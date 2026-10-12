Caso Atta: La Fiorentina fa sapere che alle visite non c'erano problemi. Adesso rebus ritorno

La Fiorentina non ha fatto nessun report medico sul giocatore

Scoppia un nuovo caso in casa Fiorentina ed è legato ancora una volta alla gestione dello staff sanitario della società viola. Al centro delle polemiche c'è la situazione fisica di Arthur Atta, fermato da un infortunio di cui nessuno, al momento dell'ingaggio e del superamento dei test fisici di rito, si era accorto.

Il centrocampista è attualmente ai box e l'aspetto più grave della vicenda risiede proprio nella genesi del problema: la Fiorentina non ha rilevato l'infortunio durante le visite mediche preliminari al tesseramento. Un errore di valutazione o un'inattenzione che rischia di pesare a lungo sulla stagione della squadra, considerando che al momento non ci sono certezze sul reintegro del calciatore.

Ad alimentare i dubbi e il malumore dei tifosi contribuisce la totale assenza di comunicati o report medici ufficiali da parte del club, che continua a mantenere un silenzio stampa sulla reale entità e sui tempi di recupero dell'infortunio del sovraccarico funzionale all'addome.

Si tratta dell'ennesimo episodio contestato alla gestione medica e societaria viola, finita più volte al centro delle critiche per la superficialità o la scarsa trasparenza nella tutela della salute dei propri tesserati. Far firmare e mettere a disposizione un giocatore con un problema fisico pregresso non identificato rappresenta un corto circuito organizzativo non da poco.

Le parole del mister

A fare chiarezza sulla posizione tecnica ci ha pensato l'allenatore Paolo Vanoli durante l'ultima conferenza stampa. Il tecnico ha voluto blindare il rientro del giocatore ed evitare ulteriori ricadute, fissando un'asticella ben precisa:

"Atta tornerà a giocare e sarà a disposizione solo quando sarà al 110% delle sue condizioni fisiche."

Un messaggio forte e chiaro che, se da un lato tutela la salute del calciatore, dall'altro conferma che i tempi per rivederlo in campo senza correre rischi potrebbero essere ancora molto lunghi.