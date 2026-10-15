Attacco senza padrone: basta alibi e rotazioni. Vanoli scelga il suo nove, Beto o Pellegrino?

In vista del Como e del prosieguo del campionato, il tecnico deve decidere se continuare con l'alternanza in attacco o individuare un titolare

La cessione di Moise Kean ha aperto un vuoto pesante nell'attacco viola. Adesso la sfida è tra il portoghese e l'argentino: in vista del Como e del prosieguo del campionato, il tecnico deve decidere se continuare con l'alternanza o individuare un titolare fisso.

Il problema del centravanti è uno dei nodi da sciogliere per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Dopo la partenza di Moise Kean, il peso dell'attacco è passato sulle spalle di Beto e Mateo Pellegrino, due giocatori dalle caratteristiche differenti ma accomunati dalla necessità di conquistare un ruolo centrale nel progetto viola. Eppure, mentre la squadra ha bisogno di punti e certezze, il ballottaggio non sembra ancora aver trovato una soluzione definitiva.

I numeri, almeno per il momento, indicano una preferenza per l'argentino. Secondo i dati aggiornati al 13 ottobre, Pellegrino ha collezionato 377 minuti e due gol in Serie A, ai quali si aggiunge una rete in Coppa Italia. Beto, invece, ha disputato 163 minuti in campionato senza trovare il gol, servendo un assist. Un confronto che premia l'ex Parma, più continuo e incisivo in questo avvio di stagione, mentre il portoghese è ancora alla ricerca della condizione migliore e del giusto feeling con i compagni.

Contro il Como serve una scelta

La sfida contro il Como rappresenta un passaggio importante anche per definire le gerarchie offensive. Vanoli potrebbe proseguire con la rotazione, sfruttando le caratteristiche dei due attaccanti in base all'avversario e all'andamento della partita. Pellegrino garantisce presenza in area, fisicità e capacità di lavorare per la squadra; Beto può invece offrire maggiore attacco alla profondità e incisività nelle ripartenze.

La domanda, però, è inevitabile: continuare con l'alternanza aiuta davvero la Fiorentina oppure rischia di rallentare la crescita di entrambi? In una squadra che deve ritrovare fiducia e soprattutto gol, avere un riferimento offensivo stabile potrebbe favorire automatismi e continuità. Per questo, almeno nell'immediato, Pellegrino sembra meritare una conferma dal primo minuto, lasciando a Beto il compito di incidere a gara in corso.

La scelta non significherebbe comunque trasformarsi in una bocciatura definitiva del portoghese. Il campionato è lungo e la Fiorentina avrà bisogno di entrambi, ma la concorrenza deve servire a migliorare il rendimento, non a creare un'incertezza permanente. Vanoli dovrà quindi individuare una gerarchia iniziale, mantenendo aperta la competizione sulla base delle prestazioni.

La partita contro il Como può essere il primo banco di prova per capire se Pellegrino sia pronto ad assumersi questa responsabilità o se Beto riuscirà a rimettere in discussione le gerarchie. La priorità, in ogni caso, resta una sola: trasformare le occasioni in gol e ritrovare rapidamente i risultati.