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Notizie Cabral Fiorentina

Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta

10 gennaio 2026 17:30

Pardo: "Non c'è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic"

16 luglio 2025 23:12

Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l'Europa e va a giocare in Brasile

04 giugno 2025 00:55

Ex Fiorentina, Cabral tra il ritorno in Serie A e nuovo inizio in MLS: su di lui Torino e Atlanta United

27 gennaio 2025 16:10

Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"

09 gennaio 2025 22:23

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"

07 gennaio 2025 00:16

Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina

14 dicembre 2024 23:17

Nazione: “Idea Fagioli della Juve. Occasione Cabral per sei mesi? Folorunsho non vuole il prestito”

14 dicembre 2024 10:25

Italiano: "Il Benfica ha giocatori che segnano, saluterò Cabral, con lui due anni fantastici a Firenze"

10 dicembre 2024 22:30

Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile

15 novembre 2024 19:42

Graziani: "Che c'entra Cabral con questa Fiorentina? In attacco ci sono Kean e Gud, ma che vuoi toccare?"

06 novembre 2024 14:37

Scugnizzo Viola: "Brutti, sporchi e cattivi. Questa la nuova ricetta della felicità"

04 novembre 2024 12:18

Nazione: “Kean, serve un’alternativa per farlo rifiatare. Cabral è stato già detto?”

04 novembre 2024 09:00

Cabral deluso: "Credevo di segnare di più, non sto vivendo una bella stagione"

26 ottobre 2024 13:56

Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti

11 agosto 2024 20:19

Cabral flop al Benfica, i portoghesi vogliono venderlo a titolo definitivo. C'è un'offerta dell'Espanyol

20 luglio 2024 19:20

Cabral flop al Benfica e pronto a tornare in Italia. CorSport rivela: "Offerto a Genoa e Monza"

15 luglio 2024 13:08

CorSport, Cabral messo alla porta dal Benfica: è stato proposto anche ad alcune squadre italiane

11 luglio 2024 14:20

Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta

01 luglio 2024 17:07

Dal Portogallo: il Benfica vuole cedere Cabral. Partirà solo per offerte superiori ai 20 milioni di euro

04 giugno 2024 14:05

Cabral al Benfica ha fatto peggio della Fiorentina, solo 6 gol in campionato. È costato 25 milioni

26 maggio 2024 16:42

Cabral ai saluti con il Benfica, Rui Costa lo vuole cedere in Brasile dopo una stagione fallimentare in Portogallo

26 maggio 2024 13:12

Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral

08 aprile 2024 22:44

Disastro Cabral, sbaglia il rigore, l'arbitro ordina di ribatterlo e lo sbaglia ancora. Il video dell'esecuzione

29 marzo 2024 22:24

Cabral scrive: "Grande Barone. Non so davvero cosa pensare. Grazie di tutto, riposa in pace"

20 marzo 2024 07:49

Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l'Europa League al Benfica contro il Salisburgo

12 dicembre 2023 23:26

Cabral flop al Benfica, dito medio ai tifosi che lo aspettavano. Zero gol tra campionato e Champions

09 dicembre 2023 13:45

Marchini: “Sono un Cabralista convinto. E se l’errore di Beltran l’avesse fatto Cabral?”

28 novembre 2023 08:05

Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor

21 novembre 2023 15:42

Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions

26 ottobre 2023 12:34

Arriva il primo gol di Cabral nella coppa portoghese: "Speravo di farcela oggi, è stato un grande onore"

21 ottobre 2023 00:00

Calamai: "La Conference non è una coppetta, Beltran e Nzola devono fare come Jovic e Cabral"

05 ottobre 2023 12:22

"Cabral lascia la Fiorentina per andare a giocare la Champions". La prima va male, non vede il campo

20 settembre 2023 22:54

Cabral flop al Benfica, adesso la sua bocciatura è totale. In campo solo per 4 minuti, ha perso il posto

17 settembre 2023 14:53

I tifosi del Benfica sono già stufi di Cabral, tre partite e zero gol. Ha già perso il posto da titolare?

