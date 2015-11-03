Notizie Cabral Fiorentina

Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta
10 gennaio 2026 17:30
Pardo: "Non c'è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic"
16 luglio 2025 23:12
Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l'Europa e va a giocare in Brasile
04 giugno 2025 00:55
Ex Fiorentina, Cabral tra il ritorno in Serie A e nuovo inizio in MLS: su di lui Torino e Atlanta United
27 gennaio 2025 16:10
Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"
09 gennaio 2025 22:23
Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
07 gennaio 2025 00:16
Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina
14 dicembre 2024 23:17
Nazione: “Idea Fagioli della Juve. Occasione Cabral per sei mesi? Folorunsho non vuole il prestito”
14 dicembre 2024 10:25
Italiano: "Il Benfica ha giocatori che segnano, saluterò Cabral, con lui due anni fantastici a Firenze"
10 dicembre 2024 22:30
Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile
15 novembre 2024 19:42
Graziani: "Che c'entra Cabral con questa Fiorentina? In attacco ci sono Kean e Gud, ma che vuoi toccare?"
06 novembre 2024 14:37
Scugnizzo Viola: "Brutti, sporchi e cattivi. Questa la nuova ricetta della felicità"
04 novembre 2024 12:18
Nazione: “Kean, serve un’alternativa per farlo rifiatare. Cabral è stato già detto?”
04 novembre 2024 09:00
Cabral deluso: "Credevo di segnare di più, non sto vivendo una bella stagione"
26 ottobre 2024 13:56
Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti
11 agosto 2024 20:19
Cabral flop al Benfica, i portoghesi vogliono venderlo a titolo definitivo. C'è un'offerta dell'Espanyol
20 luglio 2024 19:20
Cabral flop al Benfica e pronto a tornare in Italia. CorSport rivela: "Offerto a Genoa e Monza"
15 luglio 2024 13:08
CorSport, Cabral messo alla porta dal Benfica: è stato proposto anche ad alcune squadre italiane
11 luglio 2024 14:20
Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta
01 luglio 2024 17:07
Dal Portogallo: il Benfica vuole cedere Cabral. Partirà solo per offerte superiori ai 20 milioni di euro
04 giugno 2024 14:05
Cabral al Benfica ha fatto peggio della Fiorentina, solo 6 gol in campionato. È costato 25 milioni
26 maggio 2024 16:42
Cabral ai saluti con il Benfica, Rui Costa lo vuole cedere in Brasile dopo una stagione fallimentare in Portogallo
26 maggio 2024 13:12
Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral
08 aprile 2024 22:44
Disastro Cabral, sbaglia il rigore, l'arbitro ordina di ribatterlo e lo sbaglia ancora. Il video dell'esecuzione
29 marzo 2024 22:24
Cabral scrive: "Grande Barone. Non so davvero cosa pensare. Grazie di tutto, riposa in pace"
20 marzo 2024 07:49
Cabral si sblocca finalmente, segna un gol di tacco e regala l'Europa League al Benfica contro il Salisburgo
12 dicembre 2023 23:26
Cabral flop al Benfica, dito medio ai tifosi che lo aspettavano. Zero gol tra campionato e Champions
09 dicembre 2023 13:45
Marchini: “Sono un Cabralista convinto. E se l’errore di Beltran l’avesse fatto Cabral?”
28 novembre 2023 08:05
Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor
21 novembre 2023 15:42
Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions
26 ottobre 2023 12:34
Arriva il primo gol di Cabral nella coppa portoghese: "Speravo di farcela oggi, è stato un grande onore"
21 ottobre 2023 00:00
Calamai: "La Conference non è una coppetta, Beltran e Nzola devono fare come Jovic e Cabral"
05 ottobre 2023 12:22
"Cabral lascia la Fiorentina per andare a giocare la Champions". La prima va male, non vede il campo
20 settembre 2023 22:54
Cabral flop al Benfica, adesso la sua bocciatura è totale. In campo solo per 4 minuti, ha perso il posto
17 settembre 2023 14:53
I tifosi del Benfica sono già stufi di Cabral, tre partite e zero gol. Ha già perso il posto da titolare?
