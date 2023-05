Bucchioni: “Jovic o Cabral? Anche uno sguardo può far decidere Italiano. Nessuno ha giocato 60 partite”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Sassuolo? Importante la partita con il Sassuolo ma credo che la Fiorentina l’abbia già dimostrato con la Roma perchè sa che quell’ottavo posto deve essere un obiettivo e può valere l’Europa. Questo me lo porto dietro per il Sassuolo e soprattutto per il West Ham. Nessuno ha mai giocato 60 partite in una stagione, neanche l’Inter. Quando parlo di energie mentali parlo anche di cuore e carattere: ricordiamo che tutte le cose nascono dalla testa e c’è un’idea messa in campo dal primo giorno. Le squadre che hanno mollato nelle gare precedenti poi arrivano sgonfie quindi il Sassuolo è un test di avvicinamento alla finale di Praga.

Jovic o Cabral a Praga? Non so rispondere. Tutto l’anno parliamo di questo dualismo e ormai sappiamo cosa possono dare tutti e due. La scelta deve farla ovviamente l’allenatore perchè quale è il peso che devi mettere a questa scelta? Il momento. Quindi la scelta la farà poco prima dopo aver visto gli allenamenti. Adesso può servire anche uno sguardo e le sensazioni che ti fanno decidere chi schierare. A sensazione forse ancora è in vantaggio Cabral ma devono giocare quelli che stanno meglio.”

L’EX ATTACCANTE DELLA FIORENTINA PARLA DI ITALIANO E DEL SUO LAVORO A FIRENZE