PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON SEGNA E CREA, NDOUR PREZIOSO, MALE PICCOLI

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Crystal Palace. I voti viola

De Gea 6 Sul gol forse poteva fare di più ma il colpo di testa è stato troppo potente. Il resto è ordinaria amministrazione

Pongracic 6,5 Gioca da terzo di difesa a destra, è bravo a leggere le situazioni, bravo nel posizionamento ed anche nel ripiegare su errori dei compagni

Comuzzo 5 Gioca una partita di sofferenza al cospetto di Mateta, sul gol perde la posizione si perde il marcatore. Con il passare dei minuti riesce a prendere le distanze agli attaccanti avversari. L'ammonizione che prende alla fine del primo tempo è del tutto fuori luogo, non c'era e questo lo limita nel corso del secondo tempo

Ranieri 6,5 Solita partita di alto livello di intensità e attenzione, si muove bene, scambia anche bene in fase di palleggio, cerca anche di proporsi nel primo tempo con poco successo

Gosens 6 Anche se non è al top fisicamente ma dà tutto ed esce stremato dal campo. In fase offensiva si propone spesso, ma non sempre le sue corse vengono premiate. In fase difensiva tiene

Fagioli 5 Sbaglia tanto tecnicamente e non è da lui, si perde nei duelli e nelle maglie avversarie. Non illumina il gioco ed esce per problemi fisici

Mandragora 6,5 Il numero otto viola cerca di dare una mano sempre, sbaglia poco e lotta tanto. Va incontro ad ogni suo compagno per dargli supporto e per dargli una possibilità di passaggio in più. Gioca una buona partita

Harrison 5,5 Corre tanto e si muove bene, tatticamente è quasi perfetto. Può fare decisamente meglio quando ha la palla tra i piedi, raramente trova gli attaccanti o si rende pericoloso. Come quando scatta bene ma calcia debolmente e spreca una bella occasione

Gudmundsson 7 Una delle migliori partite della stagione, oltre al gol su rigore (mai banale, vanno segnati) corre, si propone, dribbla, salta avversari. La sua sostituzione assolutamente senza senso (aveva anche saltato la gara contro la Lazio ed era fresco)

Solomon 6 Torna titolare dopo quasi 2 mesi, l'esterno non è al meglio ma prova sempre a saltare l'avversario, cerca di essere brillante e ci riesce anche spesso. Gli manca la giocata decisiva che non trova ma è sul pezzo

Piccoli 5 Non ha un compito facile da svolgere perchè deve cercare di vincere duelli fisici contro i difensori inglesi, e non è affatto semplice. Ma viene devastato sotto tutti i punti di vista, mai pericoloso, riesce a tenere pochi palloni

Ndour 7 Il suo ingresso regala velocità e dinamismo alla squadra, il gol che segna accende il Franchi ma è anche tanto bello e potente

Kouadio 6 Entra in campo per aggiungere velocità e freschezza, si vede il giusto, poteva dar di più

Balbo 5,5 Sbaglia un cross da buona posizione, poteva essere una potenziale occasione