Sfuma per la Fiorentina Robin Le Normand. Il difensore francese era entrato in orbita viola come uno dei possibili candidati al post Milenkovic. È un profilo molto gradito dalla società viola che lo segue da mesi, ma è destinato a rimanere un sogno per ora. Infatti, la Real Sociedad ha appena ufficializzato il rinnovo del difensore centrale classe ’96 fino al 2026. Ecco il post Instagram con il comunicato dei baschi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad)