Labaro Viola

Notizie Massimo Basile Fiorentina

"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”

17 aprile 2026 23:54

Basile: “Vanoli potrebbe anche fare bene, ma in questo club aggiunge fragilità. Oggi è spaventato”

08 febbraio 2026 11:24

"Fiorentina come Mediacom, fondata su persone incompetenti ma fedeli, un modello perdente"

27 dicembre 2025 16:20

"Escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda caso, son quelli che hanno mercato.."

16 dicembre 2025 23:15

Sentite Basile: ”Società nel baratro? È la peggior proprietà della storia nella peggior versione di Firenze”

07 dicembre 2025 15:03

Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

06 maggio 2021 15:05

"La Fiorentina ha enormi potenzialità nel mercato americano grazie a Firenze, risultati penalizzano"

27 marzo 2021 17:38

Basile risponde a Commisso: "Non ha gradito le critiche, ci siamo sentiti spesso, anche in conference call"

19 novembre 2020 01:19

"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"

02 settembre 2020 17:12

Basile: "Vlahovic ha avuto più nuances ai capelli che gol. Va mandato..."

02 agosto 2020 22:16

Basile: "A dicembre Spalletti ha rifiutato la Fiorentina. Pradè non rischia"

20 luglio 2020 21:10

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