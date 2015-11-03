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Notizie Beto Fiorentina

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"

07 gennaio 2025 00:16

Marino sicuro: "Beto mai chiesto dalla Fiorentina fino a quando ero all'Udinese. Fidatevi di Pradè"

03 agosto 2023 18:54

Dal Portogallo, Fiorentina interessata a Beto: ha una clausola da 35 milioni. Ci sono anche Juve e Napoli

03 luglio 2023 19:32

Tuttosport, Fiorentina a caccia di un bomber da doppia cifra: Beto dell'Udinese torna di moda

26 giugno 2023 07:39

Calciomercato.it scrive: "Contatti intensi tra Fiorentina e Udinese per portare Beto a Firenze"

27 gennaio 2023 13:40

Tuttosport, da Arnautovic a Nzola passando per Beto: tutte le idee (complicate) della Fiorentina per l’attacco 

18 gennaio 2023 09:44

Corriere dello Sport, Beto? Ikoné e Cabral traumi per Commisso. Pista possibile ma solo per l’estate

18 gennaio 2023 09:39

Da Udine: "La Fiorentina ci prova per Beto. Proposto lo scambio con Cabral più conguaglio economico"

17 gennaio 2023 16:25

Corriere Fiorentino: “Italiano sogna uno tra Arnautovic e Beto. L’Udinese vuole minimo 25 milioni”

17 gennaio 2023 09:18

Corriere Fiorentino, Arnautovic l’obiettivo ma il Bologna fa muro. Piace anche Beto dell’Udinese

16 gennaio 2023 08:52

Nazione, Belotti opzione concreta per l'attacco. Più difficile arrivare a Beto. Cabral in bilico?

13 gennaio 2023 09:38

Tuttosport, se la Fiorentina decidesse di far partire Cabral a gennaio ci proverà per Beto dell'Udinese

28 novembre 2022 13:33

Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi

15 ottobre 2022 14:15

Gazzetta dello Sport, interesse della Fiorentina per Beto, bomber dell'Udinese. Folta la concorrenza

22 settembre 2022 18:43

Pedullà: "La Fiorentina non in prima fila per Piatek. Beto non si muove da Udine a gennaio"

05 gennaio 2022 16:11

Gazzetta, Beto è il nuovo nome della Fiorentina per sostituire Vlahovic. C'è anche il Milan

04 gennaio 2022 09:16

L'Udinese fa esultare la Fiorentina, la Lazio pareggia 4-4 in casa. Viola sesti in classifica, Sarri nono

02 dicembre 2021 23:11

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