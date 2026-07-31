Bucchioni: "Se Kean va via la Fiorentina è contenta: dai via un calciatore che ti ha sempre creato qualche problema"

Bucchioni sostiene che la Fiorentina sarebbe felice di liberarsi dell'attaccante italiano: "Incassi 40 milioni, dai via un giocatore che guadagna tanto"

Sempre durate il suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'attacco della Fiorentina. Queste le sue parole: "Piccoli è quel giocatore lì, lo conosciamo, il suo livello è quello. Chi si aspetta che Pellegrino possa essere del livello di Piccoli ha poca conoscenza calcistica. Pellegrino è un calciatore che potenzialmente può diventare importante. Ha ancora margini di miglioramento ma ha fisico, è uno che può fare reparto da solo, è bravo di testa".

Su Kean: "Se va via Kean la Fiorentina penso che sia contenta, vuol dire che incassi 40 milioni, che dai via un calciatore importante ma che ti ha sempre creato qualche problema, un giocatore che guadagna tanto. E nello spogliatoio se uno guadagna 5 milioni e dopo quello che guadagna di più prende la metà... Anche lui credo voglia andare a giocare le coppe. La storia è tutta da scrivere ma le premesse sono queste".