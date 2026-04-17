"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”

Basile esalta il progetto della nuova curva e difende la scelta di mantenere lo stadio di proprietà comunale

Il tema stadio torna al centro dell’attenzione in casa Fiorentina. Nelle ultime ore, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori, sottolineando come il progetto stia procedendo secondo il nuovo cronoprogramma, dopo i rallentamenti registrati nei mesi passati.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile, che attraverso un post su Facebook ha condiviso le proprie riflessioni sul futuro dell’impianto viola: “La cosa che mi consola è vedere la nuova curva che sorgerà e sarà un muro viola. E il fatto che lo stadio sia rimasto in mani pubbliche, proprietà di Firenze, e con bandi pubblici. Poteva andarci peggio. Un giorno torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”.

Parole che intrecciano fiducia per il nuovo volto del Franchi e uno sguardo critico verso il presente, in attesa di un ritorno a palcoscenici europei più prestigiosi.