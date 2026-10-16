Simeone incorona Comuzzo: "Ha un potenziale immenso. A Firenze ha annullato Mastantuono"

Le parole di Giovanni Simeone che apprezza le doti del compagno di squadra Comuzzo, difensore in prestito dalla Fiorentina

Tra i giovani del Torino, uno dei giocatori che ha maggiormente impressionato Simeone è Pietro Comuzzo. Il difensore si sta distinguendo per prestazioni convincenti e una maturità che va ben oltre la sua età, attirando l’attenzione per personalità e qualità.

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Simeone ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti del centrale, sottolineandone soprattutto il potenziale e i margini di crescita ancora a disposizione.

"Pietro sembra un giocatore esperto, un veterano, ma in realtà è giovanissimo e ha ancora tanta strada da fare davanti a sé. Ha un potenziale immenso e, se devo indicare il giocatore che mi ha sorpreso più di tutti, scelgo senza dubbio lui"

Tra le prove che hanno maggiormente convinto Simeone c’è quella offerta da Comuzzo proprio nella sfida contro la Fiorentina. In quell’occasione, il difensore è riuscito a limitare efficacemente Franco Mastantuono, uno dei giocatori più attesi della formazione viola.



"È stato semplicemente bravissimo ad annullare un cliente scomodo come Mastantuono. Tutti si aspettavano che potesse fare qualcosa di importante in quella partita, invece Pietro lo ha fermato con personalità. Mi ha colpito davvero tantissimo"