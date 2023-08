Freitas: “Beltran non è più scarso di Retegui, è un attaccante che ricorda Lisandro Lopez”

Carlos Freitas, ex direttore sportivo portoghese tra le altre di Fiorentina e Sporting CP, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole:

Come valuta l’operazione Cabral?

“È dovuta alla cessione di Gonçalo Ramos. Chi tratta con il Benfica si rende conto che negli ultimi anni ha venduto Darwin Nunez, Joao Felix, Enzo Fernandez e ora l’attaccante portoghese… Chi conosce arriva in una posizione ambiziosa, sa che può trovare quello che chiede a livello economico”.

Il Benfica vede in Cabral qualcosa che la Fiorentina non riesce a vedere?

“Direi che è nota la difficoltà di segnare in Italia, soprattutto per chi arriva 7° o 8°. In Portogallo, soprattutto se giochi nelle prime quattro, è più facile segnare, un attaccante può fare tra i 15 e i 20 gol. Evidentemente il campionato italiano è più difficile per i centravanti”.

Quanto conosce Beltran e soprattutto cosa riuscirà a fare in Italia?

“È molto interessante, ha uno stile che ricorda Lisandro Lopez. È esploso nell’ultimo anno, se non gli si dà la marcatura può essere un problema sa fare pressing e può fare benissimo in qualsiasi squadra. Lui e Retegui sono simili, ma non credo che Retegui sia superiore…”.

