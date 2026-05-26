Carnevali attacca la Fiorentina: "Grosso vuole cambiare. Non c'è differenza tra noi e loro"

L’amministratore delegato neroverde ammette la volontà del tecnico di intraprendere una nuova esperienza e parla già dei possibili sostituti

Il futuro di Fabio Grosso sembra sempre più lontano dal Sassuolo. L’allenatore, protagonista di una stagione positiva alla guida dei neroverdi, è finito nel mirino della Fiorentina e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha lasciato intendere come la separazione sia ormai uno scenario concreto.

Nel corso dell’intervista, l’ad neroverde ha anche escluso contatti con il Milan, sottolineando però come Fiorentina e Bologna rappresentino destinazioni molto ambite:

“Non abbiamo avuto nessun tipo di contatto col Milan, non c’è assolutamente nulla. Fiorentina e Bologna forse potranno rappresentare uno step in più, ma anche il Sassuolo ha dimostrato di essere una società che lavora bene. Non abbiamo mai trattenuto nessuno, siamo i primi a essere felici se il nostro allenatore può andare in un altro club”.