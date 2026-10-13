Kean salta il ritorno a Firenze e non ci sarà per Fiorentina-Como: l'ex viola è out per infortunio
La sfida è in programma domenica alle 15 al Franchi, ma l'attaccante non ci sarà
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2026 13:41
Niente ritorno a Firenze per Moise Kean. L'attaccante del Como non sarà a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Artemio Franchi. Una partita dal significato particolare per l'ex viola, che non potrà affrontare la sua vecchia squadra.
A confermare i tempi dello stop era stato Cesc Fabregas prima della gara contro la Roma, spiegando che il giocatore sarebbe rimasto fuori per circa una settimana o dieci giorni. Una tempistica che, salvo cambiamenti, lo terrà lontano dal campo anche in occasione della trasferta di Firenze.