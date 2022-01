Dall’Inghilterra, Vlahovic non convinto dell’Arsenal. I Gunners studiano il piano B: c’è Isak

Dusan Vlahovic non è convinto dell’Arsenal? Secondo quanto scritto The Athletic, i Gunners stanno continuando a corteggiare l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in questa finestra di mercato, ma è pronto a valutare delle alternative a fronte delle incertezze palesate dal calciatore serbo e dal suo entourage. Alexander Isak della Real Sociedad è il piano B. Il contratto dello svedese scade nel 2026 e la sua valutazione si aggira sui 70 milioni di euro.

