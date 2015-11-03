Notizie Real Sociedad Fiorentina

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21 aprile 2026 23:08

Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga

18 giugno 2025 23:35

Europa League: la Lazio passeggia sulla Real Sociedad. Paura Tavares, assente con la Fiorentina?

23 gennaio 2025 23:04

Nazione, Dragowski allo Spezia? Il portiere chiede tempo. Aspetta una proposta dalla Spagna

02 agosto 2022 08:39

Le Normand allontana l'ipotesi cessione? Il difensore: "Procede bene il rinnovo con la Real Sociedad"

15 luglio 2022 09:18

Nazione, Fiorentina su Le Normand se parte Milenkovic: il Real Sociedad chiede 30 milioni

09 luglio 2022 09:38

Dalla Spagna, la Fiorentina è interessata a Rafinha ma vuole capire quali sono le richieste del Psg

16 giugno 2022 20:13

Sportitalia conferma che la Fiorentina vuole Le Normand. La Real Sociedad chiede trenta milioni

30 marzo 2022 13:22

Stadio, la Fiorentina vuole Le Normand, ma la valutazione altissima della Real Sociedad spaventa i viola

30 marzo 2022 11:53

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24 marzo 2022 13:17

Dall'Inghilterra, Vlahovic non convinto dell'Arsenal. I Gunners studiano il piano B: c'è Isak

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05 luglio 2021 15:19

Javi Martinez ha accettato il Real Sociedad. Mai cercato dalla Fiorentina

27 agosto 2020 20:36

La "strana" cessione viola di Seferovic. Lo sconto e un orologio di valore regalato a Cognigni

24 settembre 2019 13:10

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