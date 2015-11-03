Labaro Viola

Notizie Benfica Fiorentina

Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: "La prossima stai a casa"

21 gennaio 2026 23:03

Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”

10 dicembre 2025 09:33

Rui Costa confermato come presidente del Benfica, l'ex 10 della Fiorentina resterà in carica altri 4 anni

09 novembre 2025 12:03

Da un esonero all'altro Mourinho ritrova sempre una panchina. Rui Costa gli affida il Benfica

18 settembre 2025 23:21

Cm.com titola: "Piccoli non sarà viola, l'attaccante piace a Benfica e West Ham"

26 luglio 2025 18:26

Il Corriere dello Sport riporta: "Niente Fiorentina per Piccoli, su di lui Benfica, West Ham e Como"

24 luglio 2025 19:10

Finisce la telenovela Rios: da obiettivo della Fiorentina a vicino alla Roma. Lo prende il Benfica a 30 milioni

20 luglio 2025 16:44

I 4 gol di Belotti hanno convinto il Benfica, vicino il riscatto dell'ex Fiorentina per un milione

04 giugno 2025 23:10

Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l'Europa e va a giocare in Brasile

04 giugno 2025 00:55

Ex Fiorentina, Cabral tra il ritorno in Serie A e nuovo inizio in MLS: su di lui Torino e Atlanta United

27 gennaio 2025 16:10

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"

07 gennaio 2025 00:16

Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina

14 dicembre 2024 23:17

Italiano: "Il Benfica ha giocatori che segnano, saluterò Cabral, con lui due anni fantastici a Firenze"

10 dicembre 2024 22:30

Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile

15 novembre 2024 19:42

Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti

11 agosto 2024 20:19

Cabral flop al Benfica, i portoghesi vogliono venderlo a titolo definitivo. C'è un'offerta dell'Espanyol

20 luglio 2024 19:20

Cabral flop al Benfica e pronto a tornare in Italia. CorSport rivela: "Offerto a Genoa e Monza"

15 luglio 2024 13:08

Dramma Benfica, Pavlidis si infortuna subito nell'amichevole contro il Celta Vigo: verrà operato

14 luglio 2024 17:32

Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta

01 luglio 2024 17:07

Colpo alla Joaquin in arrivo dal Portogallo? Occasione Joao Mario per Pradè

27 giugno 2024 22:53

Salta ufficialmente Pavlidis alla Fiorentina. Romano annuncia: "Va al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus"

19 giugno 2024 19:46

Pavlidis senza peli sulla lingua: "Le squadre e i giocatori sono aziende, andrò dove mi offrono più soldi"

18 giugno 2024 15:40

Quasi sfumato uno dei nomi per l'attacco della Fiorentina: Pavlidis ad un passo dal Benfica

14 giugno 2024 13:55

Cabral al Benfica ha fatto peggio della Fiorentina, solo 6 gol in campionato. È costato 25 milioni

26 maggio 2024 16:42

Cabral ai saluti con il Benfica, Rui Costa lo vuole cedere in Brasile dopo una stagione fallimentare in Portogallo

26 maggio 2024 13:12

Il Benfica di Rui Costa punta Palladino per la panchina. TMW scrive: "C'è stato un incontro nei giorni scorsi"

03 maggio 2024 18:07

Disastro Cabral, sbaglia il rigore, l'arbitro ordina di ribatterlo e lo sbaglia ancora. Il video dell'esecuzione

29 marzo 2024 22:24

Tuttosport, il Benfica è interessato ad Arthur e la Juve si sfrega le mani. Ma la Fiorentina potrebbe riscattarlo 

28 febbraio 2024 09:23

In Portogallo esaltano Arthur Cabral, lo chiamano "O' Rei": 4 gol nelle ultime 8 gare col Benfica

05 febbraio 2024 13:17

Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l'Europa League al Benfica contro il Salisburgo

12 dicembre 2023 23:26

Cabral flop al Benfica, dito medio ai tifosi che lo aspettavano. Zero gol tra campionato e Champions

