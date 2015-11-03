Notizie Benfica Fiorentina

Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: "La prossima stai a casa"
21 gennaio 2026 23:03
Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”
10 dicembre 2025 09:33
Rui Costa confermato come presidente del Benfica, l'ex 10 della Fiorentina resterà in carica altri 4 anni
09 novembre 2025 12:03
Da un esonero all'altro Mourinho ritrova sempre una panchina. Rui Costa gli affida il Benfica
18 settembre 2025 23:21
Cm.com titola: "Piccoli non sarà viola, l'attaccante piace a Benfica e West Ham"
26 luglio 2025 18:26
Il Corriere dello Sport riporta: "Niente Fiorentina per Piccoli, su di lui Benfica, West Ham e Como"
24 luglio 2025 19:10
Finisce la telenovela Rios: da obiettivo della Fiorentina a vicino alla Roma. Lo prende il Benfica a 30 milioni
20 luglio 2025 16:44
I 4 gol di Belotti hanno convinto il Benfica, vicino il riscatto dell'ex Fiorentina per un milione
04 giugno 2025 23:10
Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l'Europa e va a giocare in Brasile
04 giugno 2025 00:55
Ex Fiorentina, Cabral tra il ritorno in Serie A e nuovo inizio in MLS: su di lui Torino e Atlanta United
27 gennaio 2025 16:10
Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
07 gennaio 2025 00:16
Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina
14 dicembre 2024 23:17
Italiano: "Il Benfica ha giocatori che segnano, saluterò Cabral, con lui due anni fantastici a Firenze"
10 dicembre 2024 22:30
Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile
15 novembre 2024 19:42
Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti
11 agosto 2024 20:19
Cabral flop al Benfica, i portoghesi vogliono venderlo a titolo definitivo. C'è un'offerta dell'Espanyol
20 luglio 2024 19:20
Cabral flop al Benfica e pronto a tornare in Italia. CorSport rivela: "Offerto a Genoa e Monza"
15 luglio 2024 13:08
Dramma Benfica, Pavlidis si infortuna subito nell'amichevole contro il Celta Vigo: verrà operato
14 luglio 2024 17:32
Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta
01 luglio 2024 17:07
Colpo alla Joaquin in arrivo dal Portogallo? Occasione Joao Mario per Pradè
27 giugno 2024 22:53
Salta ufficialmente Pavlidis alla Fiorentina. Romano annuncia: "Va al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus"
19 giugno 2024 19:46
Pavlidis senza peli sulla lingua: "Le squadre e i giocatori sono aziende, andrò dove mi offrono più soldi"
18 giugno 2024 15:40
Quasi sfumato uno dei nomi per l'attacco della Fiorentina: Pavlidis ad un passo dal Benfica
14 giugno 2024 13:55
Cabral al Benfica ha fatto peggio della Fiorentina, solo 6 gol in campionato. È costato 25 milioni
26 maggio 2024 16:42
Cabral ai saluti con il Benfica, Rui Costa lo vuole cedere in Brasile dopo una stagione fallimentare in Portogallo
26 maggio 2024 13:12
Il Benfica di Rui Costa punta Palladino per la panchina. TMW scrive: "C'è stato un incontro nei giorni scorsi"
03 maggio 2024 18:07
Disastro Cabral, sbaglia il rigore, l'arbitro ordina di ribatterlo e lo sbaglia ancora. Il video dell'esecuzione
29 marzo 2024 22:24
Tuttosport, il Benfica è interessato ad Arthur e la Juve si sfrega le mani. Ma la Fiorentina potrebbe riscattarlo
28 febbraio 2024 09:23
In Portogallo esaltano Arthur Cabral, lo chiamano "O' Rei": 4 gol nelle ultime 8 gare col Benfica
05 febbraio 2024 13:17
Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l'Europa League al Benfica contro il Salisburgo
12 dicembre 2023 23:26
Cabral flop al Benfica, dito medio ai tifosi che lo aspettavano. Zero gol tra campionato e Champions
09 dicembre 2023 13:45
Joao Mario segna una tripletta ma rifiuta di portarsi il pallone a casa: arrabbiato per la rimonta
30 novembre 2023 00:25
Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions
26 ottobre 2023 12:34
Arriva il primo gol di Cabral nella coppa portoghese: "Speravo di farcela oggi, è stato un grande onore"
21 ottobre 2023 00:00
Rui Costa ammette: "La partita contro l'Inter per me è un derby. Mi sento milanista e fiorentino"
03 ottobre 2023 14:23
"Cabral lascia la Fiorentina per andare a giocare la Champions". La prima va male, non vede il campo
20 settembre 2023 22:54
Cabral flop al Benfica, adesso la sua bocciatura è totale. In campo solo per 4 minuti, ha perso il posto
17 settembre 2023 14:53
I tifosi del Benfica sono già stufi di Cabral, tre partite e zero gol. Ha già perso il posto da titolare?
