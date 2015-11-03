Labaro Viola

Notizie Zaniolo Fiorentina

Zaniolo: “Alla Fiorentina non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di difficile”

05 maggio 2026 23:12

Zaniolo: “Fiorentina? Quanti rimpianti, speravo andasse diversamente. Io e Kean qualche ritardo di troppo”

12 marzo 2026 08:56

Sentite Davis: "Con la Fiorentina non ero al 100% fisicamente. Zaniolo è un giocatore di alto livello"

07 marzo 2026 12:36

Malusci: "La Fiorentina non è guarita, la gara dell'andata è stata falsata dall'espulsione del portiere"

01 marzo 2026 15:07

Mattei shock: "Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio"

01 marzo 2026 13:19

Marchiol: "Su Zaniolo c'erano tante aspettative, deve fare meglio. La Fiorentina cerca punti pesanti"

28 febbraio 2026 15:30

Zaniolo è rinato ad Udine dopo l'esperienza horror alla Fiorentina, occhio al gol dell'ex

21 dicembre 2025 13:42

Marco Amelia su Zaniolo: "La gente si sbagliava su di lui, ora illumina Udine e dimostra il suo valore"

06 dicembre 2025 11:54

Zaniolo è rinato a Udine, terzo gol in campionato e vittoria a Parma: "Udine è una piazza bellissima, sono felice"

29 novembre 2025 19:36

Ricordate gli atteggiamenti di Zaniolo? Ha sorpreso Runjaić: ”È più serio di quanto pensassi"

16 novembre 2025 14:56

Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"

12 novembre 2025 17:00

Zaniolo segna e l'Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica

20 ottobre 2025 23:01

Sentite Zaniolo: “Fiorentina? Non ho fatto bene, ho accettato il mancato riscatto”

16 ottobre 2025 09:34

Zaniolo fa mea culpa: "Nella mia carriera ho fatti tanti sbagli, dovuti alla troppa esposizione mediatica"

03 ottobre 2025 11:55

Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"

26 settembre 2025 11:46

Zaniolo: "Ruolo? Posso giocare un po' ovunque. Udine tappa importante, qui sento la fiducia di tutti"

25 settembre 2025 20:49

Zaniolo: "Udine è il passo più importante della mia carriera, se non ho reso è solo colpa mia"

13 settembre 2025 13:10

Bucchioni: "Cataldi non riscattato per scelta tecnica. Fiorentina società che ha comprato di più in Italia"

04 settembre 2025 16:24

Criscitiello: "Come si fa a dare la 10 dell'Udinese a Zaniolo dopo il brutto episodio al Viola Park?"

04 settembre 2025 12:13

Tuttosport: “L’Udinese ha avviato i contatti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo”

23 agosto 2025 15:13

Da Udine riportano: "Zaniolo valutato per il post Thauvin, l'ex viola piace ai bianconeri"

08 agosto 2025 22:24

TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"

23 luglio 2025 21:29

Multa salata per Zaniolo: patteggiata ammenda da 15 mila euro dopo l'aggressione ai giocatori della Roma

14 luglio 2025 16:11

Zaniolo dalla Turchia: "Ho detto a Buruk che voglio restare al Gala e dimostrare il mio valore"

07 luglio 2025 22:41

Multa da 15 mila euro a Zaniolo per i fatti del Viola Park. Nessuna rissa per la Procura

03 luglio 2025 17:20

Sky Sport: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina Zaniolo potrebbe tornare all'estero, su di lui il Psv"

03 luglio 2025 11:15

"Zaniolo a Firenze penalizzato dal modulo di Palladino, Kayode in Premier scelta ideale"

30 giugno 2025 22:51

La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: "Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia"

30 giugno 2025 11:09

TuttoSport riporta: "Il Torino pensa seriamente a rilanciare Zaniolo dopo una brutta stagione tra Atalanta e Fiorentina"

26 giugno 2025 14:30

Zaniolo giramondo, nuovo tentativo per rinascere in Olanda? ESPN: "Gli agenti lo hanno offerto al PSV"

25 giugno 2025 15:22

Caso Zaniolo, la Procura vuole andare fino in fondo: il calciatore sarà sentito la prossima settimana

30 maggio 2025 13:30

Zaniolo: “Non ci sto, non ho colpito nessuno. Anzi, ho preso una tacchettata”

28 maggio 2025 09:22

La ricostruzione del Corriere dello Sport: “Zaniolo sa di averla fatta grossa, ha pianto dopo l’episodio”

28 maggio 2025 09:19

Gazzetta svela: “Zaniolo rischia una maxi squalifica in mesi. Più denuncia per lesioni personali”

28 maggio 2025 09:16

Zaniolo manda all'ospedale due primavera della Roma, comunicato durissimo dei giallorossi