09 dicembre 2023 13:45

Joao Mario segna una tripletta ma rifiuta di portarsi il pallone a casa: arrabbiato per la rimonta

30 novembre 2023 00:25

Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions

26 ottobre 2023 12:34

Arriva il primo gol di Cabral nella coppa portoghese: "Speravo di farcela oggi, è stato un grande onore"

21 ottobre 2023 00:00

Rui Costa ammette: "La partita contro l'Inter per me è un derby. Mi sento milanista e fiorentino"

03 ottobre 2023 14:23

"Cabral lascia la Fiorentina per andare a giocare la Champions". La prima va male, non vede il campo

20 settembre 2023 22:54

Cabral flop al Benfica, adesso la sua bocciatura è totale. In campo solo per 4 minuti, ha perso il posto

17 settembre 2023 14:53

I tifosi del Benfica sono già stufi di Cabral, tre partite e zero gol. Ha già perso il posto da titolare?

04 settembre 2023 14:44

Freitas: "Beltran non è più scarso di Retegui, è un attaccante che ricorda Lisandro Lopez"

09 agosto 2023 21:35

La Fiorentina saluta Cabral e Barone gli consegna scarpa d'oro come miglior bomber della Conference

08 agosto 2023 12:46

Gazzetta: "Fiorentina, maxi plusvalenza dalla cessione di Cabral al Benfica. Nessuno l'avrebbe immaginato"

08 agosto 2023 08:03

TMW, niente Fiorentina per Beltran, il Benfica paga la clausola da 25 milioni di euro. Trattativa in chiusura

04 agosto 2023 10:52

Attenta Fiorentina, il talento Prestianni adesso lo vogliono anche Milan e Napoli. Costa 12 milioni

27 marzo 2023 15:24

Amoruso: "Dopo aver vinto 0-2 contro il Benfica se ci avessero sparato i proiettili sarebbero rimbalzati"

21 febbraio 2023 20:15

Dal Portogallo: scoppia lo scandalo partite truccate, indagato Rui Costa ed il Benfica

08 gennaio 2023 10:15

Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata

31 dicembre 2022 13:20

Dall'Inghilterra sono sicuri, il Liverpool prenderà Amrabat dalla Fiorentina per 40 milioni

24 dicembre 2022 19:02

Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta

23 dicembre 2022 16:10

Rui Costa: "Ho grande nostalgia della Fiorentina, mi è entrata nel cuore con una potenza tremenda"

17 novembre 2022 14:04

La Juventus affonda e Vlahovic è un disastro: "Sarebbe stato meglio toglierlo dal campo, disperso"

15 settembre 2022 13:56

Cassano demolisce Allegri: "Il Benfica li ha presi in giro, loro hanno idee, alla Juventus non c'è niente"

15 settembre 2022 13:40

Dalla Spagna: Fiorentina su Riqui Puig del Barcellona. Benfica in pole per il mediano catalano

02 luglio 2022 18:25

Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"

16 marzo 2022 16:30

Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax

24 febbraio 2022 16:34

Benfica perde in casa e i tifosi se la prendono con Rui Costa: "Mi prendo io tutte le responsabilità"

03 febbraio 2022 17:44

Ricordate Gilberto? Anche grazie a un gol dell'ex viola il Benfica elimina il Barcellona

08 dicembre 2021 22:53

Rui Costa promosso come presidente del Benfica: "Rifiutare sarebbe stata vigliaccata"

09 settembre 2021 14:39

Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota

09 luglio 2021 22:00

Fiorentina su Krovinovic? Macchè, è il Benfica che lo sta offrendo a tantissimi club

03 giugno 2021 13:06

Dal Portogallo, omicidio del tifoso viola Ficini a Lisbona, ultrà del Benfica condannato a 4 anni di carcere

30 ottobre 2020 20:06

TMW, Fiorentina interessata a Taarabt, timido sondaggio viola. Concorrenza italiana

06 settembre 2020 14:25

Agente Vertonghen: "Sono stati decisivi i tre anni offerti dal Benfica"

