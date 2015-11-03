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Notizie Le Normand Fiorentina

Sfuma Le Normand per la Fiorentina: il difensore ha rinnovato con la Real Sociedad fino al 2026

20 luglio 2022 22:10

Le Normand allontana l'ipotesi cessione? Il difensore: "Procede bene il rinnovo con la Real Sociedad"

15 luglio 2022 09:18

CorSport, casting per il dopo Milenkovic: non solo Le Normand, vive le ipotesi Mbemba e Kumbulla

14 luglio 2022 16:37

Nazione, Fiorentina nuovo contatto per Le Normand: obiettivo abbassare il prezzo dei 23 milioni

14 luglio 2022 07:39

Nazione, Le Normand se va via Milenkovic servono 20-25 mln: idea prestito con diritto di riscatto

10 luglio 2022 08:10

Nazione, Fiorentina su Le Normand se parte Milenkovic: il Real Sociedad chiede 30 milioni

09 luglio 2022 09:38

Pedullà rivela: "Le Normand primo nome se parte Milenkovic. Biraghi discuterà il rinnovo con la Fiorentina"

08 luglio 2022 15:37

Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi

27 maggio 2022 16:30

Sportitalia conferma che la Fiorentina vuole Le Normand. La Real Sociedad chiede trenta milioni

30 marzo 2022 13:22

Stadio, se parte Milenkovic la Fiorentina punta su Le Normand della Sociedad oppure Medina del Lens

30 marzo 2022 13:09

Stadio, la Fiorentina vuole Le Normand, ma la valutazione altissima della Real Sociedad spaventa i viola

30 marzo 2022 11:53

Sportitalia, la Fiorentina vuole fortemente Le Normand difensore della Real Sociedad. Costa 30 milioni

24 marzo 2022 13:17

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