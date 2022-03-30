Toni racconta: "Sono stato male, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni. Grazie per tutto l'affetto"

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in un momento difficile





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L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha raccontato di una brutta influenza che ha avuto negli ultimi giorni e che lo ha fatto preoccupare. Questo il suo ringraziamento in un video Instagram dove ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino:

"Vi volevo ringraziare di tutti i messaggi che ho ricevuto. Ho avuto un influenza non bella, ho avuto la febbre alta per tre o quattro giorni. Non è stato Covid ma non sono stato per niente bene. Adesso mi sto riprendendo, ma volevo dirvi grazie perchè mi siete stati vicino".

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