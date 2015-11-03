Notizie Beto Fiorentina

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
07 gennaio 2025 00:16
Marino sicuro: "Beto mai chiesto dalla Fiorentina fino a quando ero all'Udinese. Fidatevi di Pradè"
03 agosto 2023 18:54
Dal Portogallo, Fiorentina interessata a Beto: ha una clausola da 35 milioni. Ci sono anche Juve e Napoli
03 luglio 2023 19:32
Tuttosport, Fiorentina a caccia di un bomber da doppia cifra: Beto dell'Udinese torna di moda
26 giugno 2023 07:39
Calciomercato.it scrive: "Contatti intensi tra Fiorentina e Udinese per portare Beto a Firenze"
27 gennaio 2023 13:40
Tuttosport, da Arnautovic a Nzola passando per Beto: tutte le idee (complicate) della Fiorentina per l’attacco
18 gennaio 2023 09:44
Corriere dello Sport, Beto? Ikoné e Cabral traumi per Commisso. Pista possibile ma solo per l’estate
18 gennaio 2023 09:39
Da Udine: "La Fiorentina ci prova per Beto. Proposto lo scambio con Cabral più conguaglio economico"
17 gennaio 2023 16:25
Corriere Fiorentino: “Italiano sogna uno tra Arnautovic e Beto. L’Udinese vuole minimo 25 milioni”
17 gennaio 2023 09:18
Corriere Fiorentino, Arnautovic l’obiettivo ma il Bologna fa muro. Piace anche Beto dell’Udinese
16 gennaio 2023 08:52
Nazione, Belotti opzione concreta per l'attacco. Più difficile arrivare a Beto. Cabral in bilico?
13 gennaio 2023 09:38
Tuttosport, se la Fiorentina decidesse di far partire Cabral a gennaio ci proverà per Beto dell'Udinese
28 novembre 2022 13:33
Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi
15 ottobre 2022 14:15
Gazzetta dello Sport, interesse della Fiorentina per Beto, bomber dell'Udinese. Folta la concorrenza
22 settembre 2022 18:43
Pedullà: "La Fiorentina non in prima fila per Piatek. Beto non si muove da Udine a gennaio"
05 gennaio 2022 16:11
Gazzetta, Beto è il nuovo nome della Fiorentina per sostituire Vlahovic. C'è anche il Milan
04 gennaio 2022 09:16
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