Gazzetta svela: “Zaniolo rischia una maxi squalifica in mesi. Più denuncia per lesioni personali”

Non sarà difficile per Chiné accertare con esattezza i danni fisici riportati dai due, che potrebbero anche denunciare Zaniolo penalmente per lesioni personali. La presenza di referti medici con prognosi così importanti peggiorano ulteriormente la posizione del calciatore viola.

Il fatto che la rissa sia avvenuta fuori dal campo, dopo una partita in cui il presunto aggressore nemmeno disputava, non costituirebbe un’aggravante, mentre potrebbe pesare la motivazione del gesto violento. Per conoscere tutti i dettagli serviranno gli interrogatori, ma viste le circostanze il rischio di squalifica molto importante (di quelle definite in mesi e non in giornate per capirci) per Zaniolo sia altissimo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.