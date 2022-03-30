Labaro Viola

Sportitalia conferma che la Fiorentina vuole Le Normand. La Real Sociedad chiede trenta milioni

Anche secondo Sportitalia la Fiorentina vuole Le Normand, la valutazione del giocatore è di trenta milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 13:22
Sportitalia conferma che la Fiorentina vuole Le Normand. La Real Sociedad chiede trenta milioni -
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Real Sociedad
Le Normand
Condividi

Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Novità da Sportitalia nella giornata di oggi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Dopo che la notizia è stata riportata come vi abbiamo raccontato da moltissimi giornali, secondo quanto riportato dall'emittente, i viola seguono con interesse Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad. Il classe vale circa 30 milioni di euro. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

TONI RACCONTA UN SUO MOMENTO DIFFICILE

https://www.labaroviola.com/toni-racconta-sono-stato-male-ho-avuto-la-febbre-molto-alta-per-tanti-giorni-grazie-per-tutto-laffetto/170661/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok