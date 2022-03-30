Sportitalia conferma che la Fiorentina vuole Le Normand. La Real Sociedad chiede trenta milioni
Anche secondo Sportitalia la Fiorentina vuole Le Normand, la valutazione del giocatore è di trenta milioni
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 13:22
Novità da Sportitalia nella giornata di oggi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Dopo che la notizia è stata riportata come vi abbiamo raccontato da moltissimi giornali, secondo quanto riportato dall'emittente, i viola seguono con interesse Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad. Il classe vale circa 30 milioni di euro. Lo riporta Tuttomercatoweb.com
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