Sportitalia, la Fiorentina vuole fortemente Le Normand difensore della Real Sociedad. Costa 30 milioni
La Fiorentina punta il difensore Le Normand che è l'unico ad avere giocato tutte le partite in questa LIGA
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 13:17
Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli ha parlato di una trattativa della Fiorentina per la difesa, ovvero Le Marchand della Real Sociedad. Queste le sue parole su Twitter
"La #Fiorentina segue con grande interesse Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad. Francese, 25 anni, ha colpito favorevolmente gli osservatori del club. Valutazione sui 30 mln. Curiosità: unico giocatore di movimento ad aver disputato tutte le 29 gare della Liga".