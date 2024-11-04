Nazione: “Kean, serve un’alternativa per farlo rifiatare. Cabral è stato già detto?”

Kean velenoso e spietato ma non c'è un suo sostituto

Moise Kean è stato sicuramente il migliore in campo, si è preso un 8 in pagella da La Nazione: “Velenoso e spietato, averlo o non averlo si sente. Eccome. Sorvegliato speciale della difesa granata che lo raddoppia quando cerca la soluzione personale. Usare il corpo a protezione del pallone e girarsi è un marchio di fabbrica: quasi immarcabile. Solo con le cattive si può fermalo. Ci vorrebbe un'alternativa valida per farlo rifiatare. Cabral già detto? Ma questo è un altro discorso”.

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