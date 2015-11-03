Labaro Viola

Notizie Grosso Fiorentina

Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"

19 maggio 2026 14:00

Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"

18 maggio 2026 14:24

La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"

15 maggio 2026 22:53

Corriere dello Sport: "Grosso e De Rossi sono le alternative se salta la conferma di Vanoli"

14 maggio 2026 09:49

Corriere dello Sport: "Vanoli cercherà di convincere Paratici con degli elementi. Grosso resta primo nome"

13 maggio 2026 09:20

Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici”

13 maggio 2026 08:42

Corriere dello Sport: "Al Viola Park c'è chi spinge per la conferma di Vanoli. Ostacoli per Grosso"

12 maggio 2026 11:06

Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"

11 maggio 2026 12:17

Panchina Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Grosso opzione credibile, ma sondato anche dall’Atalanta”

11 maggio 2026 08:38

Fiorentina su Grosso. Corriere dello Sport: "Non ha fretta di decidere, si trova bene al Sassuolo"

10 maggio 2026 09:37

Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”

08 maggio 2026 23:09

Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"

08 maggio 2026 14:13

Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"

08 maggio 2026 13:58

Tuttosport: "Grosso vicino alla Fiorentina". Il tecnico: "Futuro? A fine campionato"

08 maggio 2026 09:06

Corriere dello Sport svela: "A Firenze aspettano Grosso ma Carnevali vuole tenerlo al Sassuolo"

08 maggio 2026 09:03

"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"

07 maggio 2026 22:11

Moretto: "Inigo Perez piaceva alla Fiorentina come tecnico, ma andrà quasi sicuramente al Villareal"

07 maggio 2026 14:19

Koné esalta Grosso: "Bravissimo allenatore, quando lavori con uno così è tutto più facile"

07 maggio 2026 13:49

Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo. Ma la tentazione Fiorentina è forte”

07 maggio 2026 09:11

Grosso in pole. Repubblica rivela: "Con la Fiorentina c'è già un accordo verbale di massima"

06 maggio 2026 10:19

Grosso alla Fiorentina? Gazzetta rivela: "Servirà un indennizzo per liberarlo dal Sassuolo"

06 maggio 2026 09:50

Nazione: “Possibile dialogo con Grosso. Piace anche Tedesco, ma occhio a Sarri può lasciare la Lazio”

06 maggio 2026 09:37

Vanoli non resterà alla Fiorentina. Gazzetta: “Grosso e De Rossi in cima alla lista di Paratici”

06 maggio 2026 09:20

Paratici apre al rinnovo di Vanoli. Nazione: “L’idea Grosso resta viva e Carnevali il messaggio l’ha lanciato”

05 maggio 2026 08:50

Grosso-Fiorentina? Carnevali consapevole: “Non mi sorprenderebbe se un grande club venisse a chiedercelo”

03 maggio 2026 21:24

Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più”

03 maggio 2026 21:04

Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”

03 maggio 2026 09:43

Polverosi: "Se dobbiamo cambiare allenatore per prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli che sa dove intervenire nel mercato"

01 maggio 2026 16:48

Non solo Grosso. Gazzetta: “De Rossi un altro nome. Il Genoa vorrebbe tenerlo ma piace anche al Bologna”

30 aprile 2026 08:48

Corriere Fiorentino: “Grosso in pole ma in società c’è chi è convinto che allora è meglio confermare Vanoli”

29 aprile 2026 09:15

Polverosi: "Grosso sarebbe una scommessa, ha fatto un anno solo a Sassuolo senza pressioni, Firenze è altro"

28 aprile 2026 14:35

Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"

28 aprile 2026 14:18

Nazione: “Grosso in pole per la panchina della Fiorentina. Ma Vanoli a fine stagione andrà a chiarire la posizione”

28 aprile 2026 09:10

Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"

27 aprile 2026 19:12

Corriere Fiorentino: “Grosso non nasconde l’apprezzamento per l’ipotesi Fiorentina. C’è feeling con Paratici”

27 aprile 2026 09:10

Grosso: "La Fiorentina è un grande club, ma non parlo del futuro perché non sarebbe corretto per la mia società"

26 aprile 2026 15:27

Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"

26 aprile 2026 15:11

Corriere Fiorentino: “Grosso osservato speciale, su di lui anche Bologna e Lazio. Non scalda la piazza”

26 aprile 2026 09:21

Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"

25 aprile 2026 14:44

Galli: "Se vogliamo tenere Kean, va operato perché non possiamo continuare con questo mistero"

24 aprile 2026 14:36

Grosso nel mirino della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Paratici segue anche Iraola e Tedesco”

24 aprile 2026 10:27

Repubblica rivela: “Dopo i no di De Zerbi e Maresca, Paratici vira su Grosso. Adesso è il favorito”

24 aprile 2026 10:14

Nazione: “Vanoli contro Grosso, questo è il duello per la panchina della Fiorentina. Alla piazza piace Sarri”

24 aprile 2026 09:51

Nazione rivela: “Se Grosso sarà l’allenatore della Fiorentina tornerà il tormentone Berardi”

24 aprile 2026 09:50

Bucchioni: "Grosso è il favorito per la panchina della Fiorentina, ma non dovrà restare mai solo"

23 aprile 2026 14:08

Nazione: “Grosso il più gettonato per il futuro della Fiorentina. Ha già lavorato con Paratici, si stimano”

23 aprile 2026 09:09

Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"

22 aprile 2026 10:50

Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”

19 aprile 2026 08:31

Corriere dello Sport: "Sarri e Grosso le ipotesi. Ma Vanoli, mai come adesso, è al comando"

18 aprile 2026 10:54

Panchina Fiorentina? Nazione: "Grosso in pole, ma deve liberarsi. C'è anche Farioli. Sarri sullo sfondo"

18 aprile 2026 10:35

Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo"

15 aprile 2026 18:51

Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"

13 aprile 2026 19:40

Sportitalia: "L'idea di Paratici in caso di cambio in panchina è Grosso, tra i due c'è un rapporto solido"

08 marzo 2026 11:41

Sportitalia rivela: "Un allenatore gradito a Paratici per il futuro è Grosso, piace anche al Bologna"

05 marzo 2026 11:30

Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"

05 dicembre 2025 13:56

Gilardino verso la Fiorentina? Intanto Schira annuncia: "Il Genoa sta pensando a Grosso come sostituto"

17 aprile 2024 19:21

Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore

13 settembre 2023 18:43

Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini

01 dicembre 2019 15:28

Grosso peggiora la situazione a Brescia, è poker del Torino. Doppiette di Belotti e Berenguer

09 novembre 2019 17:59

Ag. Biraghi: "Quando seppe della Viola quasi svenne. Tifa Inter, ma rinnoviamo: è il nuovo Grosso"

16 ottobre 2018 09:58

Biraghi come Grosso, Cristiano ha segnato contro scetticismo e diffidenza. E con Astori...

15 ottobre 2018 11:05

Archivio

Esplora l'archivio di Grosso

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 10
Sett. 49
Sett. 16
Sett. 37
Sett. 48 Sett. 45
Sett. 42