04 settembre 2023 14:44
All. Benfica: "Cabral ha già mostrato qualità importanti. Non li farò sentire troppa pressione addosso"
13 agosto 2023 16:40
Freitas: "Beltran non è più scarso di Retegui, è un attaccante che ricorda Lisandro Lopez"
09 agosto 2023 21:35
La Fiorentina saluta Cabral e Barone gli consegna scarpa d'oro come miglior bomber della Conference
08 agosto 2023 12:46
Gazzetta: "Fiorentina, maxi plusvalenza dalla cessione di Cabral al Benfica. Nessuno l'avrebbe immaginato"
08 agosto 2023 08:03
Cabral gioca in spiaggia a Castiglione con Kouamè e Kayode. Dal telefono apprende della cessione
07 agosto 2023 18:22
Pedullà annuncia: "Cabral vicino al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus. La Fiorentina incassa"
07 agosto 2023 17:24
TMW, sondaggio del Benfica per Cabral: portoghesi potrebbero investire 20-25 milioni di euro
07 agosto 2023 15:15
Corriere dello Sport: "Colpo in attacco della Fiorentina soltanto se partirà Cabral. Idee Nzola e Beltran"
02 agosto 2023 07:52
Corriere dello Sport avvisa: "Amrabat potrebbe non essere l'unico big a salutare la Fiorentina"
29 luglio 2023 10:10
Cabral può lasciare la Fiorentina. Italiano ha chiesto un bomber e lui può fargli posto. Il Milan ha sondato
27 luglio 2023 20:58
Corriere Fiorentino, Nzola arriverà, obiettivo chiusura a 13-14 milioni bonus inclusi. Cabral via
27 luglio 2023 08:49
Nazione: "Cabral è un "pallino" di Commisso, niente cessione. Beltran può arrivare lo stesso"
27 luglio 2023 08:34
Corriere dello Sport: "Milan su Cabral, la Fiorentina vuole 20 milioni. Presto nuovi contatti"
26 luglio 2023 08:52
Nazione, Cabral o Jovic via? Nzola in pole ma c'è una clausola da 10 milioni
24 luglio 2023 07:58
Nazione: "Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta"
23 luglio 2023 09:19
Nazione, Cabral convince ma la Fiorentina non molla Dia ma niente 25 milioni, sono troppi
21 luglio 2023 09:25
Dall'Inghilterra: "Il Tottenham vuole Cabral per sostituire Harry Kane se dovesse essere ceduto"
21 luglio 2023 01:05
FORM. UFFICIALE: RANIERI IN DIFESA, AMATUCCI TITOLARE, CABRAL E BREKALO DAVANTI
20 luglio 2023 18:19
Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo
15 luglio 2023 20:39
Nazione, Jovic-Cabral niente offerte alla Fiorentina, il serbo verso la permaneza in viola
13 luglio 2023 08:28
Sentite Freitas: "Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina ripartisse da Cabral e Jovic, coppia che offre gol"
12 luglio 2023 19:24
Gazzetta: è l’ora delle scelte, tra Jovic e Cabral alla Fiorentina ne resterà soltanto uno
06 luglio 2023 09:12
Dall'Arabia hanno messo gli occhi su Cabral ma il brasiliano pare voglia restare alla Fiorentina
05 luglio 2023 18:39
Dal Brasile: Cabral nel mirino dell'Al Hilal dopo il no dell'ex Fiorentina Pedro
05 luglio 2023 09:27
Corriere dello Sport: “Italiano vuole solo Dia. Cabral, Sottil o Ikoné per abbassare la richiesta dei 25 milioni”
04 luglio 2023 09:15
Flachi: "Cabral? Certi giocatori non possono fare di più. Jovic deve giocare libero dagli schemi"
30 giugno 2023 18:39
QS scrive: "Fiorentina in vantaggio per Retegui ma vincolato a Cabral. Il brasiliano ha mercato in Italia"
25 giugno 2023 18:44
Da Roma scrivono: "La Lazio vuole Cabral, la Fiorentina chiede 20 milioni. Dia il sostituto a Firenze"
23 giugno 2023 18:41
Gazzetta: "La Fiorentina prepara l'offerta per Dia, idea inserire Cabral. Concorrenza Lazio"
23 giugno 2023 09:00
Il Corriere dello Sport sicuro: "La Fiorentina ha deciso di vendere Cabral, anche per il Decreto Crescita"
22 giugno 2023 14:54
Il Tirreno: “Per Dia la Fiorentina ha offerto alla Salernitana soldi più il cartellino di Cabral”
22 giugno 2023 09:13
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Dia, idea Cabral come contropartita. Italiano vuole lui"
21 giugno 2023 09:09
Repubblica, Resta Jovic o Cabral? non è solamente una questione di campo, anche economica
17 giugno 2023 10:39
Corriere Fiorentino: "Cabral maggior indiziato per lasciare la Fiorentina ma occhio al doppio addio"
17 giugno 2023 10:17
De Santis: "Uno tra Jovic e Cabral partirà, Zaniolo è una suggestione"
15 giugno 2023 20:57
Corriere Fiorentino, attacco viola inferiore in incidenza offensiva solo all'Inter
15 giugno 2023 09:47
"Cabral esplode il prossimo anno, non serve il centravanti alla Fiorentina. Italiano come De Zerbi"
14 giugno 2023 19:36
Trevisani: "Nzola e Cabral non possono stare nella stessa frase. Cabral deve essere il titolare della Fiorentina"
14 giugno 2023 14:50
Brovarone consiglia: "Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral"
12 giugno 2023 19:02
Cabral: "Prima stagione completa alla Fiorentina, ho aiutato spesso la squadra. Capocannoniere Conference"
11 giugno 2023 18:17
La formazione sembra essere fatta ma il grande dubbio è l'attaccante, Jovic o Cabral in attacco?
