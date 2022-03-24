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Sportitalia, la Fiorentina vuole fortemente Le Normand difensore della Real Sociedad. Costa 30 milioni

La Fiorentina punta il difensore Le Normand che è l'unico ad avere giocato tutte le partite in questa LIGA

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 13:17
Sportitalia, la Fiorentina vuole fortemente Le Normand difensore della Real Sociedad. Costa 30 milioni -
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Sportitalia, la Fiorentina vuole fortemente Le Normand difensore della Real Sociedad. Costa 30 milioni

Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli ha parlato di una trattativa della Fiorentina per la difesa, ovvero Le Marchand della Real Sociedad. Queste le sue parole su Twitter

"La #Fiorentina segue con grande interesse Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad. Francese, 25 anni, ha colpito favorevolmente gli osservatori del club. Valutazione sui 30 mln. Curiosità: unico giocatore di movimento ad aver disputato tutte le 29 gare della Liga".

LA RIVELAZIONE DI SECK

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