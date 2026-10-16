Dall’Argentina sicuri: “La Fiorentina vuole Beltran in prestito a gennaio. Riscatto a 20 milioni”

La Fiorentina vuole Beltran già a gennaio

Secondo quanto riportato da Bolavip Argentina la Fiorentina ha le idee chiare per quanto riguarda il portiere del River Plate Beltran. Infatti secondo quanto riportato dal portale Argentina il piano della Fiorentina sarebbe prendere Beltran già a gennaio in prestito e riscattarlo a giugno.

L’operazione dovrebbe avere un costo complessivo di 20 milioni tra prestito e soprattutto il riscatto estivo