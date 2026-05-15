L'intervista di Paratici alla Gazzetta slitta di qualche giorno: tanto lavoro da fare al Viola Park

Paratici in questo momento pensa solo a come migliorare la situazione della Fiorentina dopo la stagione disastrosa che sta per terminare

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è finito al centro del dibattito dopo che il suo nome è stato accostato a diverse squadre italiane in Serie A. Ma Paratici in questo momento pensa solo a come migliorare la situazione della Fiorentina dopo la stagione disastrosa che sta per terminare.

Oggi avrebbe dovuto concedere un intervista alla Gazzetta dello Sport che però è slittata di qualche giorno per motivazioni personali. Ma non c'è da preoccuparsi visto che comunque Paratici parlerà in conferenza stampa a fine stagione e potrà finalmente chiarire e sgomberare i dubbi sulla sua permanenza a Firenze