06 giugno 2023 08:41
Cabral: "Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Guardo sempre i miei gol, è quello che so fare meglio"
04 giugno 2023 18:28
Bucchioni: "Ranieri fa sempre la cosa giusta. Cabral doveva giocare perchè fermo dalla Coppa Italia"
03 giugno 2023 19:00
Graziani: "Contro il West Ham gioca Jovic ma non sa tenere l'area, sua stagione è negativa, fa fatica"
03 giugno 2023 14:37
Cabral al Milan? L'agente smentisce: "È una speculazione a tutti gli effetti. Ne parliamo a fine stagione"
02 giugno 2023 17:31
Tuttosport: “Cabral-Milan interesse concreto ma no clausola rescissoria. Per 20-25 milioni può partire”
02 giugno 2023 08:45
Cabral: "Jovic è tornato a fare gol, io gioco meglio. Ora il problema è di Italiano, sarà lui a decidere"
01 giugno 2023 14:30
Dal Brasile Goal annuncia: "Accordo tra Fiorentina e Milan per Cabral. Ha la clausola da 80 milioni"
01 giugno 2023 11:15
Nani (ex ds West Ham): "Fiorentina, stai attenta ad Antonio. Conosco Cabral ed è attaccante da doppia cifra"
31 maggio 2023 19:38
Corriere dello Sport, Fiorentina su Dia, la Salernitana chiede 30 milioni ma piace Cabral
31 maggio 2023 08:38
Oliveira sicuro: "Contro il West Ham deve giocare Cabral perchè Jovic può far danni dalla panchina"
30 maggio 2023 19:16
Bucchioni: "Jovic o Cabral? Anche uno sguardo può far decidere Italiano. Nessuno ha giocato 60 partite"
29 maggio 2023 19:44
Jovic o Cabral? È questo il ballottaggio per la finale di Conference. Un dubbio che tormenta Italiano
29 maggio 2023 09:04
Le parole di Jovetic: "Molto contento per la Fiorentina. Deve tenere Jovic, Amrabat andrà sicuramente via"
25 maggio 2023 22:23
Cecchi: "Troppo severi con Jovic: ha fatto l'assist, palo sfortunato. Rispetto a Cabral lui c'era"
19 maggio 2023 18:50
Cabral assente nella festa di Peretola, è rimasto a Basilea sfruttando giorno libero. Domani in gruppo
19 maggio 2023 16:57
Cabral recuperato, il bomber di Coppa guiderà la rimonta contro il suo Basilea, vuole eliminarlo
17 maggio 2023 09:05
Lunedì di riposo per la Fiorentina: oggi si riparte, da valutare le condizioni di Cabral
16 maggio 2023 09:20
Recupero lampo di Cabral: ha rinunciato al giorno libero per cercare di essere al top con il Basilea
16 maggio 2023 09:16
Cecchi: "Ma quale zavorra, Italiano è vento in poppa. Certo che ha dei difetti, ma li ha anche Guardiola"
15 maggio 2023 16:40
Cabral non convocato con l'Udinese per esserci a Basilea, riposo e lavoro personalizzato
13 maggio 2023 18:32
Convocati Fiorentina per l'Udinese: Cabral ancora out in campionato, Sottil recupera
13 maggio 2023 18:17
Cabral, il Re di Coppa mette ancora la firma: ora i gol in Europa sono 8
12 maggio 2023 09:54
Cabral: "Persa una partita che era nostra. Non è finita, siamo una grande squadra e possiamo vincere"
12 maggio 2023 00:20
Cabral: "Avrei preferito non segnare e vincere la partita. Dobbiamo fare meglio per andare in finale"
11 maggio 2023 23:36
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