16 agosto 2020 18:16

Sfuma Vertonghen per la Fiorentina, ha firmato con il Benfica

14 agosto 2020 20:30

Ufficiale: Gilberto è un nuovo giocatore del Benfica. I dettagli dell'acquisto

10 agosto 2020 12:24

Paquetà, la sua valutazione crolla, Milan preoccupato. La pista Fiorentina si è raffreddata

08 agosto 2020 18:29

TMW, Vertonghen, occhio Fiorentina, sul centrale c'è anche la concorrenza del Benfica

08 agosto 2020 12:42

Gilberto Júnior è vicino al Benfica. La viola riceverà il 50%

05 agosto 2020 18:26

Tuttosport, la Fiorentina potrebbe tornare all'assalto per Paquetà, c'è anche il Benfica sul brasiliano

07 giugno 2020 13:39

Gazzetta, Paquetà-Milan ai saluti? Fiorentina e Benfica aspettano dietro l’angolo

18 maggio 2020 10:27

Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca

24 dicembre 2019 15:12

Rui Costa: "Mai detto no alla Fiorentina, fra poco vinceranno. Chiesa trovi a Firenze quello che cerca"

17 dicembre 2019 00:01

La Fiorentina spreca e perde al 93' contro il Benfica, Vlahovic gol, Chiesa prezioso. Il racconto della partita

25 luglio 2019 05:26

Perin non supera le visite mediche con il Benfica. Ecco il comunicato del club lusitano

18 luglio 2019 23:59

Tuttosport, i bianconeri vogliono cedere Marko Pjaca per arrivare a Ruben Dias…

03 marzo 2019 13:01

Cancelo: "Mi manca giocare in uno stadio pieno, quello del Benfica era da 60 mila posti..."

05 novembre 2018 15:08

Incredibile Benfica Tv: "La Fiorentina è tra le squadre piu corrotte d'Europa. Dietro Juventus e Milan"

14 settembre 2017 21:24

Dalla Polonia: il Benfica vuole Dragowski, ma la Fiorentina non intende lasciarlo andare

24 agosto 2017 18:18

Dal Portogallo, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Benfica per Dragowski di 2 milioni di euro

18 agosto 2017 17:34

In Italia arriva il procuratore di Dragowski, il Benfica offre alla Fiorentina 2,5 milioni per il portiere polacco

16 agosto 2017 17:34

Dalla Polonia, il Benfica vuole Dragowski e offre 2 milioni, la Fiorentina ne chiede 3. Chiusura vicina

13 agosto 2017 15:41

La Nazione: la Fiorentina crede in Dragowski e rispedisce al mittente la proposta del Benfica

04 agosto 2017 13:28

A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar

20 luglio 2017 11:36

Clamoroso in Portogallo, ammazzato un tifoso della Fiorentina per gemellaggio con i tifosi dello Sporting Lisbona

22 aprile 2017 11:02

Corvino chiama i Balcani: dopo Knezevic ecco Jovic per gennaio

13 gennaio 2017 11:13

Sarri: "Ho vissuto a Firenze e per me vedere giocare Rui Costa è stata una gioia"

06 dicembre 2016 11:29

Corvino chiede Fejsa in prestito: no del Benfica, ma non è finita qui

18 luglio 2016 23:21

Tuttosport, Sousa ha chiesto due giocatori del Benfica, a breve l'incontro con Rui Costa

07 giugno 2016 10:39

Dal Portogallo, la Fiorentina ha fatto un'offerta che Rui Costa non può rifiutare

02 giugno 2016 16:27

Archivio

Esplora l'archivio di Benfica

Sett. 4
Sett. 50 Sett. 45 Sett. 38 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 23 Sett. 5 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 46 Sett. 32 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 18 Sett. 13 Sett. 9 Sett. 6
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 46 Sett. 37 Sett. 26 Sett. 11 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 49 Sett. 36 Sett. 27 Sett. 22
Sett. 44 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 23 Sett. 21
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 9
Sett. 45
Sett. 37 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 16 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 29 Sett. 23 Sett. 22