Gasperini si commuove e abbandona la conferenza stampa: “A Bergamo l’ambiente era unito”

Gasperini si commuove in conferenza stampa parlando dell’Atalanta e lascia la sala sbattendo la porta

Momento di grande emozione per Gasperini, che durante la conferenza stampa si è commosso fino alle lacrime parlando della sua esperienza a Bergamo, arrivando poi a interrompere l’intervento e lasciare la sala visibilmente scosso, chiudendo con forza la porta. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport: “A Roma c'è tutto per far bene. A Bergamo ho potuto far bene perché il contesto intorno a me era compatto, il lavoro della società è stato straordinario. Anche la città piccola con una sola tifoseria ha creato un clima ideale. Avevamo operato e costruito insieme. C'erano giovani e non solo, c'era un nucleo centrale e forte. Pensate alle cessioni fatte, a come è stato reinvestito quel denaro. L'anomalia dell'Atalanta è stato giocare in Europa facendo utili, una cosa straordinaria. Non solo per merito mio, ma soprattutto di una società capacissima di operare in sintonia con l'allenatore. Poi quella sintonia è un po' cambiata, un po' perché è cambiata la proprietà, un po' perché non c'era più il papà (Antonio Percassi, ndr) a cui io ero molto legato…”