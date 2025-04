“Zaniolo è inguardabile, Palladino ha fatto bene a non metterlo col Parma. È in pessime condizioni”

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Sauro Fattori ha così parlato di Nicolò Zaniolo, tornando anche sul suo mancato impiego contro il Parma: “In Conference il giovedì si era fatta una formazione per tutelare molti giocatori, invece la partenza della squadra è stata parecchio da rivedere. Posso capire che non si volesse difendere a 4 con Dodô e Parisi terzini, ma sarebbe bastato spostare Ranieri sulla fascia sinistra. Sono molto critico con Gudmundsson, perchè è stato tolto? Per 75’ non ha fatto nulla, poteva anche tenerlo in campo ma i giocatori veri dicono ‘dammela, poi ci penso io’. Il Parma alla fine ha provato a vincerla con Man e Djuric, la Fiorentina non ha fatto niente per vincere… Ci sono alcuni giocatori non all’altezza, come Richardson, non deve essere schierato, penso non sarà mai un grande giocatore, è troppo leggero. Adesso conta il livello attuale dei calciatori. Zaniolo? Nelle ultime gare era stato inguardabile, ha fatto bene a non metterlo, è in una pessima condizione fisica”.