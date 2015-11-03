Notizie Grosso Fiorentina

Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"
19 maggio 2026 14:00
Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"
18 maggio 2026 14:24
La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"
15 maggio 2026 22:53
Corriere dello Sport: "Grosso e De Rossi sono le alternative se salta la conferma di Vanoli"
14 maggio 2026 09:49
Corriere dello Sport: "Vanoli cercherà di convincere Paratici con degli elementi. Grosso resta primo nome"
13 maggio 2026 09:20
Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici”
13 maggio 2026 08:42
Corriere dello Sport: "Al Viola Park c'è chi spinge per la conferma di Vanoli. Ostacoli per Grosso"
12 maggio 2026 11:06
Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"
11 maggio 2026 12:17
Panchina Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Grosso opzione credibile, ma sondato anche dall’Atalanta”
11 maggio 2026 08:38
Fiorentina su Grosso. Corriere dello Sport: "Non ha fretta di decidere, si trova bene al Sassuolo"
10 maggio 2026 09:37
Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”
08 maggio 2026 23:09
Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"
08 maggio 2026 14:13
Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"
08 maggio 2026 13:58
Tuttosport: "Grosso vicino alla Fiorentina". Il tecnico: "Futuro? A fine campionato"
08 maggio 2026 09:06
Corriere dello Sport svela: "A Firenze aspettano Grosso ma Carnevali vuole tenerlo al Sassuolo"
08 maggio 2026 09:03
"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"
07 maggio 2026 22:11
Moretto: "Inigo Perez piaceva alla Fiorentina come tecnico, ma andrà quasi sicuramente al Villareal"
07 maggio 2026 14:19
Koné esalta Grosso: "Bravissimo allenatore, quando lavori con uno così è tutto più facile"
07 maggio 2026 13:49
Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo. Ma la tentazione Fiorentina è forte”
07 maggio 2026 09:11
Grosso in pole. Repubblica rivela: "Con la Fiorentina c'è già un accordo verbale di massima"
06 maggio 2026 10:19
Grosso alla Fiorentina? Gazzetta rivela: "Servirà un indennizzo per liberarlo dal Sassuolo"
06 maggio 2026 09:50
Nazione: “Possibile dialogo con Grosso. Piace anche Tedesco, ma occhio a Sarri può lasciare la Lazio”
06 maggio 2026 09:37
Vanoli non resterà alla Fiorentina. Gazzetta: “Grosso e De Rossi in cima alla lista di Paratici”
06 maggio 2026 09:20
Paratici apre al rinnovo di Vanoli. Nazione: “L’idea Grosso resta viva e Carnevali il messaggio l’ha lanciato”
05 maggio 2026 08:50
Grosso-Fiorentina? Carnevali consapevole: “Non mi sorprenderebbe se un grande club venisse a chiedercelo”
03 maggio 2026 21:24
Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più”
03 maggio 2026 21:04
Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”
03 maggio 2026 09:43
Polverosi: "Se dobbiamo cambiare allenatore per prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli che sa dove intervenire nel mercato"
01 maggio 2026 16:48
Non solo Grosso. Gazzetta: “De Rossi un altro nome. Il Genoa vorrebbe tenerlo ma piace anche al Bologna”
30 aprile 2026 08:48
Corriere Fiorentino: “Grosso in pole ma in società c’è chi è convinto che allora è meglio confermare Vanoli”
29 aprile 2026 09:15
Polverosi: "Grosso sarebbe una scommessa, ha fatto un anno solo a Sassuolo senza pressioni, Firenze è altro"
28 aprile 2026 14:35
Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"
28 aprile 2026 14:18
Nazione: “Grosso in pole per la panchina della Fiorentina. Ma Vanoli a fine stagione andrà a chiarire la posizione”
28 aprile 2026 09:10
Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"
27 aprile 2026 19:12
Corriere Fiorentino: “Grosso non nasconde l’apprezzamento per l’ipotesi Fiorentina. C’è feeling con Paratici”
27 aprile 2026 09:10
Grosso: "La Fiorentina è un grande club, ma non parlo del futuro perché non sarebbe corretto per la mia società"
26 aprile 2026 15:27
Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"
26 aprile 2026 15:11
Corriere Fiorentino: “Grosso osservato speciale, su di lui anche Bologna e Lazio. Non scalda la piazza”
26 aprile 2026 09:21
Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"
25 aprile 2026 14:44
Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"
24 aprile 2026 14:36
Grosso nel mirino della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Paratici segue anche Iraola e Tedesco”
24 aprile 2026 10:27
Repubblica rivela: “Dopo i no di De Zerbi e Maresca, Paratici vira su Grosso. Adesso è il favorito”
24 aprile 2026 10:14
Nazione: “Vanoli contro Grosso, questo è il duello per la panchina della Fiorentina. Alla piazza piace Sarri”
24 aprile 2026 09:51
Nazione rivela: “Se Grosso sarà l’allenatore della Fiorentina tornerà il tormentone Berardi”
24 aprile 2026 09:50
Bucchioni: "Grosso è il favorito per la panchina della Fiorentina, ma non dovrà restare mai solo"
23 aprile 2026 14:08
Nazione: “Grosso il più gettonato per il futuro della Fiorentina. Ha già lavorato con Paratici, si stimano”
23 aprile 2026 09:09
Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"
22 aprile 2026 10:50
Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”
19 aprile 2026 08:31
Corriere dello Sport: "Sarri e Grosso le ipotesi. Ma Vanoli, mai come adesso, è al comando"
18 aprile 2026 10:54
Panchina Fiorentina? Nazione: "Grosso in pole, ma deve liberarsi. C'è anche Farioli. Sarri sullo sfondo"
18 aprile 2026 10:35
Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo"
15 aprile 2026 18:51
Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"
13 aprile 2026 19:40
Sportitalia: "L'idea di Paratici in caso di cambio in panchina è Grosso, tra i due c'è un rapporto solido"
08 marzo 2026 11:41
Sportitalia rivela: "Un allenatore gradito a Paratici per il futuro è Grosso, piace anche al Bologna"
05 marzo 2026 11:30
Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"
05 dicembre 2025 13:56
Gilardino verso la Fiorentina? Intanto Schira annuncia: "Il Genoa sta pensando a Grosso come sostituto"
17 aprile 2024 19:21
Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore
13 settembre 2023 18:43
Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini
01 dicembre 2019 15:28
Grosso peggiora la situazione a Brescia, è poker del Torino. Doppiette di Belotti e Berenguer
09 novembre 2019 17:59
Ag. Biraghi: "Quando seppe della Viola quasi svenne. Tifa Inter, ma rinnoviamo: è il nuovo Grosso"
16 ottobre 2018 09:58
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