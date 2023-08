Pedullà: “Commisso ha promesso a Italiano di alzare l’asticella. Ora il difensore centrale importante”

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina all’interno del suo editoriale per Sportitalia.it. Questa la sua opinione sulle mosse della dirigenza viola: “La Fiorentina vuole organizzare un agosto di straordinario spessore per regalare a Vincenzo Italiano i rinforzi necessari per una squadra sempre più competitiva. I motori sono accesi, molto accesi, siamo arrivati al momento del raccolto. Il portiere sarà Christensen, danese in uscita dall’Hertha Berlino, operazione da 6 milioni di euro, a conferma che le voci su Grabara erano soltanto un depistaggio per andare in contropiede su un altro obiettivo. Il contropiede di domenica scorsa. Il ritorno di Castrovilli da Bournemouth per non aver superato le visite non è una notizia da tramandare ai posteri. Non soltanto perché è sfumato un discreto tesoretto (12-13 milioni) a meno di undici mesi dalla scadenza del contratto, ma anche perché ora sarà complicato trovare una soluzione”.

Poi ha proseguito: “Ma la Fiorentina ha i motori accesi, aspetta che il Manchester United faccia l’offerta ideale per assicurarsi Amrabat, nel frattempo si concentra sull’attacco. Beltran è il diamante non certo grezzo per fare un investimento tecnico per il futuro, Nzola la richiesta di Italiano (ve ne abbiamo abbondantemente parlato a giugno) che lo conosce bene. Affare fatto, Nzola da Vincenzo. Una situazione che mette sia Cabral che Jovic in una situazione da “porte girevoli”, a condizione che arrivi la proposta giusta. Infatti Cabral andrà al Benfica, sorpresa da 20 milioni più 5 di bonus di lunedì pomeriggio. Ma la Fiorentina non si fermerà qui, vuole un difensore centrale importante (Martinez Quarta non è incedibile), se uscisse Amrabat andrebbe fatto un colpo in mezzo. Morale: Commisso aveva promesso a Italiano che avrebbe alzato l’asticella, sta giocando a trazione anteriore con le tre punte sul mercato, esattamente come piace all’ambizioso Vincenzo”. DALL’INGHILTERRA CONFERMANO: “LA FIORENTINA NON VENDE NICO GONZALEZ E IL CALCIATORE NON VUOLE ANDARE VIA”