27 maggio 2025 22:41

La Procura della FIGC ha aperto un inchiesta sulla rissa tra Zaniolo e la Roma primavera al Viola Park

27 maggio 2025 11:02

Zaniolo: "Entrato nello spogliatoio della Roma per salutare, mi hanno insultato, ho scelto di andarmene"

26 maggio 2025 23:49

Comunicato ufficiale della Roma: "Zaniolo ha aggredito fisicamente due tesserati giallorossi"

26 maggio 2025 23:40

Sportitalia rivela: "Zaniolo ha aggredito un giovane calciatore della Roma al Viola Park"

26 maggio 2025 23:08

TMW riporta: "Zaniolo ha finito la sua esperienza alla Fiorentina, non verrà riscattato in estate"

25 maggio 2025 15:21

Report Fiorentina: Zaniolo out per lombalgia. Fastidio al ginocchio sinistro per Folorunsho

24 maggio 2025 18:00

La Fiorentina ha speso quasi 20 milioni per i prestiti dei calciatori che ancora non è certa di riscattare

23 maggio 2025 13:30

Gazzetta: “La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, già avvertito il Galatasaray”

22 maggio 2025 08:39

Dalla Turchia annunciano: "La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, tornerà al Galatasaray a giugno"

21 maggio 2025 19:43

Palladino: “Vogliamo chiudere nei migliori dei modi. E’ stata una settimana complicata”

18 maggio 2025 20:33

Gazzetta: "Gudmundsson? 17 milioni sono troppi, la Fiorentina ritratterà. Zaniolo non verrà riscattato"

14 maggio 2025 08:58

Corriere dello Sport: "Zaniolo, la pazienza è finita! Col Betis ultima alla Fiorentina prima dell'addio"

11 maggio 2025 09:40

Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video

10 maggio 2025 22:22

Quella con il Betis potrebbe essere stata l'ultima presenza di Zaniolo con la Fiorentina

10 maggio 2025 12:29

L'ingresso choc di Zaniolo: in 15 minuti 0 palloni toccati, 0 contrasti e solo un duello aereo perso

09 maggio 2025 17:09

Corriere dello Sport: "Palladino, l'impiego di Zaniolo a Roma un atto provocatorio ma non per i tifosi giallorossi"

07 maggio 2025 09:21

Corriere dello Sport duro: "Zaniolo? Avventura a Firenze fallimentare. Tre mesi di niente"

07 maggio 2025 09:13

Stangata per Zaniolo: due giornate di squalifica e 15 mila euro di multa. Salterà Venezia e Bologna

06 maggio 2025 15:30

Repubblica riporta: "Zaniolo non sarà riscattato, 19 milioni è una cifra lontanissima dalla realtà"

06 maggio 2025 13:37

Scugnizzo Viola: "Campionato finito. Speranza Conference. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?"

05 maggio 2025 14:59

Bocci su Zaniolo: "Palladino puntava sulla sua voglia di riscatto, invece è stato impalpabile e completamente assente"

05 maggio 2025 14:06

Zaniolo è troppo irruento: ha lo stesso numero di cartellini e di tiri in porta, più falli fatti che dribbling

05 maggio 2025 12:55

Di Gennaro duro: "Zaniolo è un calciatore in meno per la Fiorentina, sembra sempre disconnesso"

05 maggio 2025 11:52

Gazzetta: “Zaniolo fischiato ed espulso a fine partita per proteste contro la terna arbitrale”

05 maggio 2025 08:53

Scintille nel finale all'Olimpico: espulso Zaniolo per proteste dopo il 90'. Salta la trasferta di Venezia

04 maggio 2025 20:38

L'ultima sconfitta della Roma all'Olimpico porta la firma di Zaniolo, era il 2 Dicembre 2024

04 maggio 2025 12:08

Dalla Turchia: “Nessuna notizia da Firenze”. Il Galatasaray si prepara al ritorno di Zaniolo

29 aprile 2025 23:14

Viviano: "Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina"

26 aprile 2025 18:54

Zaniolo insultato e offeso a Cagliari. Palladino: "Bravo a non cadere nelle provocazioni". Da dove nasce

24 aprile 2025 13:53

Il Corriere dello Sport titola: "Zaniolo andrà via dalla Fiorentina, riscatto ormai impossibile da esercitare"

20 aprile 2025 14:42

Pedullà: "Zaniolo, la Fiorentina non è convinta. Fagioli e De Gea restano, anche senza Europa"

18 aprile 2025 16:24

"Zaniolo è inguardabile, Palladino ha fatto bene a non metterlo col Parma. È in pessime condizioni"

17 aprile 2025 15:00

Repubblica: "Il riscatto di Zaniolo è difficilissimo. Fagioli resterà, la Fiorentina ha già deciso"

