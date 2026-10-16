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Dalla Turchia rilanciano: "A breve incontro tra Fiorentina e Galatasaray per discutere di Oulai"

Il club turco continua a manifestare interesse per il centrocampista ivoriano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2026 13:56
Dalla Turchia rilanciano: "A breve incontro tra Fiorentina e Galatasaray per discutere di Oulai" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In questi giorni si rincorrono numerose voci su un possibile interesse del Galatasaray per il centrocampista viola Oulai.

Stando a quanto riportato dal sito sportivo turco Sabah Spor, il club di Istanbul starebbe pianificando un incontro con la Fiorentina per discutere proprio del centrocampista ivoriano. La trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplice, considerando che Oulai è arrivato a Firenze soltanto pochi mesi fa. Nonostante questo, le indiscrezioni continuano a circolare e il possibile interesse del Galatasaray resta una pista da seguire.

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