
Gazzetta: "Palladino cambia la sua formazione, contro il Celje spazio a Zaniolo e Beltran"
09 aprile 2025 09:21
Nessun finto infortunio per evitare i riscatti, Zaniolo è l'unico con il riscatto legato solo alle presenze
08 aprile 2025 15:03
Corriere dello Sport riporta: "Al riscatto di Zaniolo mancano nove presenze. Lui vorrebbe rimanere a Firenze"
29 marzo 2025 17:27
Di Gennaro duro su Zaniolo: "Non ha ancora capito quanto è forte, deve lavorare e imparare da Kean"
28 marzo 2025 13:28
Nazione: “La priorità di Zaniolo è restare alla Fiorentina ma il suo futuro si deciderà a fine stagione”
28 marzo 2025 08:46
Bressan: "Betis e Chelsea toste in Conference, ma la Fiorentina se la gioca. Zaniolo? Contributo nullo"
27 marzo 2025 16:55
Zaniolo, romantica proposta di matrimonio alla compagna sullo sfondo del Ponte Vecchio
27 marzo 2025 00:46
Corriere Fiorentino: “Zaniolo è ancora un’incognita. Per il riscatto servirebbero 15,5 milioni più 2 di bonus”
26 marzo 2025 09:42
Nazione: "Bove non verrà riscattato. Anche Zaniolo e Colpani saluteranno la Fiorentina"
25 marzo 2025 09:51
Palladino difende Zaniolo: "Va ringraziato per la sua generosità, difficoltà colpa dell'ambientamento"
24 marzo 2025 14:41
Gazzetta: “Zaniolo-Fiorentina permanenza lontana. Solo 3 le presenze conteggiabili"
24 marzo 2025 09:07
Gazzetta: “Serve una scintilla a Zaniolo. Domenica chance contro l’Atalanta di Gasp?”
24 marzo 2025 09:05
Pellissier: "Kean aveva solo bisogno che qualcuno credesse in lui, con Gudmundsson una delle coppie più forti"
23 marzo 2025 18:05
Palladino ha cambiato modulo e adesso Zaniolo non gioca più, il riscatto obbligatorio è quasi saltato
22 marzo 2025 13:59
Nazione svela: "Colpani e Zaniolo, il loro riscatto è lontano. Ancora di più con il 3-5-2"
21 marzo 2025 09:47
Corriere dello Sport: “Zaniolo non si è ancora inserito. Il riscatto si allontana, solo 3 match disputati su 8”
21 marzo 2025 09:31
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