13 aprile 2025 09:12

Monti: "La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra"

12 aprile 2025 18:26

Le indicazioni dalla Slovenia per la Fiorentina: "Moreno non può fare l'ala destra e Zaniolo il bomber"

12 aprile 2025 10:41

Il Corriere dello Sport: "La Fiorentina potrebbe prendere Zaniolo ancora in prestito l'anno prossimo"

12 aprile 2025 10:31

Dialogo tra Zaniolo e Fagioli: "Gli ho chiesto come iscrivermi perchè volevo giocare a poker e black jack"

12 aprile 2025 10:05

La Fiorentina tranquilla con Fagioli, non rischia più nulla ed ha già pagato. Zaniolo posizione marginale

12 aprile 2025 09:13

Ferrara: "Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere"

11 aprile 2025 21:07

Valcareggi: "Zaniolo ha bisogno di fiducia, deve giocare 5 partite di fila prima di essere giudicato"

11 aprile 2025 13:06

Zaniolo e Fagioli indagati per scommesse clandestine, ci sono altri 12 calciatori di Serie A

11 aprile 2025 12:27

Continua il momento difficile di Zaniolo, con il Celje 0 tiri verso la porta avversaria e un giallo pesante

11 aprile 2025 11:35

Zaniolo, Moreno e Dodo erano in diffida e salteranno il ritorno, Fiorentina in emergenza sulla destra

10 aprile 2025 23:17

Ferrari: "È la Fiorentina più forte dell'era Commisso. Zaniolo? Siamo contenti, ci crediamo"

10 aprile 2025 20:50

Zaniolo, il riscatto passa dalla Conference: con il Celje un'occasione per iniziare la sua storia in viola

10 aprile 2025 00:08

Cagni: "Zaniolo non può fare l'attaccante, è un'ala. A Palladino serve tempo per fare bene"

09 aprile 2025 19:52

Graziani: "Non capisco la gestione di Gudmundsson, deve giocare di più per avere continuità in viola"

09 aprile 2025 14:32

Dal Viola Park: De Gea verso la maglia da titolare, in panchina nuovamente Terracciano in Slovenia

09 aprile 2025 13:51

Gazzetta: “Palladino dà ancora spazio a Zaniolo, si gioca la permanenza alla Fiorentina”

09 aprile 2025 09:48

Gazzetta: "Palladino cambia la sua formazione, contro il Celje spazio a Zaniolo e Beltran"

09 aprile 2025 09:21

Nessun finto infortunio per evitare i riscatti, Zaniolo è l'unico con il riscatto legato solo alle presenze

08 aprile 2025 15:03

Corriere dello Sport riporta: "Al riscatto di Zaniolo mancano nove presenze. Lui vorrebbe rimanere a Firenze"

29 marzo 2025 17:27

Di Gennaro duro su Zaniolo: "Non ha ancora capito quanto è forte, deve lavorare e imparare da Kean"

28 marzo 2025 13:28

Nazione: “La priorità di Zaniolo è restare alla Fiorentina ma il suo futuro si deciderà a fine stagione”

28 marzo 2025 08:46

Bressan: "Betis e Chelsea toste in Conference, ma la Fiorentina se la gioca. Zaniolo? Contributo nullo"

27 marzo 2025 16:55

Zaniolo, romantica proposta di matrimonio alla compagna sullo sfondo del Ponte Vecchio

27 marzo 2025 00:46

Corriere Fiorentino: “Zaniolo è ancora un’incognita. Per il riscatto servirebbero 15,5 milioni più 2 di bonus”

26 marzo 2025 09:42

Nazione: "Bove non verrà riscattato. Anche Zaniolo e Colpani saluteranno la Fiorentina"

25 marzo 2025 09:51

Palladino difende Zaniolo: "Va ringraziato per la sua generosità, difficoltà colpa dell'ambientamento"

24 marzo 2025 14:41

Gazzetta: “Zaniolo-Fiorentina permanenza lontana. Solo 3 le presenze conteggiabili"

24 marzo 2025 09:07

Gazzetta: “Serve una scintilla a Zaniolo. Domenica chance contro l’Atalanta di Gasp?”

24 marzo 2025 09:05

Pellissier: "Kean aveva solo bisogno che qualcuno credesse in lui, con Gudmundsson una delle coppie più forti"

23 marzo 2025 18:05

Palladino ha cambiato modulo e adesso Zaniolo non gioca più, il riscatto obbligatorio è quasi saltato

22 marzo 2025 13:59

Nazione svela: "Colpani e Zaniolo, il loro riscatto è lontano. Ancora di più con il 3-5-2"

21 marzo 2025 09:47

Corriere dello Sport: “Zaniolo non si è ancora inserito. Il riscatto si allontana, solo 3 match disputati su 8”

21 marzo 2025 09:31

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