04 settembre 2023 14:44

All. Benfica: "Cabral ha già mostrato qualità importanti. Non li farò sentire troppa pressione addosso"

13 agosto 2023 16:40

Freitas: "Beltran non è più scarso di Retegui, è un attaccante che ricorda Lisandro Lopez"

09 agosto 2023 21:35

La Fiorentina saluta Cabral e Barone gli consegna scarpa d'oro come miglior bomber della Conference

08 agosto 2023 12:46

Gazzetta: "Fiorentina, maxi plusvalenza dalla cessione di Cabral al Benfica. Nessuno l'avrebbe immaginato"

08 agosto 2023 08:03

Cabral gioca in spiaggia a Castiglione con Kouamè e Kayode. Dal telefono apprende della cessione

07 agosto 2023 18:22

Pedullà annuncia: "Cabral vicino al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus. La Fiorentina incassa"

07 agosto 2023 17:24

TMW, sondaggio del Benfica per Cabral: portoghesi potrebbero investire 20-25 milioni di euro

07 agosto 2023 15:15

Corriere dello Sport: "Colpo in attacco della Fiorentina soltanto se partirà Cabral. Idee Nzola e Beltran"

02 agosto 2023 07:52

Corriere dello Sport avvisa: "Amrabat potrebbe non essere l'unico big a salutare la Fiorentina"

29 luglio 2023 10:10

Cabral può lasciare la Fiorentina. Italiano ha chiesto un bomber e lui può fargli posto. Il Milan ha sondato

27 luglio 2023 20:58

Corriere Fiorentino, Nzola arriverà, obiettivo chiusura a 13-14 milioni bonus inclusi. Cabral via

27 luglio 2023 08:49

Nazione: "Cabral è un "pallino" di Commisso, niente cessione. Beltran può arrivare lo stesso"

27 luglio 2023 08:34

Corriere dello Sport: "Milan su Cabral, la Fiorentina vuole 20 milioni. Presto nuovi contatti"

26 luglio 2023 08:52

Nazione, Cabral o Jovic via? Nzola in pole ma c'è una clausola da 10 milioni

24 luglio 2023 07:58

Nazione: "Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta"

23 luglio 2023 09:19

Nazione, Cabral convince ma la Fiorentina non molla Dia ma niente 25 milioni, sono troppi

21 luglio 2023 09:25

Dall'Inghilterra: "Il Tottenham vuole Cabral per sostituire Harry Kane se dovesse essere ceduto"

21 luglio 2023 01:05

FORM. UFFICIALE: RANIERI IN DIFESA, AMATUCCI TITOLARE, CABRAL E BREKALO DAVANTI

20 luglio 2023 18:19

Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

15 luglio 2023 20:39

Nazione, Jovic-Cabral niente offerte alla Fiorentina, il serbo verso la permaneza in viola

13 luglio 2023 08:28

Sentite Freitas: "Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina ripartisse da Cabral e Jovic, coppia che offre gol"

12 luglio 2023 19:24

Gazzetta: è l’ora delle scelte, tra Jovic e Cabral alla Fiorentina ne resterà soltanto uno 

06 luglio 2023 09:12

Dall'Arabia hanno messo gli occhi su Cabral ma il brasiliano pare voglia restare alla Fiorentina

05 luglio 2023 18:39

Dal Brasile: Cabral nel mirino dell'Al Hilal dopo il no dell'ex Fiorentina Pedro

05 luglio 2023 09:27

Corriere dello Sport: “Italiano vuole solo Dia. Cabral, Sottil o Ikoné per abbassare la richiesta dei 25 milioni”

04 luglio 2023 09:15

Flachi: "Cabral? Certi giocatori non possono fare di più. Jovic deve giocare libero dagli schemi"

30 giugno 2023 18:39

QS scrive: "Fiorentina in vantaggio per Retegui ma vincolato a Cabral. Il brasiliano ha mercato in Italia"

25 giugno 2023 18:44

Da Roma scrivono: "La Lazio vuole Cabral, la Fiorentina chiede 20 milioni. Dia il sostituto a Firenze"

23 giugno 2023 18:41

Gazzetta: "La Fiorentina prepara l'offerta per Dia, idea inserire Cabral. Concorrenza Lazio"

23 giugno 2023 09:00

Il Corriere dello Sport sicuro: "La Fiorentina ha deciso di vendere Cabral, anche per il Decreto Crescita"

22 giugno 2023 14:54

Il Tirreno: “Per Dia la Fiorentina ha offerto alla Salernitana soldi più il cartellino di Cabral”

22 giugno 2023 09:13

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Dia, idea Cabral come contropartita. Italiano vuole lui"

21 giugno 2023 09:09

Repubblica, Resta Jovic o Cabral? non è solamente una questione di campo, anche economica

17 giugno 2023 10:39

Corriere Fiorentino: "Cabral maggior indiziato per lasciare la Fiorentina ma occhio al doppio addio"

17 giugno 2023 10:17

De Santis: "Uno tra Jovic e Cabral partirà, Zaniolo è una suggestione"

