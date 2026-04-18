Corriere dello Sport: "Sarri e Grosso le ipotesi. Ma Vanoli, mai come adesso, è al comando"

Ora la salvezza che diventa il sigillo alla conferma di Vanoli

Adesso la salvezza, che diventa il sigillo alla sua conferma. Un finale di campionato in crescendo rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione, anche nei confronti della piazza. «Ho detto ai ragazzi che ora dobbiamo fare un altro step, in avanti e non indietro. Dobbiamo pensare a Lecce, il nostro compito non è ancora finito». Vanoli sa che non può deragliare nelle sei giornate che rimangono, per evitare che il vento cambi direzione. Si è parlato molto di Maurizio Sarri, amato dai tifosi viola, ma altrettanto anche di Fabio Grosso, l’emergente che Paratici ha conosciuto bene ai tempi della Juve. Ipotesi importanti, però Vanoli, mai come adesso, è al comando. Lo riporta il Corriere dello Sport.