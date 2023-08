Dall’Inghilterra confermano: “La Fiorentina non vende Nico Gonzalez e il calciatore non vuole andare via”

Il Brentford vuole Nico Gonzalez, il giocatore argentino è in cima alla lista della società inglese che per lui ha offerto 30 milioni di euro ma non ci sono spiragli con la Fiorentina che non ha nessuna intenzione di venderlo e anche il calciatore non ha preso in considerazione la proposta perché non è intenzionato al trasferimento. A questo punto il Brentford starebbe virando verso Brennan Jonhson. Lo riporta Sky Sport UK.

