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Radio Bruno rivela: "Pedro Gonçalves in questo momento ha solo 30 minuti nelle gambe"

Forma fisica ancora da perfezionare per il fantasista portoghese fin qui poco utilizzato da Grosso e Vanoli nelle prime uscite dei viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2026 22:37
Radio Bruno rivela: "Pedro Gonçalves in questo momento ha solo 30 minuti nelle gambe" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lo stato di forma e il minutaggio di Pedro Gonçalves tengono banco nelle ultime ore a Firenze. Nonostante le tre settimane di lavoro al Viola Park durante la sosta tanti si aspettavano di vedere Gonçalves in campo a Genova complice l'assenza di Atta ma il portoghese è stato schierato da Vanoli solo negli ultimi 10 minuti di partita.
Impatto sterile per l'ex Sporting Lisbona che appare ancora lontano dalla miglior condizione fisica che evidentemente non è stata ancora raggiunta.
Secondo quanto rivelato da "Il Pentasport" di Radio Bruno, Pedro Gonçalves al momento non avrebbe più di 30 minuti nelle gambe. Un minutaggio quindi assai ridotto che costringono Vanoli e lo staff viola ad un utilizzo nel secondo tempo e che aumenta le possibilità di impiego di Brescianini per la sfida contro il Como.

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