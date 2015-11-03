Notizie Massimo Basile Fiorentina

"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”
17 aprile 2026 23:54
Basile: “Vanoli potrebbe anche fare bene, ma in questo club aggiunge fragilità. Oggi è spaventato”
08 febbraio 2026 11:24
"Fiorentina come Mediacom, fondata su persone incompetenti ma fedeli, un modello perdente"
27 dicembre 2025 16:20
"Escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda caso, son quelli che hanno mercato.."
16 dicembre 2025 23:15
Sentite Basile: ”Società nel baratro? È la peggior proprietà della storia nella peggior versione di Firenze”
07 dicembre 2025 15:03
Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile
06 maggio 2021 15:05
"La Fiorentina ha enormi potenzialità nel mercato americano grazie a Firenze, risultati penalizzano"
27 marzo 2021 17:38
Basile risponde a Commisso: "Non ha gradito le critiche, ci siamo sentiti spesso, anche in conference call"
19 novembre 2020 01:19
"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"
02 settembre 2020 17:12
Basile: "Vlahovic ha avuto più nuances ai capelli che gol. Va mandato..."
02 agosto 2020 22:16
Basile: "A dicembre Spalletti ha rifiutato la Fiorentina. Pradè non rischia"
20 luglio 2020 21:10
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