Joseph Commisso esalta l'impresa di Pellegrino Matarazzo, suggerimento di mercato per Paratici?

Il presidente della Fiorentina celebra l’allenatore italo-americano dopo la vittoria della Coppa del Re con la Real Sociedad

Attraverso il proprio profilo Instagram, il presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha voluto rendere omaggio a Pellegrino Matarazzo, protagonista di un’impresa storica alla guida della Real Sociedad. Il tecnico italo-americano ha infatti conquistato la Coppa del Re, superando in finale l’Atletico Madrid di Diego Simeone e scrivendo una pagina importante del calcio europeo.

Commisso ha celebrato il successo con parole cariche di orgoglio e ammirazione:

“Congratulazioni all’italo-americano Pellegrino Matarazzo per uno straordinario traguardo. Un momento storico: è il primo allenatore americano a guidare una squadra alla vittoria di un trofeo importante in uno dei cinque principali campionati europei. Columbia University è orgogliosa. Due volte All-Ivy League. Laureato in matematica. Un percorso costruito su basi di eccellenza”.

Un messaggio che sottolinea non solo il valore sportivo dell’impresa, ma anche il percorso accademico e personale dell’allenatore, simbolo di dedizione e crescita costante. La vittoria della Coppa del Re rappresenta infatti un risultato di grande prestigio, capace di consacrare Matarazzo tra i tecnici più interessanti del panorama internazionale. Che possa diventare un'idea di mercato per Paratici?