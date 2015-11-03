Notizie Le Normand Fiorentina

Sfuma Le Normand per la Fiorentina: il difensore ha rinnovato con la Real Sociedad fino al 2026
20 luglio 2022 22:10
Le Normand allontana l'ipotesi cessione? Il difensore: "Procede bene il rinnovo con la Real Sociedad"
15 luglio 2022 09:18
CorSport, casting per il dopo Milenkovic: non solo Le Normand, vive le ipotesi Mbemba e Kumbulla
14 luglio 2022 16:37
Nazione, Fiorentina nuovo contatto per Le Normand: obiettivo abbassare il prezzo dei 23 milioni
14 luglio 2022 07:39
Nazione, Le Normand se va via Milenkovic servono 20-25 mln: idea prestito con diritto di riscatto
10 luglio 2022 08:10
Nazione, Fiorentina su Le Normand se parte Milenkovic: il Real Sociedad chiede 30 milioni
09 luglio 2022 09:38
Pedullà rivela: "Le Normand primo nome se parte Milenkovic. Biraghi discuterà il rinnovo con la Fiorentina"
08 luglio 2022 15:37
Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi
27 maggio 2022 16:30
Sportitalia conferma che la Fiorentina vuole Le Normand. La Real Sociedad chiede trenta milioni
30 marzo 2022 13:22
Stadio, se parte Milenkovic la Fiorentina punta su Le Normand della Sociedad oppure Medina del Lens
30 marzo 2022 13:09
Stadio, la Fiorentina vuole Le Normand, ma la valutazione altissima della Real Sociedad spaventa i viola
30 marzo 2022 11:53
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