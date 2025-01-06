Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
Il centravanti brasiliano reduce da un anno e mezzo non certamente brillante al Benfica potrebbe colmare l'assenza del colombiano al Toro
Novità in casa Torino. Per il reparto offensivo, spunta un nuovo nome. Si tratta di Arthur Cabral del Benfica.
Prima offerta del club granata per cercare di riportare l’attaccante in Italia. Cabral, infatti, ha un passato a Firenze con la maglia dei viola.
Non solo Cabral però. Da diversi giorni si continua a parlare anche dell’interessamento per Beto dell’Everton. In questo senso, si aspettano risposte da parte del club inglese che sta vivendo una situazione di rinnovamento dopo il cambio di proprietà.
La scelta del club, molto probabilmente, verrà presa per una di questi due. Attualmente, questa la situazione dei granata che hanno la necessità di una nuova punta per il girone di ritorno.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
A Bologna chiudono la porta a Biraghi, nessun interesse reale, avanti con Miranda e Lykogiannis
https://www.labaroviola.com/a-bologna-chiudono-la-porta-a-biraghi-nessun-interesse-reale-avanti-con-miranda-e-lykogiannis/283664/