15 giugno 2023 20:57

Corriere Fiorentino, attacco viola inferiore in incidenza offensiva solo all'Inter

15 giugno 2023 09:47

"Cabral esplode il prossimo anno, non serve il centravanti alla Fiorentina. Italiano come De Zerbi"

14 giugno 2023 19:36

Trevisani: "Nzola e Cabral non possono stare nella stessa frase. Cabral deve essere il titolare della Fiorentina"

14 giugno 2023 14:50

Brovarone consiglia: "Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral"

12 giugno 2023 19:02

Cabral: "Prima stagione completa alla Fiorentina, ho aiutato spesso la squadra. Capocannoniere Conference"

11 giugno 2023 18:17

La formazione sembra essere fatta ma il grande dubbio è l'attaccante, Jovic o Cabral in attacco?

06 giugno 2023 08:41

Cabral: "Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Guardo sempre i miei gol, è quello che so fare meglio"

04 giugno 2023 18:28

Bucchioni: "Ranieri fa sempre la cosa giusta. Cabral doveva giocare perchè fermo dalla Coppa Italia"

03 giugno 2023 19:00

Graziani: "Contro il West Ham gioca Jovic ma non sa tenere l'area, sua stagione è negativa, fa fatica"

03 giugno 2023 14:37

Cabral al Milan? L'agente smentisce: "È una speculazione a tutti gli effetti. Ne parliamo a fine stagione"

02 giugno 2023 17:31

Tuttosport: “Cabral-Milan interesse concreto ma no clausola rescissoria. Per 20-25 milioni può partire”

02 giugno 2023 08:45

Cabral: "Jovic è tornato a fare gol, io gioco meglio. Ora il problema è di Italiano, sarà lui a decidere"

01 giugno 2023 14:30

Dal Brasile Goal annuncia: "Accordo tra Fiorentina e Milan per Cabral. Ha la clausola da 80 milioni"

01 giugno 2023 11:15

Nani (ex ds West Ham): "Fiorentina, stai attenta ad Antonio. Conosco Cabral ed è attaccante da doppia cifra"

31 maggio 2023 19:38

Corriere dello Sport, Fiorentina su Dia, la Salernitana chiede 30 milioni ma piace Cabral

31 maggio 2023 08:38

Oliveira sicuro: "Contro il West Ham deve giocare Cabral perchè Jovic può far danni dalla panchina"

30 maggio 2023 19:16

Bucchioni: "Jovic o Cabral? Anche uno sguardo può far decidere Italiano. Nessuno ha giocato 60 partite"

29 maggio 2023 19:44

Jovic o Cabral? È questo il ballottaggio per la finale di Conference. Un dubbio che tormenta Italiano

29 maggio 2023 09:04

Le parole di Jovetic: "Molto contento per la Fiorentina. Deve tenere Jovic, Amrabat andrà sicuramente via"

25 maggio 2023 22:23

Cecchi: "Troppo severi con Jovic: ha fatto l'assist, palo sfortunato. Rispetto a Cabral lui c'era"

19 maggio 2023 18:50

Cabral assente nella festa di Peretola, è rimasto a Basilea sfruttando giorno libero. Domani in gruppo

19 maggio 2023 16:57

Cabral recuperato, il bomber di Coppa guiderà la rimonta contro il suo Basilea, vuole eliminarlo 

17 maggio 2023 09:05

Lunedì di riposo per la Fiorentina: oggi si riparte, da valutare le condizioni di Cabral 

16 maggio 2023 09:20

Recupero lampo di Cabral: ha rinunciato al giorno libero per cercare di essere al top con il Basilea 

16 maggio 2023 09:16

Cecchi: "Ma quale zavorra, Italiano è vento in poppa. Certo che ha dei difetti, ma li ha anche Guardiola"

15 maggio 2023 16:40

Cabral non convocato con l'Udinese per esserci a Basilea, riposo e lavoro personalizzato

13 maggio 2023 18:32

Convocati Fiorentina per l'Udinese: Cabral ancora out in campionato, Sottil recupera

13 maggio 2023 18:17

Cabral, il Re di Coppa mette ancora la firma: ora i gol in Europa sono 8

12 maggio 2023 09:54

Cabral: "Persa una partita che era nostra. Non è finita, siamo una grande squadra e possiamo vincere"

12 maggio 2023 00:20

Cabral: "Avrei preferito non segnare e vincere la partita. Dobbiamo fare meglio per andare in finale"

11 maggio 2023 23:36

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