04 settembre 2023 14:44
Freitas: "Beltran non è più scarso di Retegui, è un attaccante che ricorda Lisandro Lopez"
09 agosto 2023 21:35
La Fiorentina saluta Cabral e Barone gli consegna scarpa d'oro come miglior bomber della Conference
08 agosto 2023 12:46
Gazzetta: "Fiorentina, maxi plusvalenza dalla cessione di Cabral al Benfica. Nessuno l'avrebbe immaginato"
08 agosto 2023 08:03
TMW, niente Fiorentina per Beltran, il Benfica paga la clausola da 25 milioni di euro. Trattativa in chiusura
04 agosto 2023 10:52
Attenta Fiorentina, il talento Prestianni adesso lo vogliono anche Milan e Napoli. Costa 12 milioni
27 marzo 2023 15:24
Amoruso: "Dopo aver vinto 0-2 contro il Benfica se ci avessero sparato i proiettili sarebbero rimbalzati"
21 febbraio 2023 20:15
Dal Portogallo: scoppia lo scandalo partite truccate, indagato Rui Costa ed il Benfica
08 gennaio 2023 10:15
Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata
31 dicembre 2022 13:20
Dall'Inghilterra sono sicuri, il Liverpool prenderà Amrabat dalla Fiorentina per 40 milioni
24 dicembre 2022 19:02
Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta
23 dicembre 2022 16:10
Rui Costa: "Ho grande nostalgia della Fiorentina, mi è entrata nel cuore con una potenza tremenda"
17 novembre 2022 14:04
La Juventus affonda e Vlahovic è un disastro: "Sarebbe stato meglio toglierlo dal campo, disperso"
15 settembre 2022 13:56
Cassano demolisce Allegri: "Il Benfica li ha presi in giro, loro hanno idee, alla Juventus non c'è niente"
15 settembre 2022 13:40
Dalla Spagna: Fiorentina su Riqui Puig del Barcellona. Benfica in pole per il mediano catalano
02 luglio 2022 18:25
Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"
16 marzo 2022 16:30
Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax
24 febbraio 2022 16:34
Benfica perde in casa e i tifosi se la prendono con Rui Costa: "Mi prendo io tutte le responsabilità"
03 febbraio 2022 17:44
Ricordate Gilberto? Anche grazie a un gol dell'ex viola il Benfica elimina il Barcellona
08 dicembre 2021 22:53
Rui Costa promosso come presidente del Benfica: "Rifiutare sarebbe stata vigliaccata"
09 settembre 2021 14:39
Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota
09 luglio 2021 22:00
Fiorentina su Krovinovic? Macchè, è il Benfica che lo sta offrendo a tantissimi club
03 giugno 2021 13:06
Dal Portogallo, omicidio del tifoso viola Ficini a Lisbona, ultrà del Benfica condannato a 4 anni di carcere
30 ottobre 2020 20:06
TMW, Fiorentina interessata a Taarabt, timido sondaggio viola. Concorrenza italiana
06 settembre 2020 14:25
Agente Vertonghen: "Sono stati decisivi i tre anni offerti dal Benfica"
16 agosto 2020 18:16
Sfuma Vertonghen per la Fiorentina, ha firmato con il Benfica
14 agosto 2020 20:30
Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Benfica. I dettagli dell'acquisto
10 agosto 2020 12:24
Paquetà, la sua valutazione crolla, Milan preoccupato. La pista Fiorentina si è raffreddata
08 agosto 2020 18:29
TMW, Vertonghen, occhio Fiorentina, sul centrale c'è anche la concorrenza del Benfica
08 agosto 2020 12:42
Gilberto Júnior è vicino al Benfica. La viola riceverà il 50%
05 agosto 2020 18:26
Tuttosport, la Fiorentina potrebbe tornare all'assalto per Paquetà, c'è anche il Benfica sul brasiliano
07 giugno 2020 13:39
Gazzetta, Paquetà-Milan ai saluti? Fiorentina e Benfica aspettano dietro l’angolo
18 maggio 2020 10:27
Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca
24 dicembre 2019 15:12
Rui Costa: "Mai detto no alla Fiorentina, fra poco vinceranno. Chiesa trovi a Firenze quello che cerca"
17 dicembre 2019 00:01
La Fiorentina spreca e perde al 93' contro il Benfica, Vlahovic gol, Chiesa prezioso. Il racconto della partita
25 luglio 2019 05:26
Perin non supera le visite mediche con il Benfica. Ecco il comunicato del club lusitano
18 luglio 2019 23:59
Tuttosport, i bianconeri vogliono cedere Marko Pjaca per arrivare a Ruben Dias…
03 marzo 2019 13:01
Cancelo: "Mi manca giocare in uno stadio pieno, quello del Benfica era da 60 mila posti..."
05 novembre 2018 15:08
Incredibile Benfica Tv: "La Fiorentina è tra le squadre piu corrotte d'Europa. Dietro Juventus e Milan"
14 settembre 2017 21:24
Dalla Polonia: il Benfica vuole Dragowski, ma la Fiorentina non intende lasciarlo andare
24 agosto 2017 18:18
Dal Portogallo, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Benfica per Dragowski di 2 milioni di euro
18 agosto 2017 17:34
In Italia arriva il procuratore di Dragowski, il Benfica offre alla Fiorentina 2,5 milioni per il portiere polacco
16 agosto 2017 17:34
Dalla Polonia, il Benfica vuole Dragowski e offre 2 milioni, la Fiorentina ne chiede 3. Chiusura vicina
13 agosto 2017 15:41
La Nazione: la Fiorentina crede in Dragowski e rispedisce al mittente la proposta del Benfica
04 agosto 2017 13:28
A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar
20 luglio 2017 11:36
Clamoroso in Portogallo, ammazzato un tifoso della Fiorentina per gemellaggio con i tifosi dello Sporting Lisbona
22 aprile 2017 11:02
Corvino chiama i Balcani: dopo Knezevic ecco Jovic per gennaio
13 gennaio 2017 11:13
Sarri: "Ho vissuto a Firenze e per me vedere giocare Rui Costa è stata una gioia"
06 dicembre 2016 11:29
Corvino chiede Fejsa in prestito: no del Benfica, ma non è finita qui
18 luglio 2016 23:21
Tuttosport, Sousa ha chiesto due giocatori del Benfica, a breve l'incontro con Rui Costa
07 giugno 2016 10:39
Dal Portogallo, la Fiorentina ha fatto un'offerta che Rui Costa non può rifiutare
02 giugno 2